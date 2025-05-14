https://ria.ru/20250514/kitay-2016788351.html

Китай и страны Латинской Америки выступили за справедливый миропорядок

Китай и страны Латинской Америки выступили за справедливый миропорядок - РИА Новости, 14.05.2025

Китай и страны Латинской Америки выступили за справедливый миропорядок

Участники форума Китай-СЕЛАК по итогам министерской встречи в Пекине подтвердили стремление к мирному, инклюзивному и справедливому международному порядку,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T04:18:00+03:00

2025-05-14T04:18:00+03:00

2025-05-14T04:18:00+03:00

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МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Участники форума Китай-СЕЛАК по итогам министерской встречи в Пекине подтвердили стремление к мирному, инклюзивному и справедливому международному порядку, основанному на Уставе ООН, отказе от насилия и уважении суверенитета. "Мы поддерживаем мирное урегулирование разногласий, споров и конфликтов, уважаем принцип невмешательства во внутренние дела государств, выступаем против угрозы силой или ее применения в международных отношениях, а также против односторонних принудительных мер, привержены продвижению более демократичного международного порядка", - говорится в декларации форума, которую опубликовал на своем сайте МИД Бразилии. Четвертая министерская встреча Форума Китай-СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) прошла 13 мая в Пекине под девизом "Совместное планирование развития и возрождения, совместное построение сообщества Китая и Латинской Америки с общим будущим". Форум подтвердил поддержку "инклюзивной и взаимовыгодной экономической глобализации", отметив необходимость реформы международной финансовой архитектуры, включая системы глобальной торговли и развития, чтобы сделать ее более эффективной, справедливой, соответствующей современному миру и способной реагировать на вызовы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны. В декларации участники высказались за создание "справедливой, транспарентной и основанной на правилах многосторонней торговой системы". Говоря о реформе глобальных институтов управления, чтобы адаптировать их к вызовам XXI века, Китай и страны Латинской Америки отметили необходимость демократизации Совета безопасности ООН и усиления представительства развивающихся стран на основе демократичных консультаций. Делегаты поддержали принципы многосторонности и международного права, в том числе суверенного равенства государств и уважения территориальной целостности, а также заявили о намерении укреплять справедливый и инклюзивный порядок, основанный на Уставе ООН и отказе от применения силы. Отдельное внимание в декларации уделено правам человека. Участники встречи договорились продвигать равенство, расширение прав и возможностей женщин и девочек, защиту прав детей, пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями, коренных народов, африканских диаспор и уязвимых групп, "внося вклад в построение более справедливого и мирного мира". Завершая форум, стороны выразили готовность углублять координацию в рамках международных инициатив, включая климатическую повестку, цифровую трансформацию и продовольственную безопасность. Они подтвердили курс на "построение открытой, инклюзивной и комплексной сети сотрудничества между Китаем и странами Латинской Америки и Карибского региона".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, латинская америка, пекин, оон