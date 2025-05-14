https://ria.ru/20250514/kitaj-2016794092.html
Китай поддерживает Пакистан и Индию в достижении прекращения огня
Китай поддерживает Пакистан и Индию в достижении прекращения огня - РИА Новости, 14.05.2025
Китай поддерживает Пакистан и Индию в достижении прекращения огня
Китай поддерживает Пакистан и Индию в достижении всестороннего и прочного прекращения огня, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун на... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:50:00+03:00
2025-05-14T05:50:00+03:00
2025-05-14T05:50:00+03:00
в мире
пакистан
индия
китай
операция синдур в пакистане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754226098_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cecaa15784a8fb3963b56ca39bad3f18.jpg
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Китай поддерживает Пакистан и Индию в достижении всестороннего и прочного прекращения огня, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун на встрече с пакистанским послом в Пекине Халилом Хашми. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР."Стороны обменялись мнениями об отношениях Китая и Пакистана, а также о международной и региональной ситуации", - говорится в заявлении. Сунь Вэйдун указал, что "Китай приветствует и поддерживает Пакистан и Индию в достижении всестороннего и прочного прекращения огня, привержен надлежащему разрешению разногласий путем диалога и консультаций, а также совместным усилиям для поддержания регионального мира и стабильности". "Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", - указал замминистра. Хашми в свою очередь выразил признательность Китаю за посреднические усилия по содействию прекращению огня и продвижению мирного решения. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
https://ria.ru/20250428/kitaj-2013797549.html
https://ria.ru/20250427/pakistan-2013695629.html
https://ria.ru/20250427/pakistan--2013699538.html
пакистан
индия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754226098_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7a9524f618fa1fa338fcebdca0d89170.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, индия, китай, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Китай, Операция Синдур в Пакистане
Китай поддерживает Пакистан и Индию в достижении прекращения огня
Китай поддержал Пакистан и Индию в достижении прочного прекращения огня
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости.
Китай поддерживает Пакистан и Индию в достижении всестороннего и прочного прекращения огня, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун на встрече с пакистанским послом в Пекине Халилом Хашми. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР
.
"Стороны обменялись мнениями об отношениях Китая и Пакистана, а также о международной и региональной ситуации", - говорится в заявлении.
Сунь Вэйдун указал, что "Китай приветствует и поддерживает Пакистан и Индию в достижении всестороннего и прочного прекращения огня, привержен надлежащему разрешению разногласий путем диалога и консультаций, а также совместным усилиям для поддержания регионального мира и стабильности".
"Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", - указал замминистра.
Хашми в свою очередь выразил признательность Китаю за посреднические усилия по содействию прекращению огня и продвижению мирного решения.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.