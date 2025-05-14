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Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН - РИА Новости, 14.05.2025
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04:40 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/kitaj-2016789815.html
Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН
Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН - РИА Новости, 14.05.2025
Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН
Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН и будет брать на себя новые обязательства по поддержанию мира, заявил министр обороны КНР Дун... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:40:00+03:00
2025-05-14T04:40:00+03:00
в мире
китай
берлин (город)
пекин
дун цзюнь
антониу гутерреш
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ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН и будет брать на себя новые обязательства по поддержанию мира, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь. Как следует из сообщения МО КНР в официальном аккаунте в соцсети WeChat, во вторник Дун Цзюнь и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели встречу в Берлине. "Китай будет брать на себя новые обязательства по поддержанию мира, поддерживать реформу и трансформацию миротворческой деятельности ООН и всегда будет верным сторонником и конструктивной силой миротворческих операций ООН", - приводит ведомство слова Дун Цзюня. Министр подчеркнул, что Пекин твердо поддерживает ООН и выступает за то, чтобы организация играла центральную роль в управлении глобальной безопасностью.
https://ria.ru/20250514/kitay-2016788351.html
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китай
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в мире, китай, берлин (город), пекин, дун цзюнь, антониу гутерреш, оон, wechat
В мире, Китай, Берлин (город), Пекин, Дун Цзюнь, Антониу Гутерреш, ООН, WeChat
Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН

Китай возьмет на себя новые обязательства по поддержанию глобального мира

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН и будет брать на себя новые обязательства по поддержанию мира, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь.
Как следует из сообщения МО КНР в официальном аккаунте в соцсети WeChat, во вторник Дун Цзюнь и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели встречу в Берлине.
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Китай и страны Латинской Америки выступили за справедливый миропорядок
04:18
"Китай будет брать на себя новые обязательства по поддержанию мира, поддерживать реформу и трансформацию миротворческой деятельности ООН и всегда будет верным сторонником и конструктивной силой миротворческих операций ООН", - приводит ведомство слова Дун Цзюня.
Министр подчеркнул, что Пекин твердо поддерживает ООН и выступает за то, чтобы организация играла центральную роль в управлении глобальной безопасностью.
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