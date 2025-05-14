https://ria.ru/20250514/kitaj-2016789815.html

Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН

Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН - РИА Новости, 14.05.2025

Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН

Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН и будет брать на себя новые обязательства по поддержанию мира, заявил министр обороны КНР Дун... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T04:40:00+03:00

2025-05-14T04:40:00+03:00

2025-05-14T04:40:00+03:00

в мире

китай

берлин (город)

пекин

дун цзюнь

антониу гутерреш

оон

wechat

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_81689adc9af36308e6018dbf764d6319.jpg

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН и будет брать на себя новые обязательства по поддержанию мира, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь. Как следует из сообщения МО КНР в официальном аккаунте в соцсети WeChat, во вторник Дун Цзюнь и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели встречу в Берлине. "Китай будет брать на себя новые обязательства по поддержанию мира, поддерживать реформу и трансформацию миротворческой деятельности ООН и всегда будет верным сторонником и конструктивной силой миротворческих операций ООН", - приводит ведомство слова Дун Цзюня. Министр подчеркнул, что Пекин твердо поддерживает ООН и выступает за то, чтобы организация играла центральную роль в управлении глобальной безопасностью.

https://ria.ru/20250514/kitay-2016788351.html

https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html

китай

берлин (город)

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, берлин (город), пекин, дун цзюнь, антониу гутерреш, оон, wechat