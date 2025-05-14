https://ria.ru/20250514/kitaj-2016789815.html
Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН
Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН - РИА Новости, 14.05.2025
Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН
Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН и будет брать на себя новые обязательства по поддержанию мира, заявил министр обороны КНР Дун... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:40:00+03:00
2025-05-14T04:40:00+03:00
2025-05-14T04:40:00+03:00
в мире
китай
берлин (город)
пекин
дун цзюнь
антониу гутерреш
оон
wechat
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_81689adc9af36308e6018dbf764d6319.jpg
ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН и будет брать на себя новые обязательства по поддержанию мира, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь. Как следует из сообщения МО КНР в официальном аккаунте в соцсети WeChat, во вторник Дун Цзюнь и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели встречу в Берлине. "Китай будет брать на себя новые обязательства по поддержанию мира, поддерживать реформу и трансформацию миротворческой деятельности ООН и всегда будет верным сторонником и конструктивной силой миротворческих операций ООН", - приводит ведомство слова Дун Цзюня. Министр подчеркнул, что Пекин твердо поддерживает ООН и выступает за то, чтобы организация играла центральную роль в управлении глобальной безопасностью.
https://ria.ru/20250514/kitay-2016788351.html
https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html
китай
берлин (город)
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01ce8398b5bce4304b2edb80306a1493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, берлин (город), пекин, дун цзюнь, антониу гутерреш, оон, wechat
В мире, Китай, Берлин (город), Пекин, Дун Цзюнь, Антониу Гутерреш, ООН, WeChat
Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН
Китай возьмет на себя новые обязательства по поддержанию глобального мира