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В Киеве два мобилизованных сбежали из микроавтобуса, попавшего в ДТП - РИА Новости, 14.05.2025
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16:03 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/kiev-2016914322.html
В Киеве два мобилизованных сбежали из микроавтобуса, попавшего в ДТП
В Киеве два мобилизованных сбежали из микроавтобуса, попавшего в ДТП - РИА Новости, 14.05.2025
В Киеве два мобилизованных сбежали из микроавтобуса, попавшего в ДТП
Микроавтобус военкомата попал в ДТП в Киеве, из него сбежали двое мобилизованных, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:03:00+03:00
2025-05-14T16:03:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Микроавтобус военкомата попал в ДТП в Киеве, из него сбежали двое мобилизованных, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Киеве попал в аварию микроавтобус военкомата, из него выбежали двое мобилизованных в наручниках", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как сообщили украинские журналисты, одному из беглецов удалось скрыться - его подобрал гражданский микроавтобус, второй же позднее якобы вернулся на место ДТП. О его мотивах и дальнейшей судьбе не сообщается. Также сообщается, что в аварии пострадали три сотрудника военкомата. Судя по видео, которое опубликовали украинские журналисты, микроавтобус с украинскими военнослужащими и мобилизованными выбросило на обочину одного из крупных проспектов Киева, где машина уперлась в насыпь. Пострадал ли в аварии еще кто-то, не сообщается. Причины ДТП также не публикуются. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016416293.html
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016255946.html
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве два мобилизованных сбежали из микроавтобуса, попавшего в ДТП

В Киеве два мобилизованных сбежали из попавшего в ДТП микроавтобуса военкомата

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Микроавтобус военкомата попал в ДТП в Киеве, из него сбежали двое мобилизованных, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Киеве попал в аварию микроавтобус военкомата, из него выбежали двое мобилизованных в наручниках", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
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Судя по видео, которое опубликовали украинские журналисты, микроавтобус с украинскими военнослужащими и мобилизованными выбросило на обочину одного из крупных проспектов Киева, где машина уперлась в насыпь. Пострадал ли в аварии еще кто-то, не сообщается. Причины ДТП также не публикуются.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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