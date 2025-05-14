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Хуситы в Йемене запустили новую ракету по аэропорту в Израиле

Хуситы в Йемене запустили новую ракету по аэропорту в Израиле - РИА Новости, 14.05.2025

Хуситы в Йемене запустили новую ракету по аэропорту в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что менее чем за 24 часа выпустило третью ракету по аэропорту... РИА Новости, 14.05.2025

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ДОХА, 14 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что менее чем за 24 часа выпустило третью ракету по аэропорту Бен-Гурион в Израиле."Качественная военная операция ракетных войск была направлена ​​на аэропорт в Лоде (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой ракеты. Направленная на аэропорт Лод ракета стала третьей менее чем за 24 часа и успешно достигла своей цели", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала Al Masirah.При этом хуситы утверждают, что воздушное движение в аэропорту было прервано почти на час.Во вторник вечером хуситы также сообщили о ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, предупредив авиакомпании о необходимости прекратить туда полеты.

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в мире, израиль, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году