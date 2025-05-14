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Умер вдовец Надежды Румянцевой, дипломат Вилли Хштоян
Умер вдовец Надежды Румянцевой, дипломат Вилли Хштоян - РИА Новости, 14.05.2025
Умер вдовец Надежды Румянцевой, дипломат Вилли Хштоян
Смерть советского дипломата Вилика Хштояна подтвердила РИА Новости его дочь от первого брака Карина. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:07:00+03:00
2025-05-14T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Смерть советского дипломата Вилика Хштояна подтвердила РИА Новости его дочь от первого брака Карина.Ранее СМИ сообщили, что в Москве на 93-м году жизни скончался советский дипломат Вилик Хштоян. Он был заместителем торгпреда СССР в Египте и Малайзии, председателем Внешпосылторга. По словам дочери, он продолжал работать практически до 90 лет.Его супруга Надежда Румянцева — народная артистка РСФСР, известная по фильмам "Девчата" и "Королева бензоколонки"."Отпевание пройдет в субботу на Ваганьковском кладбище, потом его похоронят рядом с женой (Надеждой Румянцевой) на Армянском кладбище", - сказала Карина.
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ссср, египет, малайзия, надежда румянцева, общество
СССР, Египет, Малайзия, Надежда Румянцева, Общество
Умер вдовец Надежды Румянцевой, дипломат Вилли Хштоян
Shot: умер советский дипломат и вдовец Надежды Румянцевой Вилли Хштоян
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Смерть советского дипломата Вилика Хштояна подтвердила РИА Новости его дочь от первого брака Карина.
Ранее СМИ сообщили, что в Москве на 93-м году жизни скончался советский дипломат Вилик Хштоян. Он был заместителем торгпреда СССР в Египте и Малайзии, председателем Внешпосылторга.
По словам дочери, он продолжал работать практически до 90 лет.
Его супруга Надежда Румянцева — народная артистка РСФСР, известная по фильмам "Девчата" и "Королева бензоколонки".
"Отпевание пройдет в субботу на Ваганьковском кладбище, потом его похоронят рядом с женой (Надеждой Румянцевой) на Армянском кладбище", - сказала Карина.