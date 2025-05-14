https://ria.ru/20250514/khamas-2016901596.html

Офис Нетаньяху обвинил Макрона в поддержке ХАМАС

Офис Нетаньяху обвинил Макрона в поддержке ХАМАС - РИА Новости, 14.05.2025

Офис Нетаньяху обвинил Макрона в поддержке ХАМАС

Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху жестко отреагировал на критику израильской операции в секторе Газа со стороны президента Франции Эммануэля Макрон и... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:15:00+03:00

2025-05-14T15:15:00+03:00

2025-05-14T15:15:00+03:00

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху жестко отреагировал на критику израильской операции в секторе Газа со стороны президента Франции Эммануэля Макрон и обвинил французского лидера в поддержке палестинского движения ХАМАС и распространении анти-израильской пропаганды. Ранее Макрон в эфире французского телевидения назвал политику Нетаньяху в секторе Газа "позорной" и обвинил Израиль в создании гуманитарной катастрофы в палестинском анклаве. Французский лидер также призвал пересмотреть соглашения о сотрудничестве с еврейским государством и расширить ограничения. "Макрон снова решил поддержать смертоносную исламистскую террористическую организацию и повторить ее лживую пропаганду, обвиняя Израиль в кровавых наветах... Вместо того чтобы поддержать западный демократический лагерь, ведущий борьбу против исламистских террористических организаций, и потребовать освобождения заложников, Макрон вновь требует от Израиля капитуляции и поощрения террора.", - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху. В канцелярии премьера подчеркнули, что Израиль не остановится и не капитулирует перед лицом угроз для своей безопасности. "Премьер-министр Нетаньяху решительно настроен достичь всех целей войны Израиля: освобождение всех наших похищенных, уничтожение военного и административного потенциала ХАМАС и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля", - заключили в офисе премьера. Во вторник Нетаньяху заявил, что израильская армия в ближайшие дни войдет в сектор Газа "со всей мощью" с целью полного разгрома палестинского движения ХАМАС. Параллельно с военными действиями посредники продолжают предпринимать усилия с целью привести конфликтующие стороны к соглашению о перемирии.

https://ria.ru/20250513/izrail-2016766529.html

https://ria.ru/20250514/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, франция, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году