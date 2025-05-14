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Офис Нетаньяху обвинил Макрона в поддержке ХАМАС - РИА Новости, 14.05.2025
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15:15 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/khamas-2016901596.html
Офис Нетаньяху обвинил Макрона в поддержке ХАМАС
Офис Нетаньяху обвинил Макрона в поддержке ХАМАС - РИА Новости, 14.05.2025
Офис Нетаньяху обвинил Макрона в поддержке ХАМАС
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху жестко отреагировал на критику израильской операции в секторе Газа со стороны президента Франции Эммануэля Макрон и... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:15:00+03:00
2025-05-14T15:15:00+03:00
в мире
израиль
франция
биньямин нетаньяху
эммануэль макрон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху жестко отреагировал на критику израильской операции в секторе Газа со стороны президента Франции Эммануэля Макрон и обвинил французского лидера в поддержке палестинского движения ХАМАС и распространении анти-израильской пропаганды. Ранее Макрон в эфире французского телевидения назвал политику Нетаньяху в секторе Газа "позорной" и обвинил Израиль в создании гуманитарной катастрофы в палестинском анклаве. Французский лидер также призвал пересмотреть соглашения о сотрудничестве с еврейским государством и расширить ограничения. "Макрон снова решил поддержать смертоносную исламистскую террористическую организацию и повторить ее лживую пропаганду, обвиняя Израиль в кровавых наветах... Вместо того чтобы поддержать западный демократический лагерь, ведущий борьбу против исламистских террористических организаций, и потребовать освобождения заложников, Макрон вновь требует от Израиля капитуляции и поощрения террора.", - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху. В канцелярии премьера подчеркнули, что Израиль не остановится и не капитулирует перед лицом угроз для своей безопасности. "Премьер-министр Нетаньяху решительно настроен достичь всех целей войны Израиля: освобождение всех наших похищенных, уничтожение военного и административного потенциала ХАМАС и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля", - заключили в офисе премьера. Во вторник Нетаньяху заявил, что израильская армия в ближайшие дни войдет в сектор Газа "со всей мощью" с целью полного разгрома палестинского движения ХАМАС. Параллельно с военными действиями посредники продолжают предпринимать усилия с целью привести конфликтующие стороны к соглашению о перемирии.
https://ria.ru/20250513/izrail-2016766529.html
https://ria.ru/20250514/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, франция, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Франция, Биньямин Нетаньяху, Эммануэль Макрон, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Офис Нетаньяху обвинил Макрона в поддержке ХАМАС

Офис Нетаньяху обвинил Макрона в поддержке ХАМАС и анти-израильской пропаганде

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху жестко отреагировал на критику израильской операции в секторе Газа со стороны президента Франции Эммануэля Макрон и обвинил французского лидера в поддержке палестинского движения ХАМАС и распространении анти-израильской пропаганды.
Ранее Макрон в эфире французского телевидения назвал политику Нетаньяху в секторе Газа "позорной" и обвинил Израиль в создании гуманитарной катастрофы в палестинском анклаве. Французский лидер также призвал пересмотреть соглашения о сотрудничестве с еврейским государством и расширить ограничения.
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"Макрон снова решил поддержать смертоносную исламистскую террористическую организацию и повторить ее лживую пропаганду, обвиняя Израиль в кровавых наветах... Вместо того чтобы поддержать западный демократический лагерь, ведущий борьбу против исламистских террористических организаций, и потребовать освобождения заложников, Макрон вновь требует от Израиля капитуляции и поощрения террора.", - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.
В канцелярии премьера подчеркнули, что Израиль не остановится и не капитулирует перед лицом угроз для своей безопасности.
"Премьер-министр Нетаньяху решительно настроен достичь всех целей войны Израиля: освобождение всех наших похищенных, уничтожение военного и административного потенциала ХАМАС и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля", - заключили в офисе премьера.
Во вторник Нетаньяху заявил, что израильская армия в ближайшие дни войдет в сектор Газа "со всей мощью" с целью полного разгрома палестинского движения ХАМАС. Параллельно с военными действиями посредники продолжают предпринимать усилия с целью привести конфликтующие стороны к соглашению о перемирии.
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