Рейтинг@Mail.ru
В Казани задержали подозреваемых в хищении средств гособоронзаказа - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/kazan-2016875672.html
В Казани задержали подозреваемых в хищении средств гособоронзаказа
В Казани задержали подозреваемых в хищении средств гособоронзаказа - РИА Новости, 14.05.2025
В Казани задержали подозреваемых в хищении средств гособоронзаказа
Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителей Казани, причастных к хищению бюджетных средств, выделенных на выполнение гособоронзаказа,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:44:00+03:00
2025-05-14T13:44:00+03:00
происшествия
россия
казань
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителей Казани, причастных к хищению бюджетных средств, выделенных на выполнение гособоронзаказа, сообщает ведомство. "Установлено, что генеральный директор одной из фирм и его заместитель включали фиктивные затраты на покупку комплектующих деталей для завышения стоимости работ в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении. Кроме этого, по версии следствия, одна из фигуранток дела систематически передавала денежные средства неустановленным лицам за общее покровительство при выполнении государственного оборонного заказа. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Посредничество во взяточничестве".
https://ria.ru/20250505/stavropol-2015142409.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, казань, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Казань, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Казани задержали подозреваемых в хищении средств гособоронзаказа

ФСБ задержала жителей Казани, причастных к хищению бюджетных средств

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителей Казани, причастных к хищению бюджетных средств, выделенных на выполнение гособоронзаказа, сообщает ведомство.
"Установлено, что генеральный директор одной из фирм и его заместитель включали фиктивные затраты на покупку комплектующих деталей для завышения стоимости работ в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.
Кроме этого, по версии следствия, одна из фигуранток дела систематически передавала денежные средства неустановленным лицам за общее покровительство при выполнении государственного оборонного заказа.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Посредничество во взяточничестве".
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
На Ставрополье уволили чиновницу за хищение 70 миллионов рублей
5 мая, 18:52
 
ПроисшествияРоссияКазаньФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала