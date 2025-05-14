https://ria.ru/20250514/kazan-2016875672.html

В Казани задержали подозреваемых в хищении средств гособоронзаказа

В Казани задержали подозреваемых в хищении средств гособоронзаказа - РИА Новости, 14.05.2025

В Казани задержали подозреваемых в хищении средств гособоронзаказа

Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителей Казани, причастных к хищению бюджетных средств, выделенных на выполнение гособоронзаказа,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:44:00+03:00

2025-05-14T13:44:00+03:00

2025-05-14T13:44:00+03:00

происшествия

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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителей Казани, причастных к хищению бюджетных средств, выделенных на выполнение гособоронзаказа, сообщает ведомство. "Установлено, что генеральный директор одной из фирм и его заместитель включали фиктивные затраты на покупку комплектующих деталей для завышения стоимости работ в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении. Кроме этого, по версии следствия, одна из фигуранток дела систематически передавала денежные средства неустановленным лицам за общее покровительство при выполнении государственного оборонного заказа. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Посредничество во взяточничестве".

https://ria.ru/20250505/stavropol-2015142409.html

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происшествия, россия, казань, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)