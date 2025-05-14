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США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 14.05.2025
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18:14 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/katar-2016956463.html
США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве
США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 14.05.2025
США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве
Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали в Дохе соглашение о сотрудничестве, другое соглашение подписано по линии оборонных... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:14:00+03:00
2025-05-14T18:14:00+03:00
в мире
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тамим бен хамад аль тани
пит хегсет
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали в Дохе соглашение о сотрудничестве, другое соглашение подписано по линии оборонных ведомств, следует из трансляции Белого дома. Письмо о намерениях в оборонном сотрудничестве подписали глава Пентагона Пит Хегсет и его катарский коллега. Кроме того, подписан акт приемки беспилотников MQ-19, передаваемых США, следует из трансляции. Президент США и эмир Катара подписали "декларацию о сотрудничестве".
https://ria.ru/20250512/tramp-2016410364.html
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в мире, сша, катар, доха, дональд трамп, тамим бен хамад аль тани, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Катар, Доха, Дональд Трамп, Тамим бен Хамад Аль Тани, Пит Хегсет, Министерство обороны США
США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве

США и Катар в ходе визита Трампа подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали в Дохе соглашение о сотрудничестве, другое соглашение подписано по линии оборонных ведомств, следует из трансляции Белого дома.
Письмо о намерениях в оборонном сотрудничестве подписали глава Пентагона Пит Хегсет и его катарский коллега. Кроме того, подписан акт приемки беспилотников MQ-19, передаваемых США, следует из трансляции.
Президент США и эмир Катара подписали "декларацию о сотрудничестве".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В конгрессе потребовали расследовать подарок Трампу самолета Boeing 747-8
12 мая, 05:37
 
В миреСШАКатарДохаДональд ТрампТамим бен Хамад Аль ТаниПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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