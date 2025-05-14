https://ria.ru/20250514/katar-2016956463.html

США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве

США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 14.05.2025

США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве

Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали в Дохе соглашение о сотрудничестве, другое соглашение подписано по линии оборонных... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:14:00+03:00

2025-05-14T18:14:00+03:00

2025-05-14T18:14:00+03:00

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пит хегсет

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали в Дохе соглашение о сотрудничестве, другое соглашение подписано по линии оборонных ведомств, следует из трансляции Белого дома. Письмо о намерениях в оборонном сотрудничестве подписали глава Пентагона Пит Хегсет и его катарский коллега. Кроме того, подписан акт приемки беспилотников MQ-19, передаваемых США, следует из трансляции. Президент США и эмир Катара подписали "декларацию о сотрудничестве".

https://ria.ru/20250512/tramp-2016410364.html

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в мире, сша, катар, доха, дональд трамп, тамим бен хамад аль тани, пит хегсет, министерство обороны сша