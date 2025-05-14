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В Каракасе открыли памятник в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 14.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
04:49 14.05.2025 (обновлено: 09:11 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/karakas-2016790246.html
В Каракасе открыли памятник в честь 80-летия Победы
В Каракасе открыли памятник в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 14.05.2025
В Каракасе открыли памятник в честь 80-летия Победы
Памятник в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и площадь Победы торжественно открыли в венесуэльской столице, сообщил РИА Новости посол России в РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:49:00+03:00
2025-05-14T09:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
каракас
венесуэла
россия
делси родригес
николас мадуро
80-летие победы в великой отечественной войне
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МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Памятник в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и площадь Победы торжественно открыли в венесуэльской столице, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров."Открытие в Каракасе памятника "80 лет Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом" - это событие глубокого символического и исторического значения. Оно говорит о многом: о прочной духовной связи между нашими народами, об уважении Венесуэлы к подвигу советского народа, о нашей общей приверженности памяти, справедливости и борьбе с фальсификацией истории", - сказал Мелик-Багдасаров.По словам дипломата, памятник, созданный венесуэльским скульптором Хесусом Мануэлем Суэскуном, "стал живым символом единства, памяти и сопротивления - как тогда, 80 лет назад, так и сегодня". "Каракас по праву становится эпицентром борьбы с неоколониализмом, идеологическим диктатом и попытками переписать историю в регионе. И именно здесь, на земле Боливара и Чавеса, мы вновь подтверждаем: Россия и Венесуэла - плечом к плечу, в едином строю за правду, за свободу, за многополярный, справедливый мир", - добавил российский посол.Церемония в центре Каракаса прошла с участием высшего руководства Венесуэлы и вооруженных сил, дипломатического корпуса и общественности и завершилась масштабным шоу дронов на фоне монумента. Памятник изображает водружение советского знамени над Рейхстагом и окружен 12 памятными колоннами, символизирующими основные сражения Великой Отечественной войны. Площадь, на которой установлен монумент, называется с сегодняшнего дня площадью Победы.В церемонии открытия приняли участие представители властей и вооруженных сил Венесуэлы, дипломатического корпуса и общественности. От имени правительства страны выступила вице-президент Дельси Родригес."Это памятник настоящей истории. Это памятник, прославляющий правду свободных народов. Это памятник, отражающий дух антифашистских народов", - заявила она в ходе церемонии в Каракасе, которую показал телеканал VTV. По словам Родригес, историю Победы не стереть "голливудской машиной", поскольку именно Красная армия и народ СССР "в военно-гражданском союзе - рабочие, крестьяне и вооруженные силы" освободили Европу и всё человечество от фашизма. Строительство монумента в центре Каракаса началось в апреле по инициативе президента Николаса Мадуро. Как заявлял министр общественных работ Хуан Хосе Рамирес, монумент станет "международным ориентиром против фашизма" и символом развития дружбы между народами России и Венесуэлы.
https://ria.ru/20250501/karakas-2014527985.html
https://ria.ru/20250513/pobeda-2016529737.html
https://ria.ru/20250507/moskva-2015423143.html
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в мире, каракас, венесуэла, россия, делси родригес, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Каракас, Венесуэла, Россия, Делси Родригес, Николас Мадуро, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Каракасе открыли памятник в честь 80-летия Победы

Посол Мелик-Багдасаров: в Каракасе открыли памятник в честь 80-летия Победы

© Фото : Посольство России в ВенесуэлеТоржественное открытие памятника "80 лет Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом" в Каракасе, Венесуэла
Торжественное открытие памятника 80 лет Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Посольство России в Венесуэле
Торжественное открытие памятника "80 лет Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом" в Каракасе, Венесуэла
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МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Памятник в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и площадь Победы торжественно открыли в венесуэльской столице, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Открытие в Каракасе памятника "80 лет Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом" - это событие глубокого символического и исторического значения. Оно говорит о многом: о прочной духовной связи между нашими народами, об уважении Венесуэлы к подвигу советского народа, о нашей общей приверженности памяти, справедливости и борьбе с фальсификацией истории", - сказал Мелик-Багдасаров.
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По словам дипломата, памятник, созданный венесуэльским скульптором Хесусом Мануэлем Суэскуном, "стал живым символом единства, памяти и сопротивления - как тогда, 80 лет назад, так и сегодня".
«
"Каракас по праву становится эпицентром борьбы с неоколониализмом, идеологическим диктатом и попытками переписать историю в регионе. И именно здесь, на земле Боливара и Чавеса, мы вновь подтверждаем: Россия и Венесуэла - плечом к плечу, в едином строю за правду, за свободу, за многополярный, справедливый мир", - добавил российский посол.
© Фото : Посольство России в ВенесуэлеПамятник "80 лет Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом" в Каракасе, Венесуэла
Торжественное открытие памятника 80 лет Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Посольство России в Венесуэле
Памятник "80 лет Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом" в Каракасе, Венесуэла
Церемония в центре Каракаса прошла с участием высшего руководства Венесуэлы и вооруженных сил, дипломатического корпуса и общественности и завершилась масштабным шоу дронов на фоне монумента. Памятник изображает водружение советского знамени над Рейхстагом и окружен 12 памятными колоннами, символизирующими основные сражения Великой Отечественной войны. Площадь, на которой установлен монумент, называется с сегодняшнего дня площадью Победы.
В церемонии открытия приняли участие представители властей и вооруженных сил Венесуэлы, дипломатического корпуса и общественности. От имени правительства страны выступила вице-президент Дельси Родригес.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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"Это памятник настоящей истории. Это памятник, прославляющий правду свободных народов. Это памятник, отражающий дух антифашистских народов", - заявила она в ходе церемонии в Каракасе, которую показал телеканал VTV.
По словам Родригес, историю Победы не стереть "голливудской машиной", поскольку именно Красная армия и народ СССР "в военно-гражданском союзе - рабочие, крестьяне и вооруженные силы" освободили Европу и всё человечество от фашизма.
Строительство монумента в центре Каракаса началось в апреле по инициативе президента Николаса Мадуро. Как заявлял министр общественных работ Хуан Хосе Рамирес, монумент станет "международным ориентиром против фашизма" и символом развития дружбы между народами России и Венесуэлы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКаракасВенесуэлаРоссияДелси РодригесНиколас Мадуро80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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