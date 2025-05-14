https://ria.ru/20250514/karakas-2016790246.html

В Каракасе открыли памятник в честь 80-летия Победы

В Каракасе открыли памятник в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 14.05.2025

В Каракасе открыли памятник в честь 80-летия Победы

Памятник в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и площадь Победы торжественно открыли в венесуэльской столице, сообщил РИА Новости посол России в РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T04:49:00+03:00

2025-05-14T04:49:00+03:00

2025-05-14T09:11:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

каракас

венесуэла

россия

делси родригес

николас мадуро

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016807281_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_7fff3b0a01ae9234e4872c6c48f79f21.jpg

МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Памятник в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и площадь Победы торжественно открыли в венесуэльской столице, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров."Открытие в Каракасе памятника "80 лет Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом" - это событие глубокого символического и исторического значения. Оно говорит о многом: о прочной духовной связи между нашими народами, об уважении Венесуэлы к подвигу советского народа, о нашей общей приверженности памяти, справедливости и борьбе с фальсификацией истории", - сказал Мелик-Багдасаров.По словам дипломата, памятник, созданный венесуэльским скульптором Хесусом Мануэлем Суэскуном, "стал живым символом единства, памяти и сопротивления - как тогда, 80 лет назад, так и сегодня". "Каракас по праву становится эпицентром борьбы с неоколониализмом, идеологическим диктатом и попытками переписать историю в регионе. И именно здесь, на земле Боливара и Чавеса, мы вновь подтверждаем: Россия и Венесуэла - плечом к плечу, в едином строю за правду, за свободу, за многополярный, справедливый мир", - добавил российский посол.Церемония в центре Каракаса прошла с участием высшего руководства Венесуэлы и вооруженных сил, дипломатического корпуса и общественности и завершилась масштабным шоу дронов на фоне монумента. Памятник изображает водружение советского знамени над Рейхстагом и окружен 12 памятными колоннами, символизирующими основные сражения Великой Отечественной войны. Площадь, на которой установлен монумент, называется с сегодняшнего дня площадью Победы.В церемонии открытия приняли участие представители властей и вооруженных сил Венесуэлы, дипломатического корпуса и общественности. От имени правительства страны выступила вице-президент Дельси Родригес."Это памятник настоящей истории. Это памятник, прославляющий правду свободных народов. Это памятник, отражающий дух антифашистских народов", - заявила она в ходе церемонии в Каракасе, которую показал телеканал VTV. По словам Родригес, историю Победы не стереть "голливудской машиной", поскольку именно Красная армия и народ СССР "в военно-гражданском союзе - рабочие, крестьяне и вооруженные силы" освободили Европу и всё человечество от фашизма. Строительство монумента в центре Каракаса началось в апреле по инициативе президента Николаса Мадуро. Как заявлял министр общественных работ Хуан Хосе Рамирес, монумент станет "международным ориентиром против фашизма" и символом развития дружбы между народами России и Венесуэлы.

https://ria.ru/20250501/karakas-2014527985.html

https://ria.ru/20250513/pobeda-2016529737.html

https://ria.ru/20250507/moskva-2015423143.html

каракас

венесуэла

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, каракас, венесуэла, россия, делси родригес, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне