https://ria.ru/20250514/kanikuly-2016793480.html
Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться, заявила эксперт
Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться, заявила эксперт - РИА Новости, 14.05.2025
Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться, заявила эксперт
Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться физически и психологически, это время необходимо для укрепления внутрисемейных связей, общения со... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:30:00+03:00
2025-05-14T05:30:00+03:00
2025-05-14T05:30:00+03:00
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться физически и психологически, это время необходимо для укрепления внутрисемейных связей, общения со сверстниками и путешествий, заявила РИА Новости заместитель директора Института содержания и методов обучения Людмила Лагунова. В Минпросвещения РФ рассказали РИА Новости, что летние каникулы начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа. Для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. "Летние каникулы позволяют учащимся восстановиться физически и психологически, набраться сил для нового этапа учебы. Кроме того, это время необходимо для укрепления внутрисемейных связей, общения со сверстниками и путешествий", - сказала Лагунова. Она добавила, что при минимизации эффекта "летней утечки" знаний, важно организовать отдых таким образом, чтобы он включал регулярную смену деятельности и элементы образовательного досуга: чтение книг, посещение музеев, участие в творческих мероприятиях и спортивные занятия.
https://ria.ru/20250514/kanikuly-2016785215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться, заявила эксперт
Лагунова: летние каникулы нужны для укрепления внутрисемейных связей
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться физически и психологически, это время необходимо для укрепления внутрисемейных связей, общения со сверстниками и путешествий, заявила РИА Новости заместитель директора Института содержания и методов обучения Людмила Лагунова.
В Минпросвещения РФ рассказали РИА Новости, что летние каникулы начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа. Для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.
"Летние каникулы позволяют учащимся восстановиться физически и психологически, набраться сил для нового этапа учебы. Кроме того, это время необходимо для укрепления внутрисемейных связей, общения со сверстниками и путешествий", - сказала Лагунова.
Она добавила, что при минимизации эффекта "летней утечки" знаний, важно организовать отдых таким образом, чтобы он включал регулярную смену деятельности и элементы образовательного досуга: чтение книг, посещение музеев, участие в творческих мероприятиях и спортивные занятия.