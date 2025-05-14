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Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться, заявила эксперт - РИА Новости, 14.05.2025
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05:30 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/kanikuly-2016793480.html
Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться, заявила эксперт
Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться, заявила эксперт - РИА Новости, 14.05.2025
Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться, заявила эксперт
Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться физически и психологически, это время необходимо для укрепления внутрисемейных связей, общения со... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:30:00+03:00
2025-05-14T05:30:00+03:00
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться физически и психологически, это время необходимо для укрепления внутрисемейных связей, общения со сверстниками и путешествий, заявила РИА Новости заместитель директора Института содержания и методов обучения Людмила Лагунова. В Минпросвещения РФ рассказали РИА Новости, что летние каникулы начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа. Для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. "Летние каникулы позволяют учащимся восстановиться физически и психологически, набраться сил для нового этапа учебы. Кроме того, это время необходимо для укрепления внутрисемейных связей, общения со сверстниками и путешествий", - сказала Лагунова. Она добавила, что при минимизации эффекта "летней утечки" знаний, важно организовать отдых таким образом, чтобы он включал регулярную смену деятельности и элементы образовательного досуга: чтение книг, посещение музеев, участие в творческих мероприятиях и спортивные занятия.
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общество
Общество
Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться, заявила эксперт

Лагунова: летние каникулы нужны для укрепления внутрисемейных связей

© РИА Новости / Михаил МокрушинУченицы одной из школ
Ученицы одной из школ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Ученицы одной из школ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться физически и психологически, это время необходимо для укрепления внутрисемейных связей, общения со сверстниками и путешествий, заявила РИА Новости заместитель директора Института содержания и методов обучения Людмила Лагунова.
В Минпросвещения РФ рассказали РИА Новости, что летние каникулы начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа. Для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.
"Летние каникулы позволяют учащимся восстановиться физически и психологически, набраться сил для нового этапа учебы. Кроме того, это время необходимо для укрепления внутрисемейных связей, общения со сверстниками и путешествий", - сказала Лагунова.
Она добавила, что при минимизации эффекта "летней утечки" знаний, важно организовать отдых таким образом, чтобы он включал регулярную смену деятельности и элементы образовательного досуга: чтение книг, посещение музеев, участие в творческих мероприятиях и спортивные занятия.
Школьница читает учебник - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Минпросвещения определило даты летних каникул в России
02:50
 
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