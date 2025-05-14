https://ria.ru/20250514/kanikuly-2016793480.html

Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться, заявила эксперт

Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться, заявила эксперт - РИА Новости, 14.05.2025

Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться, заявила эксперт

Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться физически и психологически, это время необходимо для укрепления внутрисемейных связей, общения со... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T05:30:00+03:00

2025-05-14T05:30:00+03:00

2025-05-14T05:30:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155009/60/1550096070_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_02c2481debfcff00e6ed4e1161e1ca5d.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться физически и психологически, это время необходимо для укрепления внутрисемейных связей, общения со сверстниками и путешествий, заявила РИА Новости заместитель директора Института содержания и методов обучения Людмила Лагунова. В Минпросвещения РФ рассказали РИА Новости, что летние каникулы начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа. Для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. "Летние каникулы позволяют учащимся восстановиться физически и психологически, набраться сил для нового этапа учебы. Кроме того, это время необходимо для укрепления внутрисемейных связей, общения со сверстниками и путешествий", - сказала Лагунова. Она добавила, что при минимизации эффекта "летней утечки" знаний, важно организовать отдых таким образом, чтобы он включал регулярную смену деятельности и элементы образовательного досуга: чтение книг, посещение музеев, участие в творческих мероприятиях и спортивные занятия.

https://ria.ru/20250514/kanikuly-2016785215.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество