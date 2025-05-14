https://ria.ru/20250514/kamenka-2016877015.html

ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской

ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской - РИА Новости, 14.05.2025

ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской

ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее восьми взрывов, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:49:00+03:00

2025-05-14T13:49:00+03:00

2025-05-14T14:20:00+03:00

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее восьми взрывов, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее восьми взрывов. Также работают дроны-разведчики противника", - говорится в сообщении.Губернатор отметил, что опасность повторных ударов сохраняется, попросил жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, быть предельно осторожными и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

https://ria.ru/20250514/vsu-2016876657.html

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Последствия атаки беспилотников на администрацию города Каменка-Днепровская ВСУ прицельно атаковали беспилотниками администрацию города Каменка-Днепровская, двое сотрудников пострадали, сообщил запорожский губернатор Евгений Балицкий 2025-05-14T13:49 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия