Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 14.05.2025 (обновлено: 14:20 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/kamenka-2016877015.html
ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской
ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской - РИА Новости, 14.05.2025
ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской
ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее восьми взрывов, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:49:00+03:00
2025-05-14T14:20:00+03:00
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016883112_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b60ac6b12cca6b07f4fde7fc666ac26.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее восьми взрывов, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее восьми взрывов. Также работают дроны-разведчики противника", - говорится в сообщении.Губернатор отметил, что опасность повторных ударов сохраняется, попросил жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, быть предельно осторожными и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.
https://ria.ru/20250514/vsu-2016876657.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия атаки беспилотников на администрацию города Каменка-Днепровская
ВСУ прицельно атаковали беспилотниками администрацию города Каменка-Днепровская, двое сотрудников пострадали, сообщил запорожский губернатор Евгений Балицкий
2025-05-14T13:49
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016883112_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7de3a9b3c8cc28bca04b5151158866d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской

ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее восьми взрывов, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее восьми взрывов. Также работают дроны-разведчики противника", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что опасность повторных ударов сохраняется, попросил жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, быть предельно осторожными и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Украинские операторы дронов терроризируют белгородцев, рассказал военный
Вчера, 13:48
 
Запорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала