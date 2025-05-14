https://ria.ru/20250514/kallas-2016820885.html

В Госдуме назвали главу европейской дипломатии этикеткой

В Госдуме назвали главу европейской дипломатии этикеткой - РИА Новости, 14.05.2025

В Госдуме назвали главу европейской дипломатии этикеткой

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сравнил главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас, заявившую о работе над 17-м пакетом... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:18:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сравнил главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас, заявившую о работе над 17-м пакетом антироссийских санкций, с этикеткой нынешней европейской дипломатии и добавил, что никакие новые санкции не способны сломить Россию. Каллас во вторник сообщила журналистам в Копенгагене, что Евросоюз работает над 17-м пакетом санкций, и выразила надежду, что Совет ЕС по иностранным делам утвердит его уже на предстоящей неделе. Затем ЕС начнет работать над следующим пакетом, сказала Каллас. "Кая Каллас - это нынешняя этикетка европейской дипломатии, наклейка. Каждая этикетка брендирует свой товар, но как качество товара не зависит от этикетки, так и никакие новые санкции не способны сломить Россию", - сказал Ивлев РИА Новости. При этом депутат призвал Каллас помнить, что при уценке товара его выбрасывают в мусорную корзину вместе с этикеткой. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250513/zakharova-2016767293.html

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