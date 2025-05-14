https://ria.ru/20250514/jakutsk-2016800181.html

В Якутске ликвидировали открытое горение в магазине

В Якутске ликвидировали открытое горение в магазине - РИА Новости, 14.05.2025

В Якутске ликвидировали открытое горение в магазине

Открытое горение в магазине на проспекте Михаила Николаева в Якутске ликвидировано, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T07:40:00+03:00

2025-05-14T07:40:00+03:00

2025-05-14T11:44:00+03:00

происшествия

якутск

михаил николаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Открытое горение в магазине на проспекте Михаила Николаева в Якутске ликвидировано, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале. "На проспекте Михаила Николаева ликвидировано открытое горение. Огнем поврежден склад, котельная и часть торгового павильона на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что работа по проливке и разборке конструкции продолжается.

https://ria.ru/20250513/pozhar--2016619853.html

якутск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, якутск, михаил николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)