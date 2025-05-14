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В Якутске ликвидировали открытое горение в магазине - РИА Новости, 14.05.2025
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07:40 14.05.2025 (обновлено: 11:44 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/jakutsk-2016800181.html
В Якутске ликвидировали открытое горение в магазине
В Якутске ликвидировали открытое горение в магазине - РИА Новости, 14.05.2025
В Якутске ликвидировали открытое горение в магазине
Открытое горение в магазине на проспекте Михаила Николаева в Якутске ликвидировано, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T07:40:00+03:00
2025-05-14T11:44:00+03:00
происшествия
якутск
михаил николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Открытое горение в магазине на проспекте Михаила Николаева в Якутске ликвидировано, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале. "На проспекте Михаила Николаева ликвидировано открытое горение. Огнем поврежден склад, котельная и часть торгового павильона на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что работа по проливке и разборке конструкции продолжается.
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якутск
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происшествия, якутск, михаил николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, Михаил Николаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутске ликвидировали открытое горение в магазине

В Якутске ликвидировали открытое горение в магазине Планета Электро

© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/TelegramСотрудники МЧС ликвидируют пожар в магазине в Якутске
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в магазине в Якутске - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/Telegram
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в магазине в Якутске
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Открытое горение в магазине на проспекте Михаила Николаева в Якутске ликвидировано, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале.
"На проспекте Михаила Николаева ликвидировано открытое горение. Огнем поврежден склад, котельная и часть торгового павильона на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что работа по проливке и разборке конструкции продолжается.
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ПроисшествияЯкутскМихаил НиколаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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