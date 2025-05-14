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Ryanair продлила приостановку полетов в Израиль до 4 июня - РИА Новости, 14.05.2025
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19:44 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/izrail-2016973210.html
Ryanair продлила приостановку полетов в Израиль до 4 июня
Ryanair продлила приостановку полетов в Израиль до 4 июня - РИА Новости, 14.05.2025
Ryanair продлила приостановку полетов в Израиль до 4 июня
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair продлила приостановку полетов в Израиль до 4 июня на фоне сохраняющейся угрозы ракетных атак со стороны Йемена,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:44:00+03:00
2025-05-14T19:44:00+03:00
в мире
израиль
йемен
тель-авив
ryanair
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair продлила приостановку полетов в Израиль до 4 июня на фоне сохраняющейся угрозы ракетных атак со стороны Йемена, следует из обновлений на сайте авиакомпании. "Отмена рейсов в и из Тель-Авива с воскресенья 4 мая по среду 4 июня... Пассажиры, которых это затронет, будут уведомлены о вариантах действий по электронной почте и SMS", - говорится в сообщении. Ранее авиакомпания заявляла о приостановке полетов в Израиль до 21 мая. Четвертого мая йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) запустили ракету по Израилю, которая упала на территории аэропорта Бен-Гурион, преодолев израильскую систему противоракетной обороны. Ракетный удар привел к остановке работы воздушной гавани на полчаса, но не повредил никакой критически важной инфраструктуры. Ряд авиакомпаний в результате объявил о приостановке полетов в Израиль. За последние два месяца йеменские хуситы выпустили по Израилю более 30 ракет. Практически все они были сбиты средствами ПВО или упали, не достигнув территории Израиля. В ответ на эти атаки Израиль провел ряд воздушных операций против объектов, контролируемых хуситами, и, в частности, уничтожил аэропорт йеменской столицы Саны.
https://ria.ru/20250513/izrail-2016766529.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, израиль, йемен, тель-авив, ryanair, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив, Ryanair, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Ryanair продлила приостановку полетов в Израиль до 4 июня

Ryanair продлила приостановку полетов в Израиль из-за угрозы ракетных атак

© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Martin Meissner, File
Самолет авиакомпании Ryanair. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair продлила приостановку полетов в Израиль до 4 июня на фоне сохраняющейся угрозы ракетных атак со стороны Йемена, следует из обновлений на сайте авиакомпании.
"Отмена рейсов в и из Тель-Авива с воскресенья 4 мая по среду 4 июня... Пассажиры, которых это затронет, будут уведомлены о вариантах действий по электронной почте и SMS", - говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания заявляла о приостановке полетов в Израиль до 21 мая.
Четвертого мая йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) запустили ракету по Израилю, которая упала на территории аэропорта Бен-Гурион, преодолев израильскую систему противоракетной обороны. Ракетный удар привел к остановке работы воздушной гавани на полчаса, но не повредил никакой критически важной инфраструктуры. Ряд авиакомпаний в результате объявил о приостановке полетов в Израиль.
За последние два месяца йеменские хуситы выпустили по Израилю более 30 ракет. Практически все они были сбиты средствами ПВО или упали, не достигнув территории Израиля. В ответ на эти атаки Израиль провел ряд воздушных операций против объектов, контролируемых хуситами, и, в частности, уничтожил аэропорт йеменской столицы Саны.
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле
13 мая, 21:56
 
В миреИзраильЙеменТель-АвивRyanairАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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