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Исследование: большинство россиян предпочитают уединенный отдых - РИА Новости, 14.05.2025
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08:56 14.05.2025
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Исследование: большинство россиян предпочитают уединенный отдых
Исследование: большинство россиян предпочитают уединенный отдых - РИА Новости, 14.05.2025
Исследование: большинство россиян предпочитают уединенный отдых
Более 60% россиян предпочитают уединенный отдых и стараются избегать шумных курортов и многолюдных достопримечательностей, говорится в исследовании сервиса по... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T08:56:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 60% россиян предпочитают уединенный отдых и стараются избегать шумных курортов и многолюдных достопримечательностей, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов "Купибилет", которое есть у РИА Новости. В исследовании приняли участие свыше 1500 россиян от 18 лет. "Согласно полученным данным, более 60% россиян сознательно избегают популярных туристических направлений, предпочитая уединенный отдых вдали от шумных курортов и многолюдных достопримечательностей", - сообщили в сервисе. Аналитики отмечают, что особенно показательна мотивация такого выбора: 21% респондентов заявили, что рассматривают отдых как возможность сбежать от городской суеты, а для 19% принципиально важно находиться исключительно в спокойных и малолюдных местах. Еще 30% не выбирают направления специально, но особенно ценят моменты уединения во время путешествий. При этом 16% участников исследования поделились, что им для комфорта необходимо чередовать спокойный и активный отдых. Остальным же нравится отдых среди большого количества людей, говорится в исследовании. "Что касается конкретных предпочтений, абсолютным лидером стали удаленные природные локации — их выбрали 42% опрошенных. Это горные районы, заповедные зоны и другие места с нетронутой природой. На втором месте с результатом 31% оказались малые города и деревушки, сохранившие аутентичную атмосферу. Экстремальные виды отдыха в малопосещаемых местах привлекают 14% туристов, а 13% предпочитают уединенные острова и архипелаги", - рассказали в сервисе. Чтобы обеспечить себе уединенный отдых, следует учитывать несколько важных факторов, отмечают в компании. "Во-первых, путешествие в межсезонье (весна или осень) значительно снижает вероятность столкнуться с толпами туристов, позволяя насладиться спокойствием и тишиной. Во-вторых, использование региональных аэропортов, а не крупных международных хабов, часто обеспечивает более быстрый и удобный доступ к удаленным, менее освоенным туристическими потоками районам", – поделились в "Купибилет".
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Исследование: большинство россиян предпочитают уединенный отдых

"Купибилет": более 60% россиян предпочитают уединенный отдых

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДачный отдых
Дачный отдых - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 60% россиян предпочитают уединенный отдых и стараются избегать шумных курортов и многолюдных достопримечательностей, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов "Купибилет", которое есть у РИА Новости.
В исследовании приняли участие свыше 1500 россиян от 18 лет. "Согласно полученным данным, более 60% россиян сознательно избегают популярных туристических направлений, предпочитая уединенный отдых вдали от шумных курортов и многолюдных достопримечательностей", - сообщили в сервисе.
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Аналитики отмечают, что особенно показательна мотивация такого выбора: 21% респондентов заявили, что рассматривают отдых как возможность сбежать от городской суеты, а для 19% принципиально важно находиться исключительно в спокойных и малолюдных местах. Еще 30% не выбирают направления специально, но особенно ценят моменты уединения во время путешествий.
При этом 16% участников исследования поделились, что им для комфорта необходимо чередовать спокойный и активный отдых. Остальным же нравится отдых среди большого количества людей, говорится в исследовании.
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"Что касается конкретных предпочтений, абсолютным лидером стали удаленные природные локации — их выбрали 42% опрошенных. Это горные районы, заповедные зоны и другие места с нетронутой природой. На втором месте с результатом 31% оказались малые города и деревушки, сохранившие аутентичную атмосферу. Экстремальные виды отдыха в малопосещаемых местах привлекают 14% туристов, а 13% предпочитают уединенные острова и архипелаги", - рассказали в сервисе.
Чтобы обеспечить себе уединенный отдых, следует учитывать несколько важных факторов, отмечают в компании. "Во-первых, путешествие в межсезонье (весна или осень) значительно снижает вероятность столкнуться с толпами туристов, позволяя насладиться спокойствием и тишиной. Во-вторых, использование региональных аэропортов, а не крупных международных хабов, часто обеспечивает более быстрый и удобный доступ к удаленным, менее освоенным туристическими потоками районам", – поделились в "Купибилет".
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