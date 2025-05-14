https://ria.ru/20250514/issledovanie-2016805442.html

Исследование: большинство россиян предпочитают уединенный отдых

Исследование: большинство россиян предпочитают уединенный отдых - РИА Новости, 14.05.2025

Исследование: большинство россиян предпочитают уединенный отдых

Более 60% россиян предпочитают уединенный отдых и стараются избегать шумных курортов и многолюдных достопримечательностей, говорится в исследовании сервиса по... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:56:00+03:00

2025-05-14T08:56:00+03:00

2025-05-14T08:56:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 60% россиян предпочитают уединенный отдых и стараются избегать шумных курортов и многолюдных достопримечательностей, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов "Купибилет", которое есть у РИА Новости. В исследовании приняли участие свыше 1500 россиян от 18 лет. "Согласно полученным данным, более 60% россиян сознательно избегают популярных туристических направлений, предпочитая уединенный отдых вдали от шумных курортов и многолюдных достопримечательностей", - сообщили в сервисе. Аналитики отмечают, что особенно показательна мотивация такого выбора: 21% респондентов заявили, что рассматривают отдых как возможность сбежать от городской суеты, а для 19% принципиально важно находиться исключительно в спокойных и малолюдных местах. Еще 30% не выбирают направления специально, но особенно ценят моменты уединения во время путешествий. При этом 16% участников исследования поделились, что им для комфорта необходимо чередовать спокойный и активный отдых. Остальным же нравится отдых среди большого количества людей, говорится в исследовании. "Что касается конкретных предпочтений, абсолютным лидером стали удаленные природные локации — их выбрали 42% опрошенных. Это горные районы, заповедные зоны и другие места с нетронутой природой. На втором месте с результатом 31% оказались малые города и деревушки, сохранившие аутентичную атмосферу. Экстремальные виды отдыха в малопосещаемых местах привлекают 14% туристов, а 13% предпочитают уединенные острова и архипелаги", - рассказали в сервисе. Чтобы обеспечить себе уединенный отдых, следует учитывать несколько важных факторов, отмечают в компании. "Во-первых, путешествие в межсезонье (весна или осень) значительно снижает вероятность столкнуться с толпами туристов, позволяя насладиться спокойствием и тишиной. Во-вторых, использование региональных аэропортов, а не крупных международных хабов, часто обеспечивает более быстрый и удобный доступ к удаленным, менее освоенным туристическими потоками районам", – поделились в "Купибилет".

https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014153685.html

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новости - туризм, праздник весны и труда