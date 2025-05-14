https://ria.ru/20250514/isinbaeva-2016934790.html

"Не сработало?": Елену Исинбаеву уличили в неоплате миллионных налогов

"Не сработало?": Елену Исинбаеву уличили в неоплате миллионных налогов - РИА Новости, 14.05.2025

"Не сработало?": Елену Исинбаеву уличили в неоплате миллионных налогов

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом не только покинула Россию, но и, похоже, решила оставить здесь свои финансовые обязательства. Почему Елена... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:12:00+03:00

2025-05-14T18:12:00+03:00

2025-05-14T18:12:00+03:00

россия

елена исинбаева

тенерифе

москва

федеральная налоговая служба (фнс россии)

госдума рф

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спорт

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом не только покинула Россию, но и, похоже, решила оставить здесь свои финансовые обязательства. Почему Елена Исинбаева, владеющая элитной недвижимостью в Москве и роскошным домом на испанском курорте, уже второй год не платит за коммуналку и налоги? Как "человек мира" умудряется забывать о миллионных долгах перед страной, которая сделала ее звездой? И что случится с ее российскими активами, если она продолжит игнорировать требования ФНС?Миллионные долги забывчивой чемпионкиЕлена Исинбаева, покинувшая Россию в 2021 году, оказывается, не слишком внимательно следит за своими финансовыми обязательствами на родине. Коммунальные долги спортсменки только за две московские квартиры составляют уже более 400 тысяч рублей. За роскошные апартаменты в ЖК "Дом в Сокольниках" она, как утверждают СМИ, задолжала 336 тысяч, а за элитное жилье в комплексе "Акватория" — еще 65 тысяч.Куда более внушительно выглядит задолженность перед Федеральной налоговой службой — свыше 1,67 миллиона рублей. И это уже не первый налоговый "прокол" Исинбаевой. В начале года волгоградское отделение ФНС уже выписывало ей штраф на 465 688 рублей, который она погасила. Однако новые долги продолжают расти.Золотые метры бывшей прыгуньиНе заплатить за коммуналку из-за финансовых трудностей? Это точно не про Исинбаеву. Российское имущество спортсменки оценивается СМИ в сотни миллионов рублей.Как утверждают медиа, квартира площадью 120,9 квадратных метров на 20-м этаже элитного ЖК "Акватория" была приобретена ею в августе 2022 года — уже после отъезда из России. Стоимость этих апартаментов оценивается примерно в 76 миллионов рублей.Еще одна столичная недвижимость — квартира в ЖК "Дом в Сокольниках", купленная в 2013 году. Рыночная цена этого жилья площадью 98,4 квадратных метра достигает 52 миллионов рублей.В родном Волгограде у Исинбаевой тоже, как уверяют местные СМИ, есть недвижимость: двухкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров в центре города и два парковочных места.Жизнь на испанском курортеСейчас экс-чемпионка наслаждается жизнью на солнечном Тенерифе. После получения вида на жительство на Канарских островах Исинбаева, как отмечают СМИ, приобрела таунхаус площадью около 200 квадратных метров в престижном районе Эль-Пальм-Мар.Семейное гнездышко находится в элитном жилом комплексе в муниципалитете Арона. Кроме того, у спортсменки есть недвижимость в курортном городе Кальяо Сальвахе на юге Тенерифе и автомобиль, зарегистрированный на мужа Никиту Петинова.На испанском острове бывшая прыгунья с шестом живет с 2021 года вместе с супругом и детьми — дочерью Евой, которая уже выигрывает теннисные турниры в Испании, и сыном Добрыней."Номинальное" отношение к РоссииЛетом 2023 года Исинбаева оказалась в центре скандала после публикации испанского издания El Digital Sur. Журналисты напомнили, что в 2015 году она получила звание майора, была членом партии "Единая Россия", входила в движение Putin Team и участвовала в рабочей группе по подготовке поправок к Конституции.Ответ спортсменки шокировал многих россиян. Исинбаева заявила, что звание майора носит "номинальный характер", она "никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ", не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии.После этого олимпийская чемпионка удалила из соцсетей совместное фото с президентом России и приостановила работу своего благотворительного фонда в стране. В одном из постов она назвала себя "человеком мира".Сигары и элитный алкоголь: на что живет экс-чемпионкаНа что же живет Исинбаева, покинув Россию? Как выяснили СМИ, спортсменка владеет не только элитной недвижимостью, но и бизнесом в Европе. С 2015 года она является совладелицей швейцарской компании Luxury Legends Sagl, зарегистрированной в кантоне Женева.Фирма специализируется на оптовой торговле табачными изделиями, в частности сигарами премиум-класса, и элитным алкоголем. Среди партнеров Исинбаевой — известные европейские спортсмены и предприниматели. Компания продолжает активно работать, принося своим владельцам стабильный доход.Безалаберность или сознательный уход от обязательств?Мнения спортивных экспертов о ситуации с долгами Исинбаевой разделились. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался предельно ясно:"Конечно, в первую очередь надо быть законопослушным гражданином своей страны. Вне всякого сомнения, надо платить налоги, если они начислены. Это даже не может обсуждаться. Если нарушение действительно имело место, надо за это отвечать. Надо заплатить налоги и жить дальше. Хоть на Луне".Более снисходительно отнеслась к ситуации олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова:"Предполагаю, что это просто безалаберность. Не думаю, что она спланировано это сделала. Возможно, просто платеж не дошел, Госуслуги не работали или что-то в этом роде. Есть подозрение, что это просто неорганизованность с ее стороны".Что грозит "понарошковой майорше"Юрист Михаил Салкин объяснил, какие последствия ждут Исинбаеву, если она не погасит задолженность:"Задолженность может быть взыскана по решению суда. В случае возвращения в Россию до погашения долга выезд будет невозможен. Если срок действия заграничного паспорта истечет в период запрета, получить новый в консульстве России не получится".За неуплату налогов в установленный срок экс-спортсменке грозит штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, а за невыплату коммунальных платежей — начисление пеней.Последний раз Исинбаева приезжала в Россию в январе 2025 года на похороны своего тренера Евгения Трофимова, которого называла "вторым отцом". Успела ли она тогда погасить хотя бы часть долгов — неизвестно.

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россия, елена исинбаева, тенерифе, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф, единая россия, спорт