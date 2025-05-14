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Иран проведет переговоры с "евротройкой" на уровне заместителей министров
Иран проведет переговоры с "евротройкой" на уровне заместителей министров - РИА Новости, 14.05.2025
Иран проведет переговоры с "евротройкой" на уровне заместителей министров
Иран проведет переговоры с "евротройкой" (Британия, Франция, Германия) на уровне заместителей министров иностранных дел в пятницу в Стамбуле, заявил в среду... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:53:00+03:00
2025-05-14T11:53:00+03:00
2025-05-14T11:53:00+03:00
в мире
иран
франция
германия
аббас аракчи
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ТЕГЕРАН, 14 мая – РИА Новости. Иран проведет переговоры с "евротройкой" (Британия, Франция, Германия) на уровне заместителей министров иностранных дел в пятницу в Стамбуле, заявил в среду глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. "К сожалению, сами европейцы оказались в некоторой изоляции в этих переговорах (с США по ядерной программе Ирана – ред.) из-за своей собственной политики. Мы не заинтересованы в таком положении и поэтому продолжили наши переговоры. Следующий раунд консультаций с европейцами состоится на уровне заместителей министров иностранных дел в пятницу в Стамбуле", - сказал Аракчи в ходе пресс-подхода после заседания иранского кабинета министров.
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в мире, иран, франция, германия, аббас аракчи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, Франция, Германия, Аббас Аракчи, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Иран проведет переговоры с "евротройкой" на уровне заместителей министров
Аракчи: Иран проведет переговоры с "евротройкой" в пятницу в Стамбуле