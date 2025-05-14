https://ria.ru/20250514/iran-2016845875.html

Иран проведет переговоры с "евротройкой" на уровне заместителей министров

Иран проведет переговоры с "евротройкой" на уровне заместителей министров - РИА Новости, 14.05.2025

Иран проведет переговоры с "евротройкой" на уровне заместителей министров

Иран проведет переговоры с "евротройкой" (Британия, Франция, Германия) на уровне заместителей министров иностранных дел в пятницу в Стамбуле, заявил в среду... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:53:00+03:00

2025-05-14T11:53:00+03:00

2025-05-14T11:53:00+03:00

в мире

иран

франция

германия

аббас аракчи

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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ТЕГЕРАН, 14 мая – РИА Новости. Иран проведет переговоры с "евротройкой" (Британия, Франция, Германия) на уровне заместителей министров иностранных дел в пятницу в Стамбуле, заявил в среду глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. "К сожалению, сами европейцы оказались в некоторой изоляции в этих переговорах (с США по ядерной программе Ирана – ред.) из-за своей собственной политики. Мы не заинтересованы в таком положении и поэтому продолжили наши переговоры. Следующий раунд консультаций с европейцами состоится на уровне заместителей министров иностранных дел в пятницу в Стамбуле", - сказал Аракчи в ходе пресс-подхода после заседания иранского кабинета министров.

https://ria.ru/20250513/ssha-2016592709.html

иран

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в мире, иран, франция, германия, аббас аракчи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана