Рейтинг@Mail.ru
Иран и "Евротройка" 16 мая проведут переговоры по ядерной программе - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/iran-2016779448.html
Иран и "Евротройка" 16 мая проведут переговоры по ядерной программе
Иран и "Евротройка" 16 мая проведут переговоры по ядерной программе - РИА Новости, 14.05.2025
Иран и "Евротройка" 16 мая проведут переговоры по ядерной программе
Представители Ирана и "Евротройки" (Великобритании, Франции и Германии) встретятся в Стамбуле 16 мая для переговоров по вопросу ядерной программы, передаёт... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T00:46:00+03:00
2025-05-14T00:46:00+03:00
в мире
иран
сша
франция
аббас аракчи
жан-ноэль барро
стив уиткофф
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40705/62/407056289_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_2be94f3f05ba7b4c153506c310c26d02.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости/Прайм. Представители Ирана и "Евротройки" (Великобритании, Франции и Германии) встретятся в Стамбуле 16 мая для переговоров по вопросу ядерной программы, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на европейские и иранский дипломатические источники. Иран и "Евротройка" 2 мая должны были провести консультации по вопросу иранской ядерной программы, однако после переноса американской стороной четвертого раунда переговоров с Ираном глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что встреча по ядерной проблематике с Ираном не состоится, поскольку "эти технические консультации были запланированы до встречи на высоком уровне между США и Ираном". По его словам, "поскольку эта встреча не состоялась, консультации больше не актуальны, по крайней мере, в данный момент". Как заявил МИД Ирана, Тегеран готов провести встречу с "евротройкой" после того, как состоится четвертый раунд консультаций с США. "Иран проведёт переговоры в Стамбуле в пятницу с европейскими сторонами, вовлечёнными в... ядерную сделку 2015 года... Дипломаты заявили, что они приняли решение продолжать, потому что в конечном счете в их интересах было поддерживать диалог с Ираном и подтвердить, как они представляют себе параметры новой ядерной сделки", - говорится в сообщении. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся в воскресенье, 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном "трудным, но сложным". А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, "позиции сторон в этом раунде сблизились", в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html
https://ria.ru/20250512/iran-2016466507.html
иран
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40705/62/407056289_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_1e68a42e1226af37e8984227da2b1022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, франция, аббас аракчи, жан-ноэль барро, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Франция, Аббас Аракчи, Жан-Ноэль Барро, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Обострение отношений США и Ирана
Иран и "Евротройка" 16 мая проведут переговоры по ядерной программе

Представители Ирана и "Евротройки" встретятся в Стамбуле 16 мая

© flickr.com/Harold Litwiler, Poppy Big Oak PhotographyСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© flickr.com/Harold Litwiler, Poppy Big Oak Photography
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости/Прайм. Представители Ирана и "Евротройки" (Великобритании, Франции и Германии) встретятся в Стамбуле 16 мая для переговоров по вопросу ядерной программы, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на европейские и иранский дипломатические источники.
Иран и "Евротройка" 2 мая должны были провести консультации по вопросу иранской ядерной программы, однако после переноса американской стороной четвертого раунда переговоров с Ираном глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что встреча по ядерной проблематике с Ираном не состоится, поскольку "эти технические консультации были запланированы до встречи на высоком уровне между США и Ираном". По его словам, "поскольку эта встреча не состоялась, консультации больше не актуальны, по крайней мере, в данный момент". Как заявил МИД Ирана, Тегеран готов провести встречу с "евротройкой" после того, как состоится четвертый раунд консультаций с США.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США
11 мая, 10:50
"Иран проведёт переговоры в Стамбуле в пятницу с европейскими сторонами, вовлечёнными в... ядерную сделку 2015 года... Дипломаты заявили, что они приняли решение продолжать, потому что в конечном счете в их интересах было поддерживать диалог с Ираном и подтвердить, как они представляют себе параметры новой ядерной сделки", - говорится в сообщении.
Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся в воскресенье, 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном "трудным, но сложным". А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, "позиции сторон в этом раунде сблизились", в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Тегеран назвал условие участия "Евротройки" в переговорах по ядерной сделке
12 мая, 13:01
 
В миреИранСШАФранцияАббас АракчиЖан-Ноэль БарроСтив УиткоффСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаОбострение отношений США и Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала