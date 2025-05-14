https://ria.ru/20250514/indiya-2016797247.html
Полиция Нью-Дели усилила охрану главы МИД Индии
Полиция Нью-Дели усилила охрану главы МИД Индии - РИА Новости, 14.05.2025
Полиция Нью-Дели усилила охрану главы МИД Индии
Полиция Нью-Дели усилила охрану министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара после специального запроса МИД страны, поступившего в минувшие выходные, РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:49:00+03:00
2025-05-14T06:49:00+03:00
2025-05-14T06:49:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
бхаратия джаната парти
операция синдур в пакистане
нью-дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая – РИА Новости. Полиция Нью-Дели усилила охрану министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара после специального запроса МИД страны, поступившего в минувшие выходные, сообщает издание Indian Express со ссылкой на источники. "Источники сообщили, что в случае с Джайшанкаром полиция призвала министерство внутренних дел Индии провести оценку угроз. Рассматриваемые меры включают увеличение числа наблюдателей за пределами его резиденции и офиса, машину сопровождения и новый позывной для него", - сообщает издание. Полиция также пересматривает обеспечение безопасности первого замглавы МИД Индии Викрама Мисри и по меньшей мере 25 лидеров правящей в стране индийской партии "Бхаратия джаната парти", которые публично высказывались против Пакистана, особенно в социальных сетях, на фоне противостояния двух стран. "Источники сообщили, что также было решено провести обучение по стрельбе и оказанию неотложной медицинской помощи для всех задействованных сотрудников службы безопасности", - отмечает издание. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
https://ria.ru/20250513/indiya--2016622637.html
https://ria.ru/20250512/peregovory--2016461497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, пакистан, кашмир, бхаратия джаната парти, операция синдур в пакистане, нью-дели
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Бхаратия Джаната Парти, Операция Синдур в Пакистане, Нью-Дели
Полиция Нью-Дели усилила охрану главы МИД Индии
Полиция Нью-Дели усилила охрану главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая – РИА Новости. Полиция Нью-Дели усилила охрану министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара после специального запроса МИД страны, поступившего в минувшие выходные, сообщает издание Indian Express со ссылкой на источники.
"Источники сообщили, что в случае с Джайшанкаром полиция призвала министерство внутренних дел Индии провести оценку угроз. Рассматриваемые меры включают увеличение числа наблюдателей за пределами его резиденции и офиса, машину сопровождения и новый позывной для него", - сообщает издание.
Полиция также пересматривает обеспечение безопасности первого замглавы МИД Индии Викрама Мисри и по меньшей мере 25 лидеров правящей в стране индийской партии "Бхаратия джаната парти
", которые публично высказывались против Пакистана
, особенно в социальных сетях, на фоне противостояния двух стран.
"Источники сообщили, что также было решено провести обучение по стрельбе и оказанию неотложной медицинской помощи для всех задействованных сотрудников службы безопасности", - отмечает издание.
Отношения между Индией
и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму
и Кашмир
22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала
. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.