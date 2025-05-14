https://ria.ru/20250514/indiya-2016797247.html

Полиция Нью-Дели усилила охрану главы МИД Индии

Полиция Нью-Дели усилила охрану главы МИД Индии - РИА Новости, 14.05.2025

Полиция Нью-Дели усилила охрану главы МИД Индии

Полиция Нью-Дели усилила охрану министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара после специального запроса МИД страны, поступившего в минувшие выходные, РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T06:49:00+03:00

2025-05-14T06:49:00+03:00

2025-05-14T06:49:00+03:00

в мире

индия

пакистан

кашмир

бхаратия джаната парти

операция синдур в пакистане

нью-дели

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969507724_0:95:3122:1851_1920x0_80_0_0_e7bb705859f9e9d05de0a1fd9a2a7634.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая – РИА Новости. Полиция Нью-Дели усилила охрану министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара после специального запроса МИД страны, поступившего в минувшие выходные, сообщает издание Indian Express со ссылкой на источники. "Источники сообщили, что в случае с Джайшанкаром полиция призвала министерство внутренних дел Индии провести оценку угроз. Рассматриваемые меры включают увеличение числа наблюдателей за пределами его резиденции и офиса, машину сопровождения и новый позывной для него", - сообщает издание. Полиция также пересматривает обеспечение безопасности первого замглавы МИД Индии Викрама Мисри и по меньшей мере 25 лидеров правящей в стране индийской партии "Бхаратия джаната парти", которые публично высказывались против Пакистана, особенно в социальных сетях, на фоне противостояния двух стран. "Источники сообщили, что также было решено провести обучение по стрельбе и оказанию неотложной медицинской помощи для всех задействованных сотрудников службы безопасности", - отмечает издание. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

https://ria.ru/20250513/indiya--2016622637.html

https://ria.ru/20250512/peregovory--2016461497.html

индия

пакистан

кашмир

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, пакистан, кашмир, бхаратия джаната парти, операция синдур в пакистане, нью-дели