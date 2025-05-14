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В Москве пройдет прощание с Ниной Гребешковой - РИА Новости, 14.05.2025
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Культура
 
00:19 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/grebeshkova-2016775911.html
В Москве пройдет прощание с Ниной Гребешковой
В Москве пройдет прощание с Ниной Гребешковой - РИА Новости, 14.05.2025
В Москве пройдет прощание с Ниной Гребешковой
Прощание со вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой Российской Федерации Ниной Гребешковой пройдет в Москве в среду. РИА Новости, 14.05.2025
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Прощание со вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой Российской Федерации Ниной Гребешковой пройдет в Москве в среду. Актриса умерла на 95-м году жизни в понедельник. Прощание по решению семьи пройдет в закрытом режиме. Соболезнования в связи с кончиной Гребешковой выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех почитателей ее щедрого дарования. Также соболезнования выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин: он отметил, что Гребешкова была актрисой уникального таланта и человеком сердечным, внимательным, щедро дарившим свое душевное тепло коллегам, родным и друзьям. Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
https://ria.ru/20250513/grebeshkova-2016660570.html
https://ria.ru/20201129/grebeshkova-1586634386.html
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россия, москва, нина гребешкова, леонид гайдай, владимир путин, культура
Культура, Россия, Москва, Нина Гребешкова, Леонид Гайдай, Владимир Путин, Культура
В Москве пройдет прощание с Ниной Гребешковой

Прощание с заслуженной артисткой Ниной Гребешковой пройдет в Москве в среду

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкНина Гребешкова
Нина Гребешкова - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Нина Гребешкова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Прощание со вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой Российской Федерации Ниной Гребешковой пройдет в Москве в среду.
Актриса умерла на 95-м году жизни в понедельник. Прощание по решению семьи пройдет в закрытом режиме.
Актриса Нина Гребешкова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Терпела Гайдая 40 лет: непростая судьба Нины Гребешковой
Вчера, 12:57
Соболезнования в связи с кончиной Гребешковой выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех почитателей ее щедрого дарования.
Также соболезнования выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин: он отметил, что Гребешкова была актрисой уникального таланта и человеком сердечным, внимательным, щедро дарившим свое душевное тепло коллегам, родным и друзьям.
Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
Актриса Нина Гребешкова на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука» - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
Биография Нины Гребешковой
29 ноября 2020, 04:05
 
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