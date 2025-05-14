https://ria.ru/20250514/grebeshkova-2016775911.html

В Москве пройдет прощание с Ниной Гребешковой

В Москве пройдет прощание с Ниной Гребешковой - РИА Новости, 14.05.2025

В Москве пройдет прощание с Ниной Гребешковой

Прощание со вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой Российской Федерации Ниной Гребешковой пройдет в Москве в среду. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T00:19:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Прощание со вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой Российской Федерации Ниной Гребешковой пройдет в Москве в среду. Актриса умерла на 95-м году жизни в понедельник. Прощание по решению семьи пройдет в закрытом режиме. Соболезнования в связи с кончиной Гребешковой выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех почитателей ее щедрого дарования. Также соболезнования выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин: он отметил, что Гребешкова была актрисой уникального таланта и человеком сердечным, внимательным, щедро дарившим свое душевное тепло коллегам, родным и друзьям. Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.

https://ria.ru/20250513/grebeshkova-2016660570.html

https://ria.ru/20201129/grebeshkova-1586634386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, нина гребешкова, леонид гайдай, владимир путин, культура