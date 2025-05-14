https://ria.ru/20250514/gosduma-2016901926.html

Госдума приняла закон о господдержке малого и среднего бизнеса

Госдума приняла закон о господдержке малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 14.05.2025

Госдума приняла закон о господдержке малого и среднего бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с деятельностью субъектов... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:16:00+03:00

2025-05-14T15:16:00+03:00

2025-05-14T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и оказанием им господдержки. Документ позволит вносить в единый реестр МСП наравне с идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Это особенно актуально для крестьянских (фермерских) хозяйств при смене их глав. Сейчас в реестре содержатся сведения об ИНН главы такого хозяйства, но при смене главы меняется и ИНН, что порой приводит к путанице. Поскольку ОГРН привязан к хозяйству, его внесение в реестр исключит путаницу. Аналогичное изменение вносится и в реестр МСП - получателей господдержки. Одновременно уточняются критерии отнесения компаний и ИП к субъектам малого и среднего предпринимательства, сообщил журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин. Вновь созданными будут считаться юрлица, а вновь зарегистрированными - ИП, созданные или зарегистрированные в период с 1 декабря предыдущего года по 31 мая года, следующего за текущим. Эти компании и ИП могут быть включены в единый реестр субъектов МСП и получить доступ к мерам господдержки, пояснил депутат. Ранее в законе о развитии МСП "фигурировал более узкий срок - с 1 июля по 30 июня, что исключало значительное количество реальных новых бизнесов из числа получателей поддержки", заметил он. При этом организации, которые были созданы не с нуля, а через преобразование из других компаний, не будут признаваться вновь созданными - даже если это произошло в установленный период, уточнил Говырин. По его словам, это сделано для того, чтобы компании не могли использовать для доступа к льготам формальные схемы, при которых они якобы новые, а по сути - просто перерегистрировались. "Однако предусмотрено исключение: если такая преобразованная компания … была создана до 30 июня текущего года, а ее предыдущая форма юридически существовала до 1 декабря прошлого года, то она все же может быть включена в реестр", - сказал Говырин. То есть, если у компании есть история и ее просто оформили в новой форме, право на включение в реестр сохраняется, пояснил он. ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В рамках второго чтения было уточнено, что в реестр МСП будут вноситься более точные сведения о юрлицах и индивидуальных предпринимателях, включая дату регистрации, форму создания (с нуля или через реорганизацию), а также иные данные, необходимые для корректного включения в реестры, сказал Говырин. Это позволит сократить количество ошибок, совпадений и недостоверных записей. Одновременно законодательно закрепляется участие Корпорации МСП и ее "дочек" в проектах развития моногородов и особых экономических зон. "Это означает, что они смогут напрямую участвовать в таких проектах как полноценные исполнители, а не просто как сторонние партнеры. Формально это открывает доступ к земельным участкам, инфраструктуре и механизмам софинансирования - что ускоряет начало работ и дает больше возможностей для запуска локального бизнеса", - подчеркнул Говырин. Кроме того, уточнен механизм передачи прав по старым кредитным соглашениям, которые ранее находились у ВЭБ.РФ и касались финансирования инвестиционных проектов в моногородах, сообщил он. "Эти имущественные права (то есть право требовать возврат выданных ранее кредитов) безвозмездно передаются "МСП Банку". Такая передача осуществляется по договору цессии и означает, что именно этот специализированный банк теперь будет администрировать возврат средств, контроль за реализацией проектов и повторное направление ресурсов в оборот", - пояснил депутат. Это снижает нагрузку на ВЭБ и делает процесс финансирования более целевым и привязанным к сегменту малого бизнеса, отметил Говырин. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20250514/gosduma-2016879950.html

https://ria.ru/20250514/komitet-2016832861.html

https://ria.ru/20250513/proekt--2016729064.html

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экономика, россия, алексей говырин, госдума рф, корпорация мсп, мсп банк