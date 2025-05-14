https://ria.ru/20250514/gosduma-2016867121.html

Госдума приняла поправки об утверждении схемы одномандатных округов

Госдума приняла поправки об утверждении схемы одномандатных округов - РИА Новости, 14.05.2025

Госдума приняла поправки об утверждении схемы одномандатных округов

Госдума на пленарном заседании приняла поправку поправку об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы раз в 5 лет. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:14:00+03:00

2025-05-14T13:14:00+03:00

2025-05-14T13:14:00+03:00

политика

россия

дмитрий вяткин

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку поправку об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы раз в 5 лет. Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об уточнении ряда норм избирательного законодательства. В настоящее время схема одномандатных избирательных округов утверждается раз в 10 лет. Поправкой предлагается утверждать схему раз в 5 лет. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин ранее сообщал, что изменения предлагается внести с учетом динамики изменения численности избирателей в различных регионах. Законопроектом уточняется запрет на пожертвования политическим партиям, согласно которому не допускаются пожертвования не только от иностранных агентов, но и от российских юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, а также от лиц, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Также предлагается не назначать и не проводить довыборы депутатов Госдумы в год проведения основных выборов в палату. Такое же регулирование вводится и для выборов депутатов субъектов РФ. Также проектом закрепляется, что избиратели, проживающие за пределами России, на выборах депутатов Госдумы считаются приписанными только к федеральному избирательному округу. Предусматривается возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов.

https://ria.ru/20250514/komitet-2016832861.html

https://ria.ru/20250514/gosduma-2016788898.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия