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Госдума приняла поправки об утверждении схемы одномандатных округов - РИА Новости, 14.05.2025
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13:14 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/gosduma-2016867121.html
Госдума приняла поправки об утверждении схемы одномандатных округов
Госдума приняла поправки об утверждении схемы одномандатных округов - РИА Новости, 14.05.2025
Госдума приняла поправки об утверждении схемы одномандатных округов
Госдума на пленарном заседании приняла поправку поправку об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы раз в 5 лет. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:14:00+03:00
2025-05-14T13:14:00+03:00
политика
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку поправку об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы раз в 5 лет. Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об уточнении ряда норм избирательного законодательства. В настоящее время схема одномандатных избирательных округов утверждается раз в 10 лет. Поправкой предлагается утверждать схему раз в 5 лет. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин ранее сообщал, что изменения предлагается внести с учетом динамики изменения численности избирателей в различных регионах. Законопроектом уточняется запрет на пожертвования политическим партиям, согласно которому не допускаются пожертвования не только от иностранных агентов, но и от российских юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, а также от лиц, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Также предлагается не назначать и не проводить довыборы депутатов Госдумы в год проведения основных выборов в палату. Такое же регулирование вводится и для выборов депутатов субъектов РФ. Также проектом закрепляется, что избиратели, проживающие за пределами России, на выборах депутатов Госдумы считаются приписанными только к федеральному избирательному округу. Предусматривается возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов.
https://ria.ru/20250514/komitet-2016832861.html
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политика, россия, дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Вяткин, Госдума РФ, Единая Россия
Госдума приняла поправки об утверждении схемы одномандатных округов

ГД утвердила схему одномандатных избирательных округов на выборах раз в пять лет

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку поправку об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы раз в 5 лет.
Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об уточнении ряда норм избирательного законодательства. В настоящее время схема одномандатных избирательных округов утверждается раз в 10 лет. Поправкой предлагается утверждать схему раз в 5 лет.
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Вчера, 11:07
Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин ранее сообщал, что изменения предлагается внести с учетом динамики изменения численности избирателей в различных регионах.
Законопроектом уточняется запрет на пожертвования политическим партиям, согласно которому не допускаются пожертвования не только от иностранных агентов, но и от российских юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, а также от лиц, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.
Также предлагается не назначать и не проводить довыборы депутатов Госдумы в год проведения основных выборов в палату. Такое же регулирование вводится и для выборов депутатов субъектов РФ.
Также проектом закрепляется, что избиратели, проживающие за пределами России, на выборах депутатов Госдумы считаются приписанными только к федеральному избирательному округу.
Предусматривается возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов.
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