В Госдуме высказались о возможности конфронтации России и США
Депутат Белик назвал заявления о прямой конфронтации России и США страшилками
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал намеренно распространяемыми страшилками заявление о возможной прямой конфронтации России и США.
Ранее глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил американскому конгрессу, что в конфликте на Украине остаются "вероятные пути" эскалации до прямой конфронтации Соединенных Штатов и России. По его словам, восприятие Россией, Ираном и Китаем "упадка Запада" якобы способствует "растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчета в кризисной ситуации".
"Американские военные специально намеренно запугивают Трампа страшилками о российско-китайской угрозе, так как прочный мир всегда ведет к снижению оборонных заказов. Сейчас в США военный бюджет беспрецедентный, но генералы переживают, что их "золотой век" может закончиться", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, опосредованные войны, в которых принимают участие США, - это огромные ассигнования, а значит и блага для генералитета.
"Вот и стараются, не жалея сил и красноречия, чтоб такая ситуация не прекращалась", - сказал депутат.