https://ria.ru/20250514/gosduma-2016815868.html

В Госдуме высказались о возможности конфронтации России и США

В Госдуме высказались о возможности конфронтации России и США - РИА Новости, 14.05.2025

В Госдуме высказались о возможности конфронтации России и США

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал намеренно распространяемыми страшилками заявление о возможной прямой... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T09:46:00+03:00

2025-05-14T09:46:00+03:00

2025-05-14T10:36:00+03:00

сша

дмитрий белик

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал намеренно распространяемыми страшилками заявление о возможной прямой конфронтации России и США. Ранее глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил американскому конгрессу, что в конфликте на Украине остаются "вероятные пути" эскалации до прямой конфронтации Соединенных Штатов и России. По его словам, восприятие Россией, Ираном и Китаем "упадка Запада" якобы способствует "растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчета в кризисной ситуации". "Американские военные специально намеренно запугивают Трампа страшилками о российско-китайской угрозе, так как прочный мир всегда ведет к снижению оборонных заказов. Сейчас в США военный бюджет беспрецедентный, но генералы переживают, что их "золотой век" может закончиться", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, опосредованные войны, в которых принимают участие США, - это огромные ассигнования, а значит и блага для генералитета. "Вот и стараются, не жалея сил и красноречия, чтоб такая ситуация не прекращалась", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250514/zhrebiy-2016787321.html

https://ria.ru/20250502/ates-2014676120.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дмитрий белик, госдума рф, россия