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В Горловке из-за ударов ВСУ поврежден объект теплоснабжения - РИА Новости, 14.05.2025
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14:57 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/gorlovka-2016895797.html
В Горловке из-за ударов ВСУ поврежден объект теплоснабжения
В Горловке из-за ударов ВСУ поврежден объект теплоснабжения - РИА Новости, 14.05.2025
В Горловке из-за ударов ВСУ поврежден объект теплоснабжения
Объект теплоснабжения, дом и автомобиль повреждены в Горловке в ДНР в результате ударов ВСУ с применением артиллерии и беспилотников, сообщил в среду мэр Иван... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:57:00+03:00
2025-05-14T14:57:00+03:00
в мире
горловка
донецкая народная республика
калининский район
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 мая – РИА Новости. Объект теплоснабжения, дом и автомобиль повреждены в Горловке в ДНР в результате ударов ВСУ с применением артиллерии и беспилотников, сообщил в среду мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале. &quot;В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден объект теплоснабжающей организации&quot;, - написал Приходько. Он добавил, что из-за артобстрела с применением кассетных боеприпасов в Калининском районе Горловки повреждены домостроение и гражданский автомобиль.В то же время в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что с 7.15 до 12.55 (совпадает с мск) по районам Горловки совершено около десяти атак со стороны украинских войск, выпущено двадцать восемь снарядов калибром 155 миллиметров, включая кассетные, также дважды нанесли удары с применением беспилотника-камикадзе, в том числе по центральной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250514/kamenka-2016877015.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, вооруженные силы украины
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В Горловке из-за ударов ВСУ поврежден объект теплоснабжения

В Горловке из-за ударов ВСУ повреждены объект теплоснабжения, дом и автомобиль

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая – РИА Новости. Объект теплоснабжения, дом и автомобиль повреждены в Горловке в ДНР в результате ударов ВСУ с применением артиллерии и беспилотников, сообщил в среду мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«

"В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден объект теплоснабжающей организации", - написал Приходько. Он добавил, что из-за артобстрела с применением кассетных боеприпасов в Калининском районе Горловки повреждены домостроение и гражданский автомобиль.

В то же время в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что с 7.15 до 12.55 (совпадает с мск) по районам Горловки совершено около десяти атак со стороны украинских войск, выпущено двадцать восемь снарядов калибром 155 миллиметров, включая кассетные, также дважды нанесли удары с применением беспилотника-камикадзе, в том числе по центральной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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