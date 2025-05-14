https://ria.ru/20250514/gorlovka-2016895797.html

В Горловке из-за ударов ВСУ поврежден объект теплоснабжения

В Горловке из-за ударов ВСУ поврежден объект теплоснабжения - РИА Новости, 14.05.2025

В Горловке из-за ударов ВСУ поврежден объект теплоснабжения

Объект теплоснабжения, дом и автомобиль повреждены в Горловке в ДНР в результате ударов ВСУ с применением артиллерии и беспилотников, сообщил в среду мэр Иван... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:57:00+03:00

2025-05-14T14:57:00+03:00

2025-05-14T14:57:00+03:00

в мире

горловка

донецкая народная республика

калининский район

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 мая – РИА Новости. Объект теплоснабжения, дом и автомобиль повреждены в Горловке в ДНР в результате ударов ВСУ с применением артиллерии и беспилотников, сообщил в среду мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден объект теплоснабжающей организации", - написал Приходько. Он добавил, что из-за артобстрела с применением кассетных боеприпасов в Калининском районе Горловки повреждены домостроение и гражданский автомобиль.В то же время в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что с 7.15 до 12.55 (совпадает с мск) по районам Горловки совершено около десяти атак со стороны украинских войск, выпущено двадцать восемь снарядов калибром 155 миллиметров, включая кассетные, также дважды нанесли удары с применением беспилотника-камикадзе, в том числе по центральной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250514/kamenka-2016877015.html

горловка

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Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, вооруженные силы украины