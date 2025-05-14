https://ria.ru/20250514/glava-2016892734.html

Сийярто раскритиковал план ЕС по отказу от российских энергоносителей

Сийярто раскритиковал план ЕС по отказу от российских энергоносителей - РИА Новости, 14.05.2025

Сийярто раскритиковал план ЕС по отказу от российских энергоносителей

План Евросоюза по отказу от российских энергоносителей является экономическим самоубийством, от санкционных ограничений Европа уже пострадала гораздо больше,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:47:00+03:00

2025-05-14T14:47:00+03:00

2025-05-14T14:58:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 14 мая - РИА Новости. План Евросоюза по отказу от российских энергоносителей является экономическим самоубийством, от санкционных ограничений Европа уже пострадала гораздо больше, чем Россия, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после заседания глав МИД стран Совета Европы. "Санкции оказались несостоятельными, европейская экономика пострадала от санкций гораздо больше, чем российская экономика... более того, европейцы хотят продолжать идти по этому пути, совершая экономическое самоубийство, они пытаются полностью подорвать суверенитет национальной энергетической политики, они хотят заставить страны Центральной Европы отказаться от дешевых и надежных источников энергии", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Глава венгерского МИД назвал лицемерным то, что те, кто громче всех говорит об отказе от российских энергоносителей, сейчас покупают "рекордное количество российского СПГ и российской нефти окольным путем". Еврокомиссия в начале мая представила проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. Сийярто неоднократно заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно". В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250513/sanktsii-2016616789.html

https://ria.ru/20250510/siyyarto-2016145847.html

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экономика, россия, европа, западная европа, петер сийярто, евросоюз, совет европы, еврокомиссия