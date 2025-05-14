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Глава администрации Бердянска уходит в отставку - РИА Новости, 14.05.2025
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11:23 14.05.2025 (обновлено: 11:41 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/glava-2016837143.html
Глава администрации Бердянска уходит в отставку
Глава администрации Бердянска уходит в отставку - РИА Новости, 14.05.2025
Глава администрации Бердянска уходит в отставку
Глава администрации города Бердянск Запорожской области Александр Сауленко подал в отставку в связи с переходом на другое место работы, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:23:00+03:00
2025-05-14T11:41:00+03:00
политика
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запорожская область
азовское море
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава администрации города Бердянск Запорожской области Александр Сауленко подал в отставку в связи с переходом на другое место работы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Александр Федорович Сауленко покидает пост главы администрации городского округа Бердянск в связи с переходом на другое место работы. Депутаты городского совета рассмотрели его заявление о досрочном прекращении полномочий", - написал Балицкий. По его словам, врио главы администрации города станет Андрей Ковганко. "Благодарю Александра Федоровича за работу, за смелость, патриотизм. Уверен, его высокие компетенции и дальше послужат на благо Родины", - подчеркнул губернатор. Ковганко занимал должность заместителя главы Бердянска по социальным вопросам. Полковник в отставке. Депутат заксобрания Запорожской области.Бердянск расположен на юге Запорожской области на северном побережье Азовского моря, у основания Бердянской косы. На востоке граничит с ДНР. В городе есть железнодорожный и автобусный вокзалы, а также торговый порт.
https://ria.ru/20250513/vsu-2016660896.html
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политика, жкх, бердянск, запорожская область, азовское море, евгений балицкий, александра федоровна
Политика, ЖКХ, Бердянск, Запорожская область, Азовское море, Евгений Балицкий, Александра Федоровна
Глава администрации Бердянска уходит в отставку

Балицкий: глава администрации Бердянска Сауленко подал в отставку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкНазвание города на здании в Бердянске
Название города на здании в Бердянске - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Название города на здании в Бердянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава администрации города Бердянск Запорожской области Александр Сауленко подал в отставку в связи с переходом на другое место работы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Александр Федорович Сауленко покидает пост главы администрации городского округа Бердянск в связи с переходом на другое место работы. Депутаты городского совета рассмотрели его заявление о досрочном прекращении полномочий", - написал Балицкий.
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По его словам, врио главы администрации города станет Андрей Ковганко.
"Благодарю Александра Федоровича за работу, за смелость, патриотизм. Уверен, его высокие компетенции и дальше послужат на благо Родины", - подчеркнул губернатор.

Ковганко занимал должность заместителя главы Бердянска по социальным вопросам. Полковник в отставке. Депутат заксобрания Запорожской области.
Бердянск расположен на юге Запорожской области на северном побережье Азовского моря, у основания Бердянской косы. На востоке граничит с ДНР. В городе есть железнодорожный и автобусный вокзалы, а также торговый порт.
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ПолитикаЖКХБердянскЗапорожская областьАзовское мореЕвгений БалицкийАлександра Федоровна
 
 
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