https://ria.ru/20250514/glava-2016837143.html
Глава администрации Бердянска уходит в отставку
Глава администрации Бердянска уходит в отставку - РИА Новости, 14.05.2025
Глава администрации Бердянска уходит в отставку
Глава администрации города Бердянск Запорожской области Александр Сауленко подал в отставку в связи с переходом на другое место работы, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:23:00+03:00
2025-05-14T11:23:00+03:00
2025-05-14T11:41:00+03:00
политика
жкх
бердянск
запорожская область
азовское море
евгений балицкий
александра федоровна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876645626_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_4aa03277e4c4f80ce6d0174bbd3175bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава администрации города Бердянск Запорожской области Александр Сауленко подал в отставку в связи с переходом на другое место работы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Александр Федорович Сауленко покидает пост главы администрации городского округа Бердянск в связи с переходом на другое место работы. Депутаты городского совета рассмотрели его заявление о досрочном прекращении полномочий", - написал Балицкий. По его словам, врио главы администрации города станет Андрей Ковганко. "Благодарю Александра Федоровича за работу, за смелость, патриотизм. Уверен, его высокие компетенции и дальше послужат на благо Родины", - подчеркнул губернатор. Ковганко занимал должность заместителя главы Бердянска по социальным вопросам. Полковник в отставке. Депутат заксобрания Запорожской области.Бердянск расположен на юге Запорожской области на северном побережье Азовского моря, у основания Бердянской косы. На востоке граничит с ДНР. В городе есть железнодорожный и автобусный вокзалы, а также торговый порт.
https://ria.ru/20250513/vsu-2016660896.html
https://ria.ru/20250512/rogov-2016483961.html
бердянск
запорожская область
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876645626_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_436a6385af926541b870e06d341743c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, жкх, бердянск, запорожская область, азовское море, евгений балицкий, александра федоровна
Политика, ЖКХ, Бердянск, Запорожская область, Азовское море, Евгений Балицкий, Александра Федоровна
Глава администрации Бердянска уходит в отставку
Балицкий: глава администрации Бердянска Сауленко подал в отставку