https://ria.ru/20250514/glava-2016837143.html

Глава администрации Бердянска уходит в отставку

Глава администрации Бердянска уходит в отставку - РИА Новости, 14.05.2025

Глава администрации Бердянска уходит в отставку

Глава администрации города Бердянск Запорожской области Александр Сауленко подал в отставку в связи с переходом на другое место работы, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:23:00+03:00

2025-05-14T11:23:00+03:00

2025-05-14T11:41:00+03:00

политика

жкх

бердянск

запорожская область

азовское море

евгений балицкий

александра федоровна

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876645626_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_4aa03277e4c4f80ce6d0174bbd3175bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава администрации города Бердянск Запорожской области Александр Сауленко подал в отставку в связи с переходом на другое место работы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Александр Федорович Сауленко покидает пост главы администрации городского округа Бердянск в связи с переходом на другое место работы. Депутаты городского совета рассмотрели его заявление о досрочном прекращении полномочий", - написал Балицкий. По его словам, врио главы администрации города станет Андрей Ковганко. "Благодарю Александра Федоровича за работу, за смелость, патриотизм. Уверен, его высокие компетенции и дальше послужат на благо Родины", - подчеркнул губернатор. Ковганко занимал должность заместителя главы Бердянска по социальным вопросам. Полковник в отставке. Депутат заксобрания Запорожской области.Бердянск расположен на юге Запорожской области на северном побережье Азовского моря, у основания Бердянской косы. На востоке граничит с ДНР. В городе есть железнодорожный и автобусный вокзалы, а также торговый порт.

https://ria.ru/20250513/vsu-2016660896.html

https://ria.ru/20250512/rogov-2016483961.html

бердянск

запорожская область

азовское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, жкх, бердянск, запорожская область, азовское море, евгений балицкий, александра федоровна