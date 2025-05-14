https://ria.ru/20250514/glava-2016835561.html

Новый глава Военного комитета НАТО сравнил НАТО с бесконечной субстанцией

Новый глава Военного комитета НАТО сравнил НАТО с бесконечной субстанцией - РИА Новости, 14.05.2025

Новый глава Военного комитета НАТО сравнил НАТО с бесконечной субстанцией

Новый глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне на своем первом заседании начальников генштабов стран альянса сравнил... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:18:00+03:00

2025-05-14T11:18:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Новый глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне на своем первом заседании начальников генштабов стран альянса сравнил Североатлантический блок с "бесконечной и беспредельной" субстанцией из древнегреческого мифа - Апейроном, одобрив дальнейшее расширение организации. "Наш альянс растет по мере того, как мы сталкиваемся с вызовами, он становится больше и сильнее. Способность НАТО к адаптации прекрасно отражена в греческой метафоре - концепции Апейрона. По мере увеличения числа сторон этого многоугольника он постепенно превращается в круг - неограниченный, бесшовный, бесконечный. Точно так же и НАТО с приобретением большего числа членов и большего опыта… ближе подходит к этому идеалу", - сказал военачальник. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250513/zakharova-2016765064.html

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россия, москва, европа, дмитрий песков, нато