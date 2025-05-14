Рейтинг@Mail.ru
Новый глава Военного комитета НАТО сравнил НАТО с бесконечной субстанцией - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 14.05.2025 (обновлено: 11:19 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/glava-2016835561.html
Новый глава Военного комитета НАТО сравнил НАТО с бесконечной субстанцией
Новый глава Военного комитета НАТО сравнил НАТО с бесконечной субстанцией - РИА Новости, 14.05.2025
Новый глава Военного комитета НАТО сравнил НАТО с бесконечной субстанцией
Новый глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне на своем первом заседании начальников генштабов стран альянса сравнил... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:18:00+03:00
2025-05-14T11:19:00+03:00
россия
москва
европа
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93395/63/933956346_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_857737b5c1ea6165d9b4092d1348bf70.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Новый глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне на своем первом заседании начальников генштабов стран альянса сравнил Североатлантический блок с "бесконечной и беспредельной" субстанцией из древнегреческого мифа - Апейроном, одобрив дальнейшее расширение организации. "Наш альянс растет по мере того, как мы сталкиваемся с вызовами, он становится больше и сильнее. Способность НАТО к адаптации прекрасно отражена в греческой метафоре - концепции Апейрона. По мере увеличения числа сторон этого многоугольника он постепенно превращается в круг - неограниченный, бесшовный, бесконечный. Точно так же и НАТО с приобретением большего числа членов и большего опыта… ближе подходит к этому идеалу", - сказал военачальник. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250513/zakharova-2016765064.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93395/63/933956346_2:0:1999:1498_1920x0_80_0_0_19460f53bce58793ca2d42c81a2d6c75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, европа, дмитрий песков, нато
Россия, Москва, Европа, Дмитрий Песков, НАТО
Новый глава Военного комитета НАТО сравнил НАТО с бесконечной субстанцией

Глава Военного комитета НАТО Драгоне предложил расширить альянс

© Fotolia / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Fotolia / selensergen
Флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Новый глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне на своем первом заседании начальников генштабов стран альянса сравнил Североатлантический блок с "бесконечной и беспредельной" субстанцией из древнегреческого мифа - Апейроном, одобрив дальнейшее расширение организации.
"Наш альянс растет по мере того, как мы сталкиваемся с вызовами, он становится больше и сильнее. Способность НАТО к адаптации прекрасно отражена в греческой метафоре - концепции Апейрона. По мере увеличения числа сторон этого многоугольника он постепенно превращается в круг - неограниченный, бесшовный, бесконечный. Точно так же и НАТО с приобретением большего числа членов и большего опыта… ближе подходит к этому идеалу", - сказал военачальник.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Захарова прокомментировала отказ РИА Новости в аккредитации на встречу НАТО
Вчера, 21:24
 
РоссияМоскваЕвропаДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала