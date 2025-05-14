https://ria.ru/20250514/gladkov-2016992957.html
Гладков оценил ситуацию в Краснояружском районе Белгородской области
Гладков оценил ситуацию в Краснояружском районе Белгородской области - РИА Новости, 14.05.2025
Гладков оценил ситуацию в Краснояружском районе Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в Краснояружском районе остается сложной, однако есть признаки улучшения, решение о... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:04:00+03:00
2025-05-14T22:04:00+03:00
2025-05-14T22:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в Краснояружском районе остается сложной, однако есть признаки улучшения, решение о возвращении жителей будет принято с учетом оперативной обстановки и приоритета безопасности. Губернатор, отвечая на вопрос жительницы о том, когда можно будет вернуться в Красную Яругу, отметил, что оперативная обстановка в районе остается сложной. "Хотя есть тенденция к улучшению... Будем инструктировать, будем проводить дополнительные меры по обеспечению безопасности. И опять при сохранении тенденции к улучшению будем потихонечку возвращаться в свои дома", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что вопрос о возвращении в Красную Яругу будет рассматриваться сначала для мужчин. Решения, по его словам, будут озвучены в начале следующей недели. В марте Гладков сообщал о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Гладков оценил ситуацию в Краснояружском районе Белгородской области
Губернатор Гладков: возвращение в Красную Яругу возможно при улучшении ситуации