https://ria.ru/20250514/gladkov-2016992957.html

Гладков оценил ситуацию в Краснояружском районе Белгородской области

Гладков оценил ситуацию в Краснояружском районе Белгородской области - РИА Новости, 14.05.2025

Гладков оценил ситуацию в Краснояружском районе Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в Краснояружском районе остается сложной, однако есть признаки улучшения, решение о... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T22:04:00+03:00

2025-05-14T22:04:00+03:00

2025-05-14T22:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

ракитянский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в Краснояружском районе остается сложной, однако есть признаки улучшения, решение о возвращении жителей будет принято с учетом оперативной обстановки и приоритета безопасности. Губернатор, отвечая на вопрос жительницы о том, когда можно будет вернуться в Красную Яругу, отметил, что оперативная обстановка в районе остается сложной. "Хотя есть тенденция к улучшению... Будем инструктировать, будем проводить дополнительные меры по обеспечению безопасности. И опять при сохранении тенденции к улучшению будем потихонечку возвращаться в свои дома", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что вопрос о возвращении в Красную Яругу будет рассматриваться сначала для мужчин. Решения, по его словам, будут озвучены в начале следующей недели. В марте Гладков сообщал о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

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ракитянский район

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Наталья Макарова

общество, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)