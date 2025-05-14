Рейтинг@Mail.ru
Гладков оценил ситуацию в Краснояружском районе Белгородской области - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/gladkov-2016992957.html
Гладков оценил ситуацию в Краснояружском районе Белгородской области
Гладков оценил ситуацию в Краснояружском районе Белгородской области - РИА Новости, 14.05.2025
Гладков оценил ситуацию в Краснояружском районе Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в Краснояружском районе остается сложной, однако есть признаки улучшения, решение о... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:04:00+03:00
2025-05-14T22:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в Краснояружском районе остается сложной, однако есть признаки улучшения, решение о возвращении жителей будет принято с учетом оперативной обстановки и приоритета безопасности. Губернатор, отвечая на вопрос жительницы о том, когда можно будет вернуться в Красную Яругу, отметил, что оперативная обстановка в районе остается сложной. "Хотя есть тенденция к улучшению... Будем инструктировать, будем проводить дополнительные меры по обеспечению безопасности. И опять при сохранении тенденции к улучшению будем потихонечку возвращаться в свои дома", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что вопрос о возвращении в Красную Яругу будет рассматриваться сначала для мужчин. Решения, по его словам, будут озвучены в начале следующей недели. В марте Гладков сообщал о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
белгородская область
ракитянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Гладков оценил ситуацию в Краснояружском районе Белгородской области

Губернатор Гладков: возвращение в Красную Яругу возможно при улучшении ситуации

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в Краснояружском районе остается сложной, однако есть признаки улучшения, решение о возвращении жителей будет принято с учетом оперативной обстановки и приоритета безопасности.
Губернатор, отвечая на вопрос жительницы о том, когда можно будет вернуться в Красную Яругу, отметил, что оперативная обстановка в районе остается сложной.
«
"Хотя есть тенденция к улучшению... Будем инструктировать, будем проводить дополнительные меры по обеспечению безопасности. И опять при сохранении тенденции к улучшению будем потихонечку возвращаться в свои дома", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что вопрос о возвращении в Красную Яругу будет рассматриваться сначала для мужчин. Решения, по его словам, будут озвучены в начале следующей недели.
В марте Гладков сообщал о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Украина оплатила продолжение войны
9 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьРакитянский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала