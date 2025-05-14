https://ria.ru/20250514/germaniya-2016980180.html

Немецкий политик раскритиковала новые санкции ЕС против России

Немецкий политик раскритиковала новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 14.05.2025

Немецкий политик раскритиковала новые санкции ЕС против России

ЕС выставляет себя на посмешище, вводя новые санкции против России, которые наносят больше ущерба европейской экономике, заявила в среду немецкий политик Сара... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T20:30:00+03:00

2025-05-14T20:30:00+03:00

2025-05-14T20:32:00+03:00

в мире

россия

европа

германия

сара вагенкнехт

фридрих мерц

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. ЕС выставляет себя на посмешище, вводя новые санкции против России, которые наносят больше ущерба европейской экономике, заявила в среду немецкий политик Сара Вагенкнехт. Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду новый, 17-й пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. "Европейцы выставляют себя на посмешище: 16 неэффективных пакетов санкций, которые в первую очередь нанесли ущерб европейской экономике, а теперь к ним добавляется еще один - и это должно потрясти Кремль? Новые санкции против России не способствуют миру, а, наоборот, максимально контрпродуктивны для процесса переговоров", - написала Вагенкнехт в социальной сети Х. Она также назвала абсурдными попытки Европы и, в частности, канцлера ФРГ Фридриха Мерца ставить ультиматумы России. "Ультиматумы и санкции только затрудняют достижение мира путем переговоров", - добавила Вагенкнехт. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016898941.html

россия

европа

германия

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в мире, россия, европа, германия, сара вагенкнехт, фридрих мерц, санкции в отношении россии