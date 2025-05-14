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В ГД предложили размещать на продуктах предупреждение об избытке сахара - РИА Новости, 14.05.2025
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14:36 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/gd-2016888699.html
В ГД предложили размещать на продуктах предупреждение об избытке сахара
В ГД предложили размещать на продуктах предупреждение об избытке сахара - РИА Новости, 14.05.2025
В ГД предложили размещать на продуктах предупреждение об избытке сахара
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили на отзыв в правительство России законопроект, которым предлагается размещать на продуктах предупреждение об... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:36:00+03:00
2025-05-14T14:36:00+03:00
общество
сардана авксентьева
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили на отзыв в правительство России законопроект, которым предлагается размещать на продуктах предупреждение об избытке сахара, насыщенных жиров, калорий или натрия, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали депутаты Госдумы Георгий Арапов, Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Александр Дёмин. "Законопроектом предлагается ввести обязательное размещение предупредительных знаков для продуктов питания по четырем направлениям – содержание калорий, содержание натрия, содержание насыщенных жиров, содержание сахара", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что в сохранении и поддержании здоровья человека ведущая роль принадлежит здоровому образу жизни, и питание вносит до 50% вклада в обеспечение здоровья и работоспособности человека от суммы всех факторов, влияющих на образ жизни. При этом уточняется, что нарушения питания составляют от 30 до 50% причин возникновения хронических неинфекционных заболеваний, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа и другие. Законопроектом определяется вид знака: предупредительные знаки размещаются в виде равносторонних шестиугольников, в которых на черном фоне прописными буквами белого цвета жирным, четким, легко читаемым шрифтом максимально крупного размера наносятся надписи "Избыток калорий", или "Избыток сахара", или "Избыток насыщенных жиров", или "Избыток натрия". Предлагается, чтобы по каждому параметру в случае его превышения размещался свой знак (если превышен один параметр – потребуется размещение одного знака, если два – двух, если четыре – четырех). По мнению авторов проекта, зачастую, выбирая продукты питания, человек не анализирует их состав. Предупредительные знаки будут содействовать изменению ситуации, считают авторы, и маркировка призвана предупредить покупателя о том, что в продукте превышено рекомендуемое содержание сахара, соли, насыщенных жиров и калорий, тем самым позволяя сделать более осознанный выбор. Кроме того, предусматривается, что введение обязательности размещения знаков никак не влияет на уже действующие правила по маркировке продукции, они подлежат соблюдению в полном объеме. В случае принятия данной инициативы, такой знак будет размещаться в дополнение к той информации, которая в текущий момент является обязательной. -0-
https://ria.ru/20250514/gosduma-2016879950.html
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общество, сардана авксентьева, госдума рф
Общество, Сардана Авксентьева, Госдума РФ
В ГД предложили размещать на продуктах предупреждение об избытке сахара

В Госдуме предложили размещать на продуктах предупреждение об избытке сахара

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили на отзыв в правительство России законопроект, которым предлагается размещать на продуктах предупреждение об избытке сахара, насыщенных жиров, калорий или натрия, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали депутаты Госдумы Георгий Арапов, Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Александр Дёмин.
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"Законопроектом предлагается ввести обязательное размещение предупредительных знаков для продуктов питания по четырем направлениям – содержание калорий, содержание натрия, содержание насыщенных жиров, содержание сахара", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В сопроводительных документах отмечается, что в сохранении и поддержании здоровья человека ведущая роль принадлежит здоровому образу жизни, и питание вносит до 50% вклада в обеспечение здоровья и работоспособности человека от суммы всех факторов, влияющих на образ жизни. При этом уточняется, что нарушения питания составляют от 30 до 50% причин возникновения хронических неинфекционных заболеваний, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа и другие.
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Законопроектом определяется вид знака: предупредительные знаки размещаются в виде равносторонних шестиугольников, в которых на черном фоне прописными буквами белого цвета жирным, четким, легко читаемым шрифтом максимально крупного размера наносятся надписи "Избыток калорий", или "Избыток сахара", или "Избыток насыщенных жиров", или "Избыток натрия". Предлагается, чтобы по каждому параметру в случае его превышения размещался свой знак (если превышен один параметр – потребуется размещение одного знака, если два – двух, если четыре – четырех).
По мнению авторов проекта, зачастую, выбирая продукты питания, человек не анализирует их состав. Предупредительные знаки будут содействовать изменению ситуации, считают авторы, и маркировка призвана предупредить покупателя о том, что в продукте превышено рекомендуемое содержание сахара, соли, насыщенных жиров и калорий, тем самым позволяя сделать более осознанный выбор.
Кроме того, предусматривается, что введение обязательности размещения знаков никак не влияет на уже действующие правила по маркировке продукции, они подлежат соблюдению в полном объеме. В случае принятия данной инициативы, такой знак будет размещаться в дополнение к той информации, которая в текущий момент является обязательной. -0-
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