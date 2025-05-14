https://ria.ru/20250514/gaza-2016785122.html
На севере Газы из-за израильского обстрела погибли более 25 человек
На севере Газы из-за израильского обстрела погибли более 25 человек - РИА Новости, 14.05.2025
На севере Газы из-за израильского обстрела погибли более 25 человек
Более 25 человек погибли при израильском обстреле города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T02:49:00+03:00
2025-05-14T02:49:00+03:00
2025-05-14T03:00:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
биньямин нетаньяху
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КАИР, 14 мая - РИА Новости. Более 25 человек погибли при израильском обстреле города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa."Более 25 человек погибли, есть пропавшие без вести после обстрела оккупацией (Израилем - ред.) домов в лагере Джебалия и городе Джебалия на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250513/netanyakhu-2016695472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, израиль, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Биньямин Нетаньяху, Израиль, ХАМАС
На севере Газы из-за израильского обстрела погибли более 25 человек
При израильском обстреле Джебалии погибли более 25 человек