https://ria.ru/20250514/gaza-2016785122.html

На севере Газы из-за израильского обстрела погибли более 25 человек

На севере Газы из-за израильского обстрела погибли более 25 человек - РИА Новости, 14.05.2025

На севере Газы из-за израильского обстрела погибли более 25 человек

Более 25 человек погибли при израильском обстреле города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T02:49:00+03:00

2025-05-14T02:49:00+03:00

2025-05-14T03:00:00+03:00

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

биньямин нетаньяху

израиль

хамас

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КАИР, 14 мая - РИА Новости. Более 25 человек погибли при израильском обстреле города Джебалия и одноименного лагеря на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa."Более 25 человек погибли, есть пропавшие без вести после обстрела оккупацией (Израилем - ред.) домов в лагере Джебалия и городе Джебалия на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250513/netanyakhu-2016695472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, израиль, хамас