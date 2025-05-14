https://ria.ru/20250514/gasanov-2016989552.html
Блогер Гасанов попытался оправдаться после новости об объявлении в розыск
Блогер Гасанов попытался оправдаться после новости об объявлении в розыск - РИА Новости, 14.05.2025
Блогер Гасанов попытался оправдаться после новости об объявлении в розыск
Блогер-миллионник Гусейн Гасанов отреагировал на новость о том, что его объявили в федеральный розыск, заявив, что якобы "все вопросы по налогам" закрыл еще в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:39:00+03:00
2025-05-14T21:39:00+03:00
2025-05-14T21:39:00+03:00
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гусейн гасанов
екатерина мизулина
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федеральная налоговая служба (фнс россии)
лига безопасного интернета
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Москва, 14 мая - РИА Новости. Блогер-миллионник Гусейн Гасанов отреагировал на новость о том, что его объявили в федеральный розыск, заявив, что якобы "все вопросы по налогам" закрыл еще в 2024 году. Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Гусейна Гасанова. "Все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году", - заявил Гасанов в личном аккаунте социальной сети Instagram*. Блогер также сообщил, что его юристы уже работают над ситуацией, и он надеется в скором времени разрешить ее. Федеральная налоговая служба (ФНС) России в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством. В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей – помещение площадью 123,8 квадратного метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена 7 миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись. Отмечается, что по ходатайству следователей столичного СК Гасанову судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250514/gasanov-2016980366.html
https://ria.ru/20250414/lerchek-2011067041.html
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происшествия, москва, россия, гусейн гасанов, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета
Происшествия, Москва, Россия, Гусейн Гасанов, Екатерина Мизулина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Лига безопасного интернета
Блогер Гасанов попытался оправдаться после новости об объявлении в розыск
Блогер Гасанов заявил, что якобы все вопросы по налогам закрыл еще в 2024 году