https://ria.ru/20250514/gasanov-2016989552.html

Блогер Гасанов попытался оправдаться после новости об объявлении в розыск

Блогер Гасанов попытался оправдаться после новости об объявлении в розыск - РИА Новости, 14.05.2025

Блогер Гасанов попытался оправдаться после новости об объявлении в розыск

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов отреагировал на новость о том, что его объявили в федеральный розыск, заявив, что якобы "все вопросы по налогам" закрыл еще в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T21:39:00+03:00

2025-05-14T21:39:00+03:00

2025-05-14T21:39:00+03:00

происшествия

москва

россия

гусейн гасанов

екатерина мизулина

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

лига безопасного интернета

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Москва, 14 мая - РИА Новости. Блогер-миллионник Гусейн Гасанов отреагировал на новость о том, что его объявили в федеральный розыск, заявив, что якобы "все вопросы по налогам" закрыл еще в 2024 году. Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Гусейна Гасанова. "Все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году", - заявил Гасанов в личном аккаунте социальной сети Instagram*. Блогер также сообщил, что его юристы уже работают над ситуацией, и он надеется в скором времени разрешить ее. Федеральная налоговая служба (ФНС) России в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством. В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей – помещение площадью 123,8 квадратного метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена 7 миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись. Отмечается, что по ходатайству следователей столичного СК Гасанову судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.* Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250514/gasanov-2016980366.html

https://ria.ru/20250414/lerchek-2011067041.html

https://ria.ru/20250316/markaryan-2005274509.html

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происшествия, москва, россия, гусейн гасанов, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета