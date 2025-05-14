Рейтинг@Mail.ru
СК рассказал о схеме отмывания денег блогером Гасановым - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/gasanov-2016980366.html
СК рассказал о схеме отмывания денег блогером Гасановым
СК рассказал о схеме отмывания денег блогером Гасановым - РИА Новости, 14.05.2025
СК рассказал о схеме отмывания денег блогером Гасановым
Блогер Гусейн Гасанов, по версии Следственного комитета РФ, в 2019-2021 годах не заплатил налоги на 170 миллионов рублей, а после легализовал из них 20... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:33:00+03:00
2025-05-14T20:33:00+03:00
происшествия
россия
гусейн гасанов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958734940_0:76:2047:1227_1920x0_80_0_0_b1ef675defbdbbc7ddc528e994856f2b.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов, по версии Следственного комитета РФ, в 2019-2021 годах не заплатил налоги на 170 миллионов рублей, а после легализовал из них 20 миллионов рублей через финансовые операции, сообщили в пресс-службе СК РФ. Уголовные дело расследуется следователями столичного главка СК России. "По данным следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами он легализовал их часть на сумму более 20 млн рублей путем финансовых операций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что по ходатайству следователей столичного СК Гасанову судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20250514/arest-2016960288.html
https://ria.ru/20250514/gasanov-2016958049.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958734940_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_f47bb6e4782ca1488d7ce76fcf23789c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, гусейн гасанов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Гусейн Гасанов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК рассказал о схеме отмывания денег блогером Гасановым

Гасанов легализовал 20 млн рублей из неуплаченных налогов через финоперации

CC BY-SA 4.0 / Gadagasu / Блогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Gadagasu /
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов, по версии Следственного комитета РФ, в 2019-2021 годах не заплатил налоги на 170 миллионов рублей, а после легализовал из них 20 миллионов рублей через финансовые операции, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Уголовные дело расследуется следователями столичного главка СК России.
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Суд заочно выдал санкцию на арест блогера Гасанова
Вчера, 18:33
"По данным следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами он легализовал их часть на сумму более 20 млн рублей путем финансовых операций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что по ходатайству следователей столичного СК Гасанову судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
МВД объявило в розыск блогера-миллионника Гасанова
Вчера, 18:17
 
ПроисшествияРоссияГусейн ГасановСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала