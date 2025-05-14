https://ria.ru/20250514/gasanov-2016980366.html
СК рассказал о схеме отмывания денег блогером Гасановым
СК рассказал о схеме отмывания денег блогером Гасановым - РИА Новости, 14.05.2025
СК рассказал о схеме отмывания денег блогером Гасановым
Блогер Гусейн Гасанов, по версии Следственного комитета РФ, в 2019-2021 годах не заплатил налоги на 170 миллионов рублей, а после легализовал из них 20... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:33:00+03:00
2025-05-14T20:33:00+03:00
2025-05-14T20:33:00+03:00
происшествия
россия
гусейн гасанов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов, по версии Следственного комитета РФ, в 2019-2021 годах не заплатил налоги на 170 миллионов рублей, а после легализовал из них 20 миллионов рублей через финансовые операции, сообщили в пресс-службе СК РФ. Уголовные дело расследуется следователями столичного главка СК России. "По данным следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами он легализовал их часть на сумму более 20 млн рублей путем финансовых операций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что по ходатайству следователей столичного СК Гасанову судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20250514/arest-2016960288.html
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происшествия, россия, гусейн гасанов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Гусейн Гасанов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК рассказал о схеме отмывания денег блогером Гасановым
Гасанов легализовал 20 млн рублей из неуплаченных налогов через финоперации