https://ria.ru/20250514/gasanov-2016980366.html

СК рассказал о схеме отмывания денег блогером Гасановым

СК рассказал о схеме отмывания денег блогером Гасановым - РИА Новости, 14.05.2025

СК рассказал о схеме отмывания денег блогером Гасановым

Блогер Гусейн Гасанов, по версии Следственного комитета РФ, в 2019-2021 годах не заплатил налоги на 170 миллионов рублей, а после легализовал из них 20... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T20:33:00+03:00

2025-05-14T20:33:00+03:00

2025-05-14T20:33:00+03:00

происшествия

россия

гусейн гасанов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов, по версии Следственного комитета РФ, в 2019-2021 годах не заплатил налоги на 170 миллионов рублей, а после легализовал из них 20 миллионов рублей через финансовые операции, сообщили в пресс-службе СК РФ. Уголовные дело расследуется следователями столичного главка СК России. "По данным следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами он легализовал их часть на сумму более 20 млн рублей путем финансовых операций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что по ходатайству следователей столичного СК Гасанову судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20250514/arest-2016960288.html

https://ria.ru/20250514/gasanov-2016958049.html

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происшествия, россия, гусейн гасанов, следственный комитет россии (ск рф)