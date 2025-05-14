https://ria.ru/20250514/gasanov-2016958049.html

МВД объявило в розыск блогера-миллионника Гасанова

МВД объявило в розыск блогера-миллионника Гасанова - РИА Новости, 14.05.2025

МВД объявило в розыск блогера-миллионника Гасанова

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД РФ. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:17:00+03:00

2025-05-14T18:17:00+03:00

2025-05-14T18:28:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

москва

гусейн гасанов

екатерина мизулина

федеральная налоговая служба (фнс россии)

лига безопасного интернета

rolls-royce motor cars

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958734940_0:76:2047:1227_1920x0_80_0_0_b1ef675defbdbbc7ddc528e994856f2b.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД РФ."Гусейн Гасанов … 05.04.1996 … основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в карточке базы розыска.Статья, по какой именно разыскивается Гасанов, не уточняется.Федеральная налоговая служба (ФНС) России в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей – помещение площадью 123,8 квадратного метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена – 7 миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.

https://ria.ru/20250507/pristavy-2015454177.html

https://ria.ru/20250428/mosgorsud-2013939682.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, москва, гусейн гасанов, екатерина мизулина, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета, rolls-royce motor cars, chevrolet, происшествия