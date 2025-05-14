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МВД объявило в розыск блогера-миллионника Гасанова - РИА Новости, 14.05.2025
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18:17 14.05.2025 (обновлено: 18:28 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/gasanov-2016958049.html
МВД объявило в розыск блогера-миллионника Гасанова
МВД объявило в розыск блогера-миллионника Гасанова - РИА Новости, 14.05.2025
МВД объявило в розыск блогера-миллионника Гасанова
Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД РФ. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:17:00+03:00
2025-05-14T18:28:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
москва
гусейн гасанов
екатерина мизулина
федеральная налоговая служба (фнс россии)
лига безопасного интернета
rolls-royce motor cars
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД РФ."Гусейн Гасанов … 05.04.1996 … основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в карточке базы розыска.Статья, по какой именно разыскивается Гасанов, не уточняется.Федеральная налоговая служба (ФНС) России в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей – помещение площадью 123,8 квадратного метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена – 7 миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.
https://ria.ru/20250507/pristavy-2015454177.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, москва, гусейн гасанов, екатерина мизулина, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета, rolls-royce motor cars, chevrolet, происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Москва, Гусейн Гасанов, Екатерина Мизулина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Лига безопасного интернета, Rolls-Royce Motor Cars, Chevrolet, Происшествия
МВД объявило в розыск блогера-миллионника Гасанова

МВД объявило в розыск по уголовной статье блогера-миллионника Гасанова

CC BY-SA 4.0 / Gadagasu / Блогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Gadagasu /
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД РФ.
"Гусейн Гасанов … 05.04.1996 … основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в карточке базы розыска.
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Статья, по какой именно разыскивается Гасанов, не уточняется.
Федеральная налоговая служба (ФНС) России в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.
В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей – помещение площадью 123,8 квадратного метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена – 7 миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияМоскваГусейн ГасановЕкатерина МизулинаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Лига безопасного интернетаRolls-Royce Motor CarsChevroletПроисшествия
 
 
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