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Вайдель призвала возобновить импорт газа из России - РИА Новости, 14.05.2025
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20:19 14.05.2025 (обновлено: 23:26 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/frg-2016977816.html
Вайдель призвала возобновить импорт газа из России
Вайдель призвала возобновить импорт газа из России - РИА Новости, 14.05.2025
Вайдель призвала возобновить импорт газа из России
Германии необходимо восстановить работу АЭС и возобновить импорт природного газа из России, чтобы справиться с кризисом в промышленном секторе, заявила... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:19:00+03:00
2025-05-14T23:26:00+03:00
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БЕРЛИН, 14 мая — РИА Новости. Германии необходимо восстановить работу АЭС и возобновить импорт природного газа из России, чтобы справиться с кризисом в промышленном секторе, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель канцлеру Фридриху Мерцу, ранее впервые выступившему с обращением к немецкому парламенту. "Без надежного и доступного по цене энергоснабжения экономическое восстановление невозможно — и добиться этого можно только посредством принципиально иной энергетической политики. Пора покончить с энергопереходом. Необходимо активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешевому природному газу из России", — сказала политик, ее речь транслировалась на сайте бундестага. Вайдель подчеркнула, что промышленное производство в Германии стремительно снижается из-за высоких цен на энергоносители, что, в свою очередь, ведет к росту безработицы. Экономика Германии переживает спад, вызванный в числе прочего высокими ценами на нефть и газ из-за прекращения поставок российского голубого топлива. В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250506/germaniya-2015253597.html
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россия, германия, москва, алиса вайдель, фридрих мерц, владимир путин, в мире
Россия, Германия, Москва, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц, Владимир Путин, В мире
Вайдель призвала возобновить импорт газа из России

Вайдель призвала восстановить работу АЭС и импорт газа из России

© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 мая — РИА Новости. Германии необходимо восстановить работу АЭС и возобновить импорт природного газа из России, чтобы справиться с кризисом в промышленном секторе, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель канцлеру Фридриху Мерцу, ранее впервые выступившему с обращением к немецкому парламенту.
"Без надежного и доступного по цене энергоснабжения экономическое восстановление невозможно — и добиться этого можно только посредством принципиально иной энергетической политики. Пора покончить с энергопереходом. Необходимо активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешевому природному газу из России", — сказала политик, ее речь транслировалась на сайте бундестага.
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Вайдель подчеркнула, что промышленное производство в Германии стремительно снижается из-за высоких цен на энергоносители, что, в свою очередь, ведет к росту безработицы.
Экономика Германии переживает спад, вызванный в числе прочего высокими ценами на нефть и газ из-за прекращения поставок российского голубого топлива.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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