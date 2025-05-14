https://ria.ru/20250514/frantsija-2016845003.html

МИД Франции заявил о высылке алжирских дипломатов

МИД Франции заявил о высылке алжирских дипломатов - РИА Новости, 14.05.2025

МИД Франции заявил о высылке алжирских дипломатов

Париж вышлет новых алжирских дипломатов в ответ на решение Алжира выслать 15 французских госслужащих, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:51:00+03:00

2025-05-14T11:51:00+03:00

2025-05-14T11:51:00+03:00

в мире

франция

париж

жан-ноэль барро

алжир (республика)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg

ПАРИЖ, 14 мая – РИА Новости. Париж вышлет новых алжирских дипломатов в ответ на решение Алжира выслать 15 французских госслужащих, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Накануне Франция вызвала временного поверенного в делах Алжира в Париже, чтобы осудить "необоснованное и неоправданное" решение властей Алжира, сообщил министр. "Наш ответ немедленный, твердый и строго пропорциональный на данном этапе, с той же просьбой, а именно о возвращении в Алжир всех агентов, имеющих дипломатические паспорта, но в настоящее время не имеющих визы", — заявил министр в эфире телеканала BFMTV. Он не уточнил, сколько именно алжирских дипломатов будет выслано из Франции. Власти Алжира в воскресенье потребовали "немедленного возвращения на родину" 15 новых французских сотрудников, направленных в страну. В апреле власти Алжира приняли решение выслать из страны 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников французского посольства и консульских представительств в Алжире персонами нон грата. Им было предписано покинуть территорию страны в течение 48 часов. Франция в качестве ответных мер объявила о высылке из страны 12 алжирских дипломатических сотрудников. Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились, в том числе после того, как Алжир отказался принять своих граждан, совершивших преступления во Франции и которых Париж распорядился депортировать.

https://ria.ru/20250506/frantsija-2015216767.html

https://ria.ru/20250513/makron-2016766360.html

https://ria.ru/20250513/davlenie-2016718515.html

франция

париж

алжир (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, жан-ноэль барро, алжир (республика)