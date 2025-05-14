https://ria.ru/20250514/frantsija-2016845003.html
МИД Франции заявил о высылке алжирских дипломатов
МИД Франции заявил о высылке алжирских дипломатов - РИА Новости, 14.05.2025
МИД Франции заявил о высылке алжирских дипломатов
Париж вышлет новых алжирских дипломатов в ответ на решение Алжира выслать 15 французских госслужащих, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:51:00+03:00
2025-05-14T11:51:00+03:00
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ПАРИЖ, 14 мая – РИА Новости. Париж вышлет новых алжирских дипломатов в ответ на решение Алжира выслать 15 французских госслужащих, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Накануне Франция вызвала временного поверенного в делах Алжира в Париже, чтобы осудить "необоснованное и неоправданное" решение властей Алжира, сообщил министр. "Наш ответ немедленный, твердый и строго пропорциональный на данном этапе, с той же просьбой, а именно о возвращении в Алжир всех агентов, имеющих дипломатические паспорта, но в настоящее время не имеющих визы", — заявил министр в эфире телеканала BFMTV. Он не уточнил, сколько именно алжирских дипломатов будет выслано из Франции. Власти Алжира в воскресенье потребовали "немедленного возвращения на родину" 15 новых французских сотрудников, направленных в страну. В апреле власти Алжира приняли решение выслать из страны 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников французского посольства и консульских представительств в Алжире персонами нон грата. Им было предписано покинуть территорию страны в течение 48 часов. Франция в качестве ответных мер объявила о высылке из страны 12 алжирских дипломатических сотрудников. Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились, в том числе после того, как Алжир отказался принять своих граждан, совершивших преступления во Франции и которых Париж распорядился депортировать.
https://ria.ru/20250506/frantsija-2015216767.html
https://ria.ru/20250513/makron-2016766360.html
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в мире, франция, париж, жан-ноэль барро, алжир (республика)
В мире, Франция, Париж, Жан-Ноэль Барро, Алжир (республика)
МИД Франции заявил о высылке алжирских дипломатов
Барро: Париж вышлет новых алжирских дипломатов в ответ на высылку 15 госслужащих
ПАРИЖ, 14 мая – РИА Новости. Париж вышлет новых алжирских дипломатов в ответ на решение Алжира выслать 15 французских госслужащих, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Накануне Франция
вызвала временного поверенного в делах Алжира в Париже
, чтобы осудить "необоснованное и неоправданное" решение властей Алжира, сообщил министр.
"Наш ответ немедленный, твердый и строго пропорциональный на данном этапе, с той же просьбой, а именно о возвращении в Алжир всех агентов, имеющих дипломатические паспорта, но в настоящее время не имеющих визы", — заявил министр в эфире телеканала BFMTV.
Он не уточнил, сколько именно алжирских дипломатов будет выслано из Франции.
Власти Алжира в воскресенье потребовали "немедленного возвращения на родину" 15 новых французских сотрудников, направленных в страну.
В апреле власти Алжира приняли решение выслать из страны 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников французского посольства и консульских представительств в Алжире персонами нон грата. Им было предписано покинуть территорию страны в течение 48 часов. Франция в качестве ответных мер объявила о высылке из страны 12 алжирских дипломатических сотрудников.
Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко
над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории.
В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились, в том числе после того, как Алжир отказался принять своих граждан, совершивших преступления во Франции и которых Париж распорядился депортировать.