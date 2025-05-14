https://ria.ru/20250514/forum-2016883648.html
Молодые предприниматели со всей России соберутся на форуме "Создай наше"
Молодые предприниматели со всей России соберутся на форуме "Создай наше" - РИА Новости, 14.05.2025
Молодые предприниматели со всей России соберутся на форуме "Создай наше"
Второй Форум молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", в котором примут участие молодые бизнесмены, студенты ведущих вузов и представители органов власти,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:16:00+03:00
2025-05-14T14:16:00+03:00
2025-05-14T14:19:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка
агентство стратегических инициатив (аси)
корпорация мсп
александр исаевич
светлана чупшева
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380386_0:150:1389:931_1920x0_80_0_0_af2be842b19a0b9462c5d5f13eb9f4b2.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Второй Форум молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", в котором примут участие молодые бизнесмены, студенты ведущих вузов и представители органов власти, пройдет 23 мая в Москве, сообщает Корпорация МСП. Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП. Программа форума включает деловые сессии и мастер-классы, в ходе которых участники смогут узнать о секретах успешного бизнеса, построении стратегии развития предприятия, запуске стартапов, использовании искусственного интеллекта для решения бизнес-задач. В специальной зоне консультаций можно будет получить информацию о мерах поддержки бизнеса для старта и развития своего дела, включая возможности получения льготного финансирования, правовой поддержки, аренды помещений, регистрации товарного знака. В рамках форума также состоится финал федерального конкурса "Создай НАШЕ". В этом году в нем приняли участие более 7 тысяч молодых людей от 14 до 28 лет со всех регионов России. В течение месяца они прошли онлайн обучение основам предпринимательской деятельности и разработали проекты открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. Экспертное жюри выбрало 30 победителей конкурса, имена которых будут названы на церемонии награждения. Они получат по 1 миллиону рублей от фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" и право на участие в акселерационной программе Корпорации МСП. Помимо денежного вознаграждения, предусмотрены специальные номинации от крупнейших компаний страны, на базе которых участники смогут пройти акселерацию своих проектов. "Конкурс "Создай НАШЕ" — это площадка для амбициозной молодежи, чьи проекты способны стать локомотивом развития экономики и социальной сферы. В этом сезоне мы отмечаем не только зрелость идей, но и их технологическую составляющую: каждый четвертый проект связан с технологиями и искусственным интеллектом. Наша миссия — дать молодому поколению инструменты для превращения смелых замыслов в реальные бизнес-кейсы", — приводится в сообщении комментарий генерального директора АСИ Светланы Чупшевой. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в этом году на конкурс было подано на треть больше заявок, чем годом ранее. "Значительно выросло качество проектов – степень их проработки и специфика. Мы увидели большое количество заявок в таких сложных для молодежных стартапов отраслях как туризм и технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта. То есть, ребята чувствуют тренды и готовы предлагать и реализовывать свои идеи в этих направлениях", - сказал Исаевич.
https://ria.ru/20250513/isaevich-2016700551.html
https://ria.ru/20250429/msp-2013838795.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380386_0:19:1389:1061_1920x0_80_0_0_55e44726b4948db6830e94a848d5fe26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка, агентство стратегических инициатив (аси), корпорация мсп, александр исаевич, светлана чупшева, москва
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, поддержка, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорация МСП, Александр Исаевич, Светлана Чупшева, Москва
Молодые предприниматели со всей России соберутся на форуме "Создай наше"
Форум молодых предпринимателей "Создай НАШЕ" пройдет 23 мая в Москве
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости
. Второй Форум молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ
", в котором примут участие молодые бизнесмены, студенты ведущих вузов и представители органов власти, пройдет 23 мая в Москве, сообщает Корпорация МСП.
Программа форума включает деловые сессии и мастер-классы, в ходе которых участники смогут узнать о секретах успешного бизнеса, построении стратегии развития предприятия, запуске стартапов, использовании искусственного интеллекта для решения бизнес-задач.
В специальной зоне консультаций можно будет получить информацию о мерах поддержки бизнеса для старта и развития своего дела, включая возможности получения льготного финансирования, правовой поддержки, аренды помещений, регистрации товарного знака.
В рамках форума также состоится финал федерального конкурса "Создай НАШЕ". В этом году в нем приняли участие более 7 тысяч молодых людей от 14 до 28 лет со всех регионов России
. В течение месяца они прошли онлайн обучение основам предпринимательской деятельности и разработали проекты открытия нового или масштабирования действующего бизнеса.
Экспертное жюри выбрало 30 победителей конкурса, имена которых будут названы на церемонии награждения. Они получат по 1 миллиону рублей от фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" и право на участие в акселерационной программе Корпорации МСП. Помимо денежного вознаграждения, предусмотрены специальные номинации от крупнейших компаний страны, на базе которых участники смогут пройти акселерацию своих проектов.
"Конкурс "Создай НАШЕ" — это площадка для амбициозной молодежи, чьи проекты способны стать локомотивом развития экономики и социальной сферы. В этом сезоне мы отмечаем не только зрелость идей, но и их технологическую составляющую: каждый четвертый проект связан с технологиями и искусственным интеллектом. Наша миссия — дать молодому поколению инструменты для превращения смелых замыслов в реальные бизнес-кейсы", — приводится в сообщении комментарий генерального директора АСИ Светланы Чупшевой
.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, в этом году на конкурс было подано на треть больше заявок, чем годом ранее.
"Значительно выросло качество проектов – степень их проработки и специфика. Мы увидели большое количество заявок в таких сложных для молодежных стартапов отраслях как туризм и технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта. То есть, ребята чувствуют тренды и готовы предлагать и реализовывать свои идеи в этих направлениях", - сказал Исаевич.