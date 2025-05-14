https://ria.ru/20250514/forum-2016883648.html

Молодые предприниматели со всей России соберутся на форуме "Создай наше"

Молодые предприниматели со всей России соберутся на форуме "Создай наше" - РИА Новости, 14.05.2025

Молодые предприниматели со всей России соберутся на форуме "Создай наше"

Второй Форум молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", в котором примут участие молодые бизнесмены, студенты ведущих вузов и представители органов власти,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:16:00+03:00

2025-05-14T14:16:00+03:00

2025-05-14T14:19:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Второй Форум молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", в котором примут участие молодые бизнесмены, студенты ведущих вузов и представители органов власти, пройдет 23 мая в Москве, сообщает Корпорация МСП. Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП. Программа форума включает деловые сессии и мастер-классы, в ходе которых участники смогут узнать о секретах успешного бизнеса, построении стратегии развития предприятия, запуске стартапов, использовании искусственного интеллекта для решения бизнес-задач. В специальной зоне консультаций можно будет получить информацию о мерах поддержки бизнеса для старта и развития своего дела, включая возможности получения льготного финансирования, правовой поддержки, аренды помещений, регистрации товарного знака. В рамках форума также состоится финал федерального конкурса "Создай НАШЕ". В этом году в нем приняли участие более 7 тысяч молодых людей от 14 до 28 лет со всех регионов России. В течение месяца они прошли онлайн обучение основам предпринимательской деятельности и разработали проекты открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. Экспертное жюри выбрало 30 победителей конкурса, имена которых будут названы на церемонии награждения. Они получат по 1 миллиону рублей от фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" и право на участие в акселерационной программе Корпорации МСП. Помимо денежного вознаграждения, предусмотрены специальные номинации от крупнейших компаний страны, на базе которых участники смогут пройти акселерацию своих проектов. "Конкурс "Создай НАШЕ" — это площадка для амбициозной молодежи, чьи проекты способны стать локомотивом развития экономики и социальной сферы. В этом сезоне мы отмечаем не только зрелость идей, но и их технологическую составляющую: каждый четвертый проект связан с технологиями и искусственным интеллектом. Наша миссия — дать молодому поколению инструменты для превращения смелых замыслов в реальные бизнес-кейсы", — приводится в сообщении комментарий генерального директора АСИ Светланы Чупшевой. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в этом году на конкурс было подано на треть больше заявок, чем годом ранее. "Значительно выросло качество проектов – степень их проработки и специфика. Мы увидели большое количество заявок в таких сложных для молодежных стартапов отраслях как туризм и технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта. То есть, ребята чувствуют тренды и готовы предлагать и реализовывать свои идеи в этих направлениях", - сказал Исаевич.

https://ria.ru/20250513/isaevich-2016700551.html

https://ria.ru/20250429/msp-2013838795.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка, агентство стратегических инициатив (аси), корпорация мсп, александр исаевич, светлана чупшева, москва