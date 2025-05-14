Рейтинг@Mail.ru
Молодые предприниматели со всей России соберутся на форуме "Создай наше" - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
14:16 14.05.2025 (обновлено: 14:19 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/forum-2016883648.html
Молодые предприниматели со всей России соберутся на форуме "Создай наше"
Молодые предприниматели со всей России соберутся на форуме "Создай наше" - РИА Новости, 14.05.2025
Молодые предприниматели со всей России соберутся на форуме "Создай наше"
Второй Форум молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", в котором примут участие молодые бизнесмены, студенты ведущих вузов и представители органов власти,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:16:00+03:00
2025-05-14T14:19:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка
агентство стратегических инициатив (аси)
корпорация мсп
александр исаевич
светлана чупшева
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380386_0:150:1389:931_1920x0_80_0_0_af2be842b19a0b9462c5d5f13eb9f4b2.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Второй Форум молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", в котором примут участие молодые бизнесмены, студенты ведущих вузов и представители органов власти, пройдет 23 мая в Москве, сообщает Корпорация МСП. Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП. Программа форума включает деловые сессии и мастер-классы, в ходе которых участники смогут узнать о секретах успешного бизнеса, построении стратегии развития предприятия, запуске стартапов, использовании искусственного интеллекта для решения бизнес-задач. В специальной зоне консультаций можно будет получить информацию о мерах поддержки бизнеса для старта и развития своего дела, включая возможности получения льготного финансирования, правовой поддержки, аренды помещений, регистрации товарного знака. В рамках форума также состоится финал федерального конкурса "Создай НАШЕ". В этом году в нем приняли участие более 7 тысяч молодых людей от 14 до 28 лет со всех регионов России. В течение месяца они прошли онлайн обучение основам предпринимательской деятельности и разработали проекты открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. Экспертное жюри выбрало 30 победителей конкурса, имена которых будут названы на церемонии награждения. Они получат по 1 миллиону рублей от фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" и право на участие в акселерационной программе Корпорации МСП. Помимо денежного вознаграждения, предусмотрены специальные номинации от крупнейших компаний страны, на базе которых участники смогут пройти акселерацию своих проектов. "Конкурс "Создай НАШЕ" — это площадка для амбициозной молодежи, чьи проекты способны стать локомотивом развития экономики и социальной сферы. В этом сезоне мы отмечаем не только зрелость идей, но и их технологическую составляющую: каждый четвертый проект связан с технологиями и искусственным интеллектом. Наша миссия — дать молодому поколению инструменты для превращения смелых замыслов в реальные бизнес-кейсы", — приводится в сообщении комментарий генерального директора АСИ Светланы Чупшевой. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в этом году на конкурс было подано на треть больше заявок, чем годом ранее. "Значительно выросло качество проектов – степень их проработки и специфика. Мы увидели большое количество заявок в таких сложных для молодежных стартапов отраслях как туризм и технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта. То есть, ребята чувствуют тренды и готовы предлагать и реализовывать свои идеи в этих направлениях", - сказал Исаевич.
https://ria.ru/20250513/isaevich-2016700551.html
https://ria.ru/20250429/msp-2013838795.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380386_0:19:1389:1061_1920x0_80_0_0_55e44726b4948db6830e94a848d5fe26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка, агентство стратегических инициатив (аси), корпорация мсп, александр исаевич, светлана чупшева, москва
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, поддержка, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорация МСП, Александр Исаевич, Светлана Чупшева, Москва
Молодые предприниматели со всей России соберутся на форуме "Создай наше"

Форум молодых предпринимателей "Создай НАШЕ" пройдет 23 мая в Москве

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Второй Форум молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", в котором примут участие молодые бизнесмены, студенты ведущих вузов и представители органов власти, пройдет 23 мая в Москве, сообщает Корпорация МСП.
Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП.
Программа форума включает деловые сессии и мастер-классы, в ходе которых участники смогут узнать о секретах успешного бизнеса, построении стратегии развития предприятия, запуске стартапов, использовании искусственного интеллекта для решения бизнес-задач.
В специальной зоне консультаций можно будет получить информацию о мерах поддержки бизнеса для старта и развития своего дела, включая возможности получения льготного финансирования, правовой поддержки, аренды помещений, регистрации товарного знака.
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Корпорация МСП: В мае растет выручка МСП-производителей стройматериалов
13 мая, 15:47
В рамках форума также состоится финал федерального конкурса "Создай НАШЕ". В этом году в нем приняли участие более 7 тысяч молодых людей от 14 до 28 лет со всех регионов России. В течение месяца они прошли онлайн обучение основам предпринимательской деятельности и разработали проекты открытия нового или масштабирования действующего бизнеса.
Экспертное жюри выбрало 30 победителей конкурса, имена которых будут названы на церемонии награждения. Они получат по 1 миллиону рублей от фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" и право на участие в акселерационной программе Корпорации МСП. Помимо денежного вознаграждения, предусмотрены специальные номинации от крупнейших компаний страны, на базе которых участники смогут пройти акселерацию своих проектов.
"Конкурс "Создай НАШЕ" — это площадка для амбициозной молодежи, чьи проекты способны стать локомотивом развития экономики и социальной сферы. В этом сезоне мы отмечаем не только зрелость идей, но и их технологическую составляющую: каждый четвертый проект связан с технологиями и искусственным интеллектом. Наша миссия — дать молодому поколению инструменты для превращения смелых замыслов в реальные бизнес-кейсы", — приводится в сообщении комментарий генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.
Флажок Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Численность МСП в России обновила рекорд и превысила 6,7 миллиона
29 апреля, 09:24
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в этом году на конкурс было подано на треть больше заявок, чем годом ранее.
"Значительно выросло качество проектов – степень их проработки и специфика. Мы увидели большое количество заявок в таких сложных для молодежных стартапов отраслях как туризм и технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта. То есть, ребята чувствуют тренды и готовы предлагать и реализовывать свои идеи в этих направлениях", - сказал Исаевич.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиподдержкаАгентство стратегических инициатив (АСИ)Корпорация МСПАлександр ИсаевичСветлана ЧупшеваМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала