Фицо рассказал о своем состоянии в преддверии годовщины со дня покушения
Премьер Словакии Фицо заявил, что у него нет травм, связанных с покушением
© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в преддверии годовщины со дня покушения на него заявил, что у него нет никаких травм из-за случившегося, которые могли бы как-то отразиться на его планах в политике.
"Я смотрел телевизор и там выскочило то видео с покушения. Признаюсь, что это ничего не сделало со мной. Я думал, что это во мне вызовет какую-то травму, но это не так. Мы уже видели и новые видео, значительно более конкретные, где видно того человека, который стрелял прямо в меня. Мне очень повезло - пять выстрелов с метра и девятимиллиметровый калибр. Так что от этого у меня какой-то травмы нет", - сказал Фицо в интервью словацкому изданию Plus JEDEN DEŇ, которое опубликовано в среду.
Премьер рассказал, что после покушения в мае 2024 года старался не возвращаться к тому дню и увидел видеозапись случившегося только осенью 2024 года.
"Я в прекрасной физической форме и готов дальше работать", - добавил Фицо, отметив, что у него есть амбиции победить и на следующих парламентских выборах в Словакии.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт.
Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. Судебный процесс должен начаться 8 июля в словацком городе Банска-Быстрица.