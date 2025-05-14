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Фицо рассказал о своем состоянии в преддверии годовщины со дня покушения - РИА Новости, 14.05.2025
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15:32 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/fitso-2016906980.html
Фицо рассказал о своем состоянии в преддверии годовщины со дня покушения
Фицо рассказал о своем состоянии в преддверии годовщины со дня покушения - РИА Новости, 14.05.2025
Фицо рассказал о своем состоянии в преддверии годовщины со дня покушения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в преддверии годовщины со дня покушения на него заявил, что у него нет никаких травм из-за случившегося, которые могли бы... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:32:00+03:00
2025-05-14T15:32:00+03:00
в мире
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роберт фицо
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покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в преддверии годовщины со дня покушения на него заявил, что у него нет никаких травм из-за случившегося, которые могли бы как-то отразиться на его планах в политике. "Я смотрел телевизор и там выскочило то видео с покушения. Признаюсь, что это ничего не сделало со мной. Я думал, что это во мне вызовет какую-то травму, но это не так. Мы уже видели и новые видео, значительно более конкретные, где видно того человека, который стрелял прямо в меня. Мне очень повезло - пять выстрелов с метра и девятимиллиметровый калибр. Так что от этого у меня какой-то травмы нет", - сказал Фицо в интервью словацкому изданию Plus JEDEN DEŇ, которое опубликовано в среду. Премьер рассказал, что после покушения в мае 2024 года старался не возвращаться к тому дню и увидел видеозапись случившегося только осенью 2024 года. "Я в прекрасной физической форме и готов дальше работать", - добавил Фицо, отметив, что у него есть амбиции победить и на следующих парламентских выборах в Словакии. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. Судебный процесс должен начаться 8 июля в словацком городе Банска-Быстрица.
https://ria.ru/20250511/slovakiya-2016331290.html
https://ria.ru/20250504/fitso-2014885765.html
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Фицо рассказал о своем состоянии в преддверии годовщины со дня покушения

Премьер Словакии Фицо заявил, что у него нет травм, связанных с покушением

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в преддверии годовщины со дня покушения на него заявил, что у него нет никаких травм из-за случившегося, которые могли бы как-то отразиться на его планах в политике.
"Я смотрел телевизор и там выскочило то видео с покушения. Признаюсь, что это ничего не сделало со мной. Я думал, что это во мне вызовет какую-то травму, но это не так. Мы уже видели и новые видео, значительно более конкретные, где видно того человека, который стрелял прямо в меня. Мне очень повезло - пять выстрелов с метра и девятимиллиметровый калибр. Так что от этого у меня какой-то травмы нет", - сказал Фицо в интервью словацкому изданию Plus JEDEN DEŇ, которое опубликовано в среду.
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Премьер рассказал, что после покушения в мае 2024 года старался не возвращаться к тому дню и увидел видеозапись случившегося только осенью 2024 года.
"Я в прекрасной физической форме и готов дальше работать", - добавил Фицо, отметив, что у него есть амбиции победить и на следующих парламентских выборах в Словакии.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт.
Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. Судебный процесс должен начаться 8 июля в словацком городе Банска-Быстрица.
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В миреСловакияУкраинаРоберт ФицоНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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