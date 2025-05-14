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Самые неоднозначные советские фильмы: почему они вызывали скандал - РИА Новости, 14.05.2025
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17:05 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/filmy-2016903261.html
Самые неоднозначные советские фильмы: почему они вызывали скандал
Самые неоднозначные советские фильмы: почему они вызывали скандал - РИА Новости, 14.05.2025
Самые неоднозначные советские фильмы: почему они вызывали скандал
Советское кино оставило после себя множество культовых фильмов, которые до сих пор вызывают восхищение и ностальгию. Однако некоторые из них, несмотря на их... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:05:00+03:00
2025-05-14T17:05:00+03:00
ссср
российская империя
григорий распутин
александр сокуров
глеб панфилов
берлин (город)
вгик
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Советское кино оставило после себя множество культовых фильмов, которые до сих пор вызывают восхищение и ностальгию. Однако некоторые из них, несмотря на их художественную ценность, подвергались цензуре и даже были запрещены к показу.В условиях современного общества, где ценности и нормы значительно изменились, эти фильмы могли бы столкнуться с еще более строгими ограничениями. Топ советских запрещенок, которые, вероятно, не нашли бы сегодня своего места на экранах.Разоблачение диссидентовФильм "Тема" режиссера Глеба Панфилова — это глубокий и провокационный взгляд на кризис советской интеллигенции, который остается актуальным и сегодня. Картина, подвергшаяся цензуре и "полочному" хранению до 1986 года, поднимает неудобные вопросы о творчестве, морали и личной ответственности, заставляя зрителя задуматься о вечных ценностях.Главный герой — Ким Есенин, известный драматург, который приезжает в провинциальный городок в поисках вдохновения. Встреча с местной искусствоведом Сашей становится для него зеркалом, отражающим его внутреннюю пустоту. Саша, когда-то восхищалась его творчеством, теперь открыто обвиняет его в конформизме и бесталанности. Эта сцена — кульминация фильма, где интеллектуальная риторика сталкивается с жестокой правдой.Фильм исследует творческий кризис как метафору духовного опустошения. Есенин осознает, что его работы — лишь угождение системе, а не искреннее искусство. Также в кинокартине поднимается конфликт между "казаться" и "быть". Герой пытается соответствовать образу "великого писателя", но внутри чувствует фальшь.Изначально задуманный как "разоблачение диссидентов", сценарий был переосмыслен Панфиловым и сценаристом Червинским в философскую притчу. Фильм сняли в 1979 году, но из-за неоднозначности его положили на полку. Панфилову пришлось переписать финал, чтобы смягчить посыл. В оригинале герой Есенина умирал. Премьера состоялась только в 1986 году, а в 1987 году картина неожиданно получила "Золотого медведя" в Берлине.Сегодня фильм "Тема" вряд ли остался бы незамеченным — общество не всегда приветствует искусство, которое заставляет заглянуть внутрь себя и задаваться вопросами, на которые нет простых ответов.Аллегория насилия"Одинокий голос человека" — дебютный игровой фильм Александра Сокурова, ставший культовой работой советского кинематографа и ярким примером "неудобного" искусства, которое долгие годы скрывалось от официального проката.Фильм был снят в 1978 году на учебной студии ВГИКа, но руководство института сочло его идеологически неприемлемым и приговорило к уничтожению. Оператор Сергей Юриздицкий тайно вынес пленку, сохранив картину для будущих поколений. Лишь в 1987 году, в эпоху перестройки, лента вышла в прокат с посвящением Андрею Тарковскому, который высоко оценил работу Сокурова, назвав ее гениальной.Сценарий Юрия Арабова основан на произведениях Андрея Платонова — "Река Потудань", "Сокровенный человек" и "Происхождение мастера". Это история красноармейца Никиты, который после Гражданской войны возвращается в родной город и пытается начать новую жизнь. Его встреча с Любой, студенткой-медиком, превращается в мучительный путь взаимного спасения и любви, где каждый кадр пронизан экзистенциальной тоской и поиском смысла среди руин послевоенного быта.В фильме поднимается тема травма войны — герои физически и духовно изранены, их диалоги полны недосказанности, а пустые улицы, мертвая река отражает внутреннюю опустошенность. Даже в близости Никита и Люба остаются одинокими, их отношения напоминают ритуал выживания, а не романтический союз.Более того, кинокартина очень символична. В фильме есть сцена, где рыбак, озвученный самим Сокуровым, проводит фатальный эксперимент, связывая себе ноги и руки и прыгая в воду. Это аллегория бессмысленного насилия истории над человеком.Сегодня фильм "Одинокий голос человека" могли бы подвергнуть критике за его атмосферу тоски и безысходности, ведь современная культура "позитивного мышления" может не принять излишней печали на экране.Неоднозначный образ"Агония" — это не просто историческая драма о Распутине и закате Российской империи, а провокационное кино, которое советская цензура десятилетиями прятала от зрителей. Фильм, снятый в 1974 году, но вышедший только в 1981 году, а в СССР — лишь в 1985 году, стал зеркалом, отражающим "неудобные" параллели между распадом монархии и позднесоветской реальностью.Изначально задуманный в 1966 году как фарс о Распутине, фильм трижды закрывали. Кинолента должна была называться "Антихрист". Власти считали кинофильм "клубничкой" и возмущались, что "бить царизм по альковной линии" нельзя. Даже после завершения съемок в 1975 году ленту положили на полку — слишком откровенно показывала разложение власти.Режиссер Элем Климов создал два образа Распутина в фильме. Первый реальный — циничный, но харизматичный мужчина, гипнотизирующий царскую семью. Второй фольклорный — гротескный персонаж из слухов, пьяный "святой черт", который назначает министров меж оргий. Такой подход разрушал миф о "великой империи", что было опасно для СССР, где история Романовых уже стала инструментом пропаганды.Фильм начинается с цитаты Ленина о "гнилости царской шайки", но зритель увидел безвольного Николая II, пьющего и равнодушного, истеричную Александру Федоровну, ненавидящую Россию, и чиновников, танцующих вокруг Распутина.Биографический фильм о Григории Распутине оказался слишком смелым для советской цензуры. Режиссёр представил последние годы Российской империи без прикрас, что вызвало бурю недовольства у властей. Сегодня "Агония" снова могла бы оказаться в зоне риска — фильм слишком остро затрагивает темы власти, влияния и закулисных интриг.
ссср
российская империя
берлин (город)
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ссср, российская империя, григорий распутин, александр сокуров, глеб панфилов, берлин (город), вгик
СССР, Российская империя, Григорий Распутин, Александр Сокуров, Глеб Панфилов, Берлин (город), ВГИК

Самые неоднозначные советские фильмы: почему они вызывали скандал

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Агония"
Кадр из фильма Агония - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Советское кино оставило после себя множество культовых фильмов, которые до сих пор вызывают восхищение и ностальгию. Однако некоторые из них, несмотря на их художественную ценность, подвергались цензуре и даже были запрещены к показу.
В условиях современного общества, где ценности и нормы значительно изменились, эти фильмы могли бы столкнуться с еще более строгими ограничениями. Топ советских запрещенок, которые, вероятно, не нашли бы сегодня своего места на экранах.

Разоблачение диссидентов

Фильм "Тема" режиссера Глеба Панфилова — это глубокий и провокационный взгляд на кризис советской интеллигенции, который остается актуальным и сегодня. Картина, подвергшаяся цензуре и "полочному" хранению до 1986 года, поднимает неудобные вопросы о творчестве, морали и личной ответственности, заставляя зрителя задуматься о вечных ценностях.
© Мосфильм (1979)Кадр из фильма "Тема"
Кадр из фильма Тема - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Мосфильм (1979)
Кадр из фильма "Тема"
Главный герой — Ким Есенин, известный драматург, который приезжает в провинциальный городок в поисках вдохновения. Встреча с местной искусствоведом Сашей становится для него зеркалом, отражающим его внутреннюю пустоту. Саша, когда-то восхищалась его творчеством, теперь открыто обвиняет его в конформизме и бесталанности. Эта сцена — кульминация фильма, где интеллектуальная риторика сталкивается с жестокой правдой.
Фильм исследует творческий кризис как метафору духовного опустошения. Есенин осознает, что его работы — лишь угождение системе, а не искреннее искусство. Также в кинокартине поднимается конфликт между "казаться" и "быть". Герой пытается соответствовать образу "великого писателя", но внутри чувствует фальшь.
© Мосфильм (1979)Кадр из фильма "Тема"
Кадр из фильма Тема - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Мосфильм (1979)
Кадр из фильма "Тема"
Изначально задуманный как "разоблачение диссидентов", сценарий был переосмыслен Панфиловым и сценаристом Червинским в философскую притчу. Фильм сняли в 1979 году, но из-за неоднозначности его положили на полку. Панфилову пришлось переписать финал, чтобы смягчить посыл. В оригинале герой Есенина умирал. Премьера состоялась только в 1986 году, а в 1987 году картина неожиданно получила "Золотого медведя" в Берлине.
Сегодня фильм "Тема" вряд ли остался бы незамеченным — общество не всегда приветствует искусство, которое заставляет заглянуть внутрь себя и задаваться вопросами, на которые нет простых ответов.

Аллегория насилия

"Одинокий голос человека" — дебютный игровой фильм Александра Сокурова, ставший культовой работой советского кинематографа и ярким примером "неудобного" искусства, которое долгие годы скрывалось от официального проката.
© Ленфильм (1978)Кадр из фильма "Одинокий голос человека"
Кадр из фильма Одинокий голос человека - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Ленфильм (1978)
Кадр из фильма "Одинокий голос человека"
Фильм был снят в 1978 году на учебной студии ВГИКа, но руководство института сочло его идеологически неприемлемым и приговорило к уничтожению. Оператор Сергей Юриздицкий тайно вынес пленку, сохранив картину для будущих поколений. Лишь в 1987 году, в эпоху перестройки, лента вышла в прокат с посвящением Андрею Тарковскому, который высоко оценил работу Сокурова, назвав ее гениальной.
Сценарий Юрия Арабова основан на произведениях Андрея Платонова — "Река Потудань", "Сокровенный человек" и "Происхождение мастера". Это история красноармейца Никиты, который после Гражданской войны возвращается в родной город и пытается начать новую жизнь. Его встреча с Любой, студенткой-медиком, превращается в мучительный путь взаимного спасения и любви, где каждый кадр пронизан экзистенциальной тоской и поиском смысла среди руин послевоенного быта.
© Ленфильм (1978)Кадр из фильма "Одинокий голос человека"
Кадр из фильма Одинокий голос человека - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Ленфильм (1978)
Кадр из фильма "Одинокий голос человека"
В фильме поднимается тема травма войны — герои физически и духовно изранены, их диалоги полны недосказанности, а пустые улицы, мертвая река отражает внутреннюю опустошенность. Даже в близости Никита и Люба остаются одинокими, их отношения напоминают ритуал выживания, а не романтический союз.
Более того, кинокартина очень символична. В фильме есть сцена, где рыбак, озвученный самим Сокуровым, проводит фатальный эксперимент, связывая себе ноги и руки и прыгая в воду. Это аллегория бессмысленного насилия истории над человеком.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Сокуров
Режиссер Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Режиссер Александр Сокуров
Сегодня фильм "Одинокий голос человека" могли бы подвергнуть критике за его атмосферу тоски и безысходности, ведь современная культура "позитивного мышления" может не принять излишней печали на экране.

Неоднозначный образ

"Агония" — это не просто историческая драма о Распутине и закате Российской империи, а провокационное кино, которое советская цензура десятилетиями прятала от зрителей. Фильм, снятый в 1974 году, но вышедший только в 1981 году, а в СССР — лишь в 1985 году, стал зеркалом, отражающим "неудобные" параллели между распадом монархии и позднесоветской реальностью.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Агония"
Кадр из фильма Агония - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Агония"
Изначально задуманный в 1966 году как фарс о Распутине, фильм трижды закрывали. Кинолента должна была называться "Антихрист". Власти считали кинофильм "клубничкой" и возмущались, что "бить царизм по альковной линии" нельзя. Даже после завершения съемок в 1975 году ленту положили на полку — слишком откровенно показывала разложение власти.
© РИА Новости / Евгений Коктыш | Перейти в медиабанкАвтор сценария и режиссер Элем Климов на съемках фильма "Иди и смотри"
Автор сценария и режиссер Элем Климов на съемках фильма Иди и смотри - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Евгений Коктыш
Перейти в медиабанк
Автор сценария и режиссер Элем Климов на съемках фильма "Иди и смотри"
Режиссер Элем Климов создал два образа Распутина в фильме. Первый реальный — циничный, но харизматичный мужчина, гипнотизирующий царскую семью. Второй фольклорный — гротескный персонаж из слухов, пьяный "святой черт", который назначает министров меж оргий. Такой подход разрушал миф о "великой империи", что было опасно для СССР, где история Романовых уже стала инструментом пропаганды.
Фильм начинается с цитаты Ленина о "гнилости царской шайки", но зритель увидел безвольного Николая II, пьющего и равнодушного, истеричную Александру Федоровну, ненавидящую Россию, и чиновников, танцующих вокруг Распутина.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих и Народный артист РСФСР Анатолий Владимирович Ромашин в сцене из фильма "Агония"
Народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих и Народный артист РСФСР Анатолий Владимирович Ромашин в сцене из фильма Агония - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости
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Народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих и Народный артист РСФСР Анатолий Владимирович Ромашин в сцене из фильма "Агония"
Биографический фильм о Григории Распутине оказался слишком смелым для советской цензуры. Режиссёр представил последние годы Российской империи без прикрас, что вызвало бурю недовольства у властей. Сегодня "Агония" снова могла бы оказаться в зоне риска — фильм слишком остро затрагивает темы власти, влияния и закулисных интриг.
 
СССРРоссийская империяГригорий РаспутинАлександр СокуровГлеб ПанфиловБерлин (город)ВГИК
 
 
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