https://ria.ru/20250514/farmkompanii-2016922885.html

Россия заинтересована в выходе на египетский фармакологический рынок

Россия заинтересована в выходе на египетский фармакологический рынок - РИА Новости, 14.05.2025

Россия заинтересована в выходе на египетский фармакологический рынок

Российские фармакологические компании заинтересованы в выходе на египетский рынок, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:37:00+03:00

2025-05-14T16:37:00+03:00

2025-05-14T16:37:00+03:00

экономика

россия

египет

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские фармакологические компании заинтересованы в выходе на египетский рынок, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Есть интерес от нескольких компаний фармпроизводства. Мы сегодня обсуждали возможные заключения offtake-контрактов (контрактов на выкуп будущей продукции - ред.) в самом Египте, чтобы гарантировать определенный рынок сбыта внутри страны с одновременным, понятно, прицелом, как я уже сказал, на рынке третьих стран", - сказал Алиханов в кулуарах 15-го заседания российско-египетской межправительственной комиссии.

https://ria.ru/20250514/rossija-2016922185.html

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2025

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экономика, россия, египет, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)