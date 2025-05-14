https://ria.ru/20250514/farmkompanii-2016922885.html
Россия заинтересована в выходе на египетский фармакологический рынок
Россия заинтересована в выходе на египетский фармакологический рынок - РИА Новости, 14.05.2025
Россия заинтересована в выходе на египетский фармакологический рынок
Российские фармакологические компании заинтересованы в выходе на египетский рынок, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:37:00+03:00
2025-05-14T16:37:00+03:00
2025-05-14T16:37:00+03:00
экономика
россия
египет
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские фармакологические компании заинтересованы в выходе на египетский рынок, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Есть интерес от нескольких компаний фармпроизводства. Мы сегодня обсуждали возможные заключения offtake-контрактов (контрактов на выкуп будущей продукции - ред.) в самом Египте, чтобы гарантировать определенный рынок сбыта внутри страны с одновременным, понятно, прицелом, как я уже сказал, на рынке третьих стран", - сказал Алиханов в кулуарах 15-го заседания российско-египетской межправительственной комиссии.
https://ria.ru/20250514/rossija-2016922185.html
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экономика, россия, египет, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Египет, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россия заинтересована в выходе на египетский фармакологический рынок
Алиханов: российские фармкомпании заинтересованы в выходе на египетский рынок