Рейтинг@Mail.ru
Россия заинтересована в выходе на египетский фармакологический рынок - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/farmkompanii-2016922885.html
Россия заинтересована в выходе на египетский фармакологический рынок
Россия заинтересована в выходе на египетский фармакологический рынок - РИА Новости, 14.05.2025
Россия заинтересована в выходе на египетский фармакологический рынок
Российские фармакологические компании заинтересованы в выходе на египетский рынок, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:37:00+03:00
2025-05-14T16:37:00+03:00
экономика
россия
египет
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079944_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_e0b92b9f606e59fdaa3f4c5c00a9d76c.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские фармакологические компании заинтересованы в выходе на египетский рынок, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Есть интерес от нескольких компаний фармпроизводства. Мы сегодня обсуждали возможные заключения offtake-контрактов (контрактов на выкуп будущей продукции - ред.) в самом Египте, чтобы гарантировать определенный рынок сбыта внутри страны с одновременным, понятно, прицелом, как я уже сказал, на рынке третьих стран", - сказал Алиханов в кулуарах 15-го заседания российско-египетской межправительственной комиссии.
https://ria.ru/20250514/rossija-2016922185.html
россия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079944_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_447be3b1e02e6b9d958a4ce40b4ce7ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, египет, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Египет, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россия заинтересована в выходе на египетский фармакологический рынок

Алиханов: российские фармкомпании заинтересованы в выходе на египетский рынок

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские фармакологические компании заинтересованы в выходе на египетский рынок, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Есть интерес от нескольких компаний фармпроизводства. Мы сегодня обсуждали возможные заключения offtake-контрактов (контрактов на выкуп будущей продукции - ред.) в самом Египте, чтобы гарантировать определенный рынок сбыта внутри страны с одновременным, понятно, прицелом, как я уже сказал, на рынке третьих стран", - сказал Алиханов в кулуарах 15-го заседания российско-египетской межправительственной комиссии.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Россия и Египет подписали договор о передаче земли для промзоны
Вчера, 16:34
 
ЭкономикаРоссияЕгипетАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала