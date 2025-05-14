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"Ни единой молекулы". Евросоюз выступил с долгожданным предложением - РИА Новости, 14.05.2025
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08:00 14.05.2025 (обновлено: 08:04 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/evrosoyuz-2016745646.html
"Ни единой молекулы". Евросоюз выступил с долгожданным предложением
"Ни единой молекулы". Евросоюз выступил с долгожданным предложением - РИА Новости, 14.05.2025
"Ни единой молекулы". Евросоюз выступил с долгожданным предложением
Еврокомиссия наконец представила проект дорожной карты по отказу от российских энергоносителей. Помимо новых санкций, чиновники обещали массу сюрпризов... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T08:00:00+03:00
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экономика
европа
сша
петер сийярто
марио драги
еврокомиссия
евросоюз
венгрия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Еврокомиссия наконец представила проект дорожной карты по отказу от российских энергоносителей. Помимо новых санкций, чиновники обещали массу сюрпризов собственным энергетическим компаниям. Как это отразится на простых европейцах — в материале РИА Новости.Обещали и сделалиТри года обещали представить планы по "избавлению от зависимости". С мая 2022-го ЕС снизил зависимость от "неполиткорректного" газа с 47 до 19 процентов, сообщили в ЕК.Несмотря на это, в 2024 году закупки пошли в рост. "Необходимы более скоординированные действия", — заявили недавно в Брюсселе.Против выступила Венгрия. Глава МИД Петер Сийярто указал, что это нарушает суверенитет: лишает права свободно выбирать источник энергоносителей.Все запретитьНа деле все меры "по безопасности" представляют собой постоянно расширяющийся список требований. Покупателей российского газа уже обязали передать информацию о действующих контрактах. Кроме того, от каждой страны ЕС ждут подробный план по отказу от российского газа — с четкими действиями и сроками. Дедлайн подачи документов — конец 2025 года.Тогда же вступят в силу запреты на импорт российского газа по новым контрактам и спотовым покупкам, а до конца 2027-го — по действующим долгосрочным контрактам. Законодательную базу подготовят в июне, но вокруг нее уже идут споры.Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач уверен: серьезные дебаты относительно корректности юридических формулировок документов возникнут как в самом Брюсселе, так и в кабинетах национальных правительств."Перспектива расторжения долгосрочных контрактов без компенсации тоже выглядит сомнительно, хотя Евросоюз может просто нарушить принципы международного коммерческого права", — поясняет он.Аналогичные планы ЕК строит относительно атомной энергетики. Против обогащенного урана из России готовят "торговые меры", а на новые контракты Агентства по снабжению Евратома с Москвой введут ограничения.В то же время планируют наращивать локальное производство медицинских радиоизотопов. Но как именно — в плане ЕК не сказано.С нефтью тоже все по-старому: ЕС будет и дальше вводить санкции в отношении организаций и танкеров, перевозящих нефть и "подозреваемых в незаконной деятельности".Желания и возможностиПо словам экспертов, одних планов недостаточно — нужны альтернативные поставки СПГ из Канады, Катара, США и стран Африки. На фоне обострения торговых войн договариваться становится все сложнее, а времени на переход катастрофически мало."Пока у Еврокомиссии нет сбалансированной стратегии диверсификации источников энергии, наращивание доли возобновляемой энергетики приводит к периодическим сбоям и блэкаутам, а заявленное сокращение поставок российского газа осуществляется ценой остановки энергоемких предприятий и снижения темпов роста экономики", — говорит генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова.Цены продолжают ползти вверх и уже перевалили за 400 долларов за тысячу кубометров. Это высокий показатель, особенно для межсезонья, указывает Гривач. Ведь до наступления жары нужно успеть закачать газ в подземные хранилища к следующему отопительному сезону.Фундаментальные проблемы на рынке признает бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. В докладе, подготовленном для главы ЕК, он констатировал: энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям, сталкивается с нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в Евросоюзе в четыре-пять раз выше, чем в США.В свою очередь, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен убежден, что Европе удастся заменить дорогой импорт ископаемого топлива собственной чистой и доступной энергией. На неформальной встрече министров энергетики в Польше он объявил, что ЕК продолжит требовать полного отказа от российских ресурсов даже после завершения конфликта на Украине. "Мы послали четкий сигнал, что не хотим закупать ни единой молекулы российских ресурсов — вне зависимости от каких-либо других переговоров", — подчеркнул он.Однако гарантировать полное эмбарго тяжело, отмечают эксперты. Так, перепродажу российских энергоносителей третьими странами контролировать сложно.Бойкотирование урана к обвалу российского рынка не приведет, а вот цены в Европе вырастут, предупреждает Сафонова."На 2024 год в портфеле зарубежных заказов "Росатома" находилось 39 блоков большой и малой мощности в десяти странах, в том числе в Китае, Турции, Египте, Венгрии, Индии, Бангладеш. Вместе с их развитием вырастет и экспорт российского урана. ЕС же придется искать альтернативных поставщиков, и дело может кончиться стагнацией европейской атомной энергетики", — объясняет она.В целом план ЕК — сырой и нерабочий, заключает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. Успеть все намеченное к 2027-му нереально, к тому же меры не продуманы. Единственное, к чему они приведут, — к повышению цен для конечного потребителя, то есть простых европейцев.
https://ria.ru/20250507/gaz-2015693909.html
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экономика, европа, сша, петер сийярто, марио драги, еврокомиссия, евросоюз, венгрия, цены на нефть, спг, уран
Экономика, Европа, США, Петер Сийярто, Марио Драги, Еврокомиссия, Евросоюз, Венгрия, Цены на нефть, СПГ, Уран
"Ни единой молекулы". Евросоюз выступил с долгожданным предложением

Еврокомиссар Йоргенсен: перемирие не повлияет на отказ от российского топлива

© Getty Images / picture alliance/Jens BüttnerТерминал СПГ в Балтийском море
Терминал СПГ в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Jens Büttner
Терминал СПГ в Балтийском море
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Еврокомиссия наконец представила проект дорожной карты по отказу от российских энергоносителей. Помимо новых санкций, чиновники обещали массу сюрпризов собственным энергетическим компаниям. Как это отразится на простых европейцах — в материале РИА Новости.

Обещали и сделали

Три года обещали представить планы по "избавлению от зависимости". С мая 2022-го ЕС снизил зависимость от "неполиткорректного" газа с 47 до 19 процентов, сообщили в ЕК.
Несмотря на это, в 2024 году закупки пошли в рост. "Необходимы более скоординированные действия", — заявили недавно в Брюсселе.
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге
Урсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя Комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге
Против выступила Венгрия. Глава МИД Петер Сийярто указал, что это нарушает суверенитет: лишает права свободно выбирать источник энергоносителей.

Все запретить

На деле все меры "по безопасности" представляют собой постоянно расширяющийся список требований. Покупателей российского газа уже обязали передать информацию о действующих контрактах. Кроме того, от каждой страны ЕС ждут подробный план по отказу от российского газа — с четкими действиями и сроками. Дедлайн подачи документов — конец 2025 года.
Тогда же вступят в силу запреты на импорт российского газа по новым контрактам и спотовым покупкам, а до конца 2027-го — по действующим долгосрочным контрактам. Законодательную базу подготовят в июне, но вокруг нее уже идут споры.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Сийярто высказался о плане ЕК по отказу от российского газа
7 мая, 21:29
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач уверен: серьезные дебаты относительно корректности юридических формулировок документов возникнут как в самом Брюсселе, так и в кабинетах национальных правительств.
"Перспектива расторжения долгосрочных контрактов без компенсации тоже выглядит сомнительно, хотя Евросоюз может просто нарушить принципы международного коммерческого права", — поясняет он.
Аналогичные планы ЕК строит относительно атомной энергетики. Против обогащенного урана из России готовят "торговые меры", а на новые контракты Агентства по снабжению Евратома с Москвой введут ограничения.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора
Рабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Рабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора
В то же время планируют наращивать локальное производство медицинских радиоизотопов. Но как именно — в плане ЕК не сказано.
С нефтью тоже все по-старому: ЕС будет и дальше вводить санкции в отношении организаций и танкеров, перевозящих нефть и "подозреваемых в незаконной деятельности".

Желания и возможности

По словам экспертов, одних планов недостаточно — нужны альтернативные поставки СПГ из Канады, Катара, США и стран Африки. На фоне обострения торговых войн договариваться становится все сложнее, а времени на переход катастрофически мало.
"Пока у Еврокомиссии нет сбалансированной стратегии диверсификации источников энергии, наращивание доли возобновляемой энергетики приводит к периодическим сбоям и блэкаутам, а заявленное сокращение поставок российского газа осуществляется ценой остановки энергоемких предприятий и снижения темпов роста экономики", — говорит генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова.
Рабочий на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Разогнались не на шутку. Союзники России провернули рискованный маневр
11 мая, 08:00
Цены продолжают ползти вверх и уже перевалили за 400 долларов за тысячу кубометров. Это высокий показатель, особенно для межсезонья, указывает Гривач. Ведь до наступления жары нужно успеть закачать газ в подземные хранилища к следующему отопительному сезону.
Фундаментальные проблемы на рынке признает бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. В докладе, подготовленном для главы ЕК, он констатировал: энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям, сталкивается с нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в Евросоюзе в четыре-пять раз выше, чем в США.
В свою очередь, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен убежден, что Европе удастся заменить дорогой импорт ископаемого топлива собственной чистой и доступной энергией. На неформальной встрече министров энергетики в Польше он объявил, что ЕК продолжит требовать полного отказа от российских ресурсов даже после завершения конфликта на Украине. "Мы послали четкий сигнал, что не хотим закупать ни единой молекулы российских ресурсов — вне зависимости от каких-либо других переговоров", — подчеркнул он.
© AP Photo / BELA SZANDELSZKYПодстанция нефтепровода "Дружба" в Сажаломбате, Венгрия
Подстанция нефтепровода Дружба в Сажаломбате, Венгрия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / BELA SZANDELSZKY
Подстанция нефтепровода "Дружба" в Сажаломбате, Венгрия
Однако гарантировать полное эмбарго тяжело, отмечают эксперты. Так, перепродажу российских энергоносителей третьими странами контролировать сложно.
Бойкотирование урана к обвалу российского рынка не приведет, а вот цены в Европе вырастут, предупреждает Сафонова.
"На 2024 год в портфеле зарубежных заказов "Росатома" находилось 39 блоков большой и малой мощности в десяти странах, в том числе в Китае, Турции, Египте, Венгрии, Индии, Бангладеш. Вместе с их развитием вырастет и экспорт российского урана. ЕС же придется искать альтернативных поставщиков, и дело может кончиться стагнацией европейской атомной энергетики", — объясняет она.
В целом план ЕК — сырой и нерабочий, заключает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. Успеть все намеченное к 2027-му нереально, к тому же меры не продуманы. Единственное, к чему они приведут, — к повышению цен для конечного потребителя, то есть простых европейцев.
 
ЭкономикаЕвропаСШАПетер СийяртоМарио ДрагиЕврокомиссияЕвросоюзВенгрияЦены на нефтьСПГУран
 
 
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