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Европа вспомнила "Бурановских бабушек", заявила продюсер фолк-группы - РИА Новости, 14.05.2025
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14:57 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/evropa-2016895610.html
Европа вспомнила "Бурановских бабушек", заявила продюсер фолк-группы
Европа вспомнила "Бурановских бабушек", заявила продюсер фолк-группы - РИА Новости, 14.05.2025
Европа вспомнила "Бурановских бабушек", заявила продюсер фолк-группы
Европа вспомнила выступление "Бурановских бабушек" на "Евровидении", потому что люди, живущие там, устали от переделанных дедушек, рано или поздно в народе... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:57:00+03:00
2025-05-14T14:57:00+03:00
россия
европа
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европейский вещательный союз
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евровидение
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европа вспомнила выступление "Бурановских бабушек" на "Евровидении", потому что люди, живущие там, устали от переделанных дедушек, рано или поздно в народе просыпается желание вернуться к настоящим ценностям и традициям, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила продюсер фолк-группы Ксения Рубцова. В сети распространяется ролик "Евровидения", который вызвал бурные обсуждения. В нем есть фрагмент выступления российской фолк-группы "Бурановские бабушки" с песней "Party for everybody" на конкурсе в 2012 году, несмотря на запрет для РФ принимать участие в европейском музыкальном конкурсе. "Думаю, что рано или поздно каждый человек, каждый народ, независимо от политической ситуации, страны или местонахождения, возвращается к настоящим ценностям, традициям, красоте, чистоте и нравственности. Европа вспомнила "Бурановских бабушек", потому что они - то самое настоящее. Это не переделанные дедушки, от которых уже устали в Европе. Это настоящие русские бабушки, любящие своих детей, семью, оберегающие очаг. Рано или поздно к этому теплу тянется душа любого человека, она тянется к чистому и настоящему", - сказала собеседница агентства. На вопрос о том, можно ли расценивать появление отрывка выступления "Бурановских бабушек" на европейских каналах как намек на возвращение России на западную сцену, Рубцова ответила, что если РФ в будущем примет участие в "Евровидении", то сделает это незабываемо. "Что касается участия России на "Евровидении" - не нам решать. Но хотелось бы верить, что если Россия примет участие в "Евровидении", то сделает это, что называется, "на белом коне" - это будет незабываемый номер, который согреет любовью, которая есть только в России", - подчеркнула продюсер. Финал конкурса "Евровидение" в этом году проходит в Базеле в Швейцарии с 13 по 17 мая. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия участие в песенном конкурсе не принимает.
https://ria.ru/20250306/begstvo-2003328681.html
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россия, европа, базель, бурановские бабушки, европейский вещательный союз , в мире, евровидение
Россия, Европа, Базель, Бурановские бабушки, Европейский вещательный союз , В мире, Евровидение
Европа вспомнила "Бурановских бабушек", заявила продюсер фолк-группы

Рубцова: Европа устала от переделанных дедушек и вспомнила "Бурановских бабушек"

© РИА Новости | Перейти в медиабанк"Бурановские бабушки"
Бурановские бабушки - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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"Бурановские бабушки". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европа вспомнила выступление "Бурановских бабушек" на "Евровидении", потому что люди, живущие там, устали от переделанных дедушек, рано или поздно в народе просыпается желание вернуться к настоящим ценностям и традициям, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила продюсер фолк-группы Ксения Рубцова.
В сети распространяется ролик "Евровидения", который вызвал бурные обсуждения. В нем есть фрагмент выступления российской фолк-группы "Бурановские бабушки" с песней "Party for everybody" на конкурсе в 2012 году, несмотря на запрет для РФ принимать участие в европейском музыкальном конкурсе.
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"Думаю, что рано или поздно каждый человек, каждый народ, независимо от политической ситуации, страны или местонахождения, возвращается к настоящим ценностям, традициям, красоте, чистоте и нравственности. Европа вспомнила "Бурановских бабушек", потому что они - то самое настоящее. Это не переделанные дедушки, от которых уже устали в Европе. Это настоящие русские бабушки, любящие своих детей, семью, оберегающие очаг. Рано или поздно к этому теплу тянется душа любого человека, она тянется к чистому и настоящему", - сказала собеседница агентства.
На вопрос о том, можно ли расценивать появление отрывка выступления "Бурановских бабушек" на европейских каналах как намек на возвращение России на западную сцену, Рубцова ответила, что если РФ в будущем примет участие в "Евровидении", то сделает это незабываемо.
"Что касается участия России на "Евровидении" - не нам решать. Но хотелось бы верить, что если Россия примет участие в "Евровидении", то сделает это, что называется, "на белом коне" - это будет незабываемый номер, который согреет любовью, которая есть только в России", - подчеркнула продюсер.
Финал конкурса "Евровидение" в этом году проходит в Базеле в Швейцарии с 13 по 17 мая. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия участие в песенном конкурсе не принимает.
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РоссияЕвропаБазельБурановские бабушкиЕвропейский вещательный союзВ миреЕвровидение
 
 
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