Европа вспомнила "Бурановских бабушек", заявила продюсер фолк-группы
Рубцова: Европа устала от переделанных дедушек и вспомнила "Бурановских бабушек"
"Бурановские бабушки". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европа вспомнила выступление "Бурановских бабушек" на "Евровидении", потому что люди, живущие там, устали от переделанных дедушек, рано или поздно в народе просыпается желание вернуться к настоящим ценностям и традициям, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила продюсер фолк-группы Ксения Рубцова.
В сети распространяется ролик "Евровидения", который вызвал бурные обсуждения. В нем есть фрагмент выступления российской фолк-группы "Бурановские бабушки" с песней "Party for everybody" на конкурсе в 2012 году, несмотря на запрет для РФ принимать участие в европейском музыкальном конкурсе.
"Думаю, что рано или поздно каждый человек, каждый народ, независимо от политической ситуации, страны или местонахождения, возвращается к настоящим ценностям, традициям, красоте, чистоте и нравственности. Европа вспомнила "Бурановских бабушек", потому что они - то самое настоящее. Это не переделанные дедушки, от которых уже устали в Европе. Это настоящие русские бабушки, любящие своих детей, семью, оберегающие очаг. Рано или поздно к этому теплу тянется душа любого человека, она тянется к чистому и настоящему", - сказала собеседница агентства.
На вопрос о том, можно ли расценивать появление отрывка выступления "Бурановских бабушек" на европейских каналах как намек на возвращение России на западную сцену, Рубцова ответила, что если РФ в будущем примет участие в "Евровидении", то сделает это незабываемо.
"Что касается участия России на "Евровидении" - не нам решать. Но хотелось бы верить, что если Россия примет участие в "Евровидении", то сделает это, что называется, "на белом коне" - это будет незабываемый номер, который согреет любовью, которая есть только в России", - подчеркнула продюсер.
Финал конкурса "Евровидение" в этом году проходит в Базеле в Швейцарии с 13 по 17 мая. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия участие в песенном конкурсе не принимает.