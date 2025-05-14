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Ядерное оружие не добавит безопасности Европе, заявил Песков

Ядерное оружие не добавит безопасности Европе, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2025

Ядерное оружие не добавит безопасности Европе, заявил Песков

Распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности европейскому континенту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:35:00+03:00

2025-05-14T12:35:00+03:00

2025-05-14T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности европейскому континенту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах ЕС. "Распространение ядерного оружия на европейском континенте - это то, что не добавит, не добавит безопасности, предсказуемости и стабильности европейскому континенту", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как к таким планам относятся в Кремле.

https://ria.ru/20250305/makron-2003302669.html

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Варвара Скокшина

европа, россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, евросоюз, в мире