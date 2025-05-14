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Ядерное оружие не добавит безопасности Европе, заявил Песков
Ядерное оружие не добавит безопасности Европе, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2025
Ядерное оружие не добавит безопасности Европе, заявил Песков
Распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности европейскому континенту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:35:00+03:00
2025-05-14T12:35:00+03:00
2025-05-14T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности европейскому континенту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах ЕС. "Распространение ядерного оружия на европейском континенте - это то, что не добавит, не добавит безопасности, предсказуемости и стабильности европейскому континенту", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как к таким планам относятся в Кремле.
https://ria.ru/20250305/makron-2003302669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, евросоюз, в мире
Европа, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Евросоюз, В мире
Ядерное оружие не добавит безопасности Европе, заявил Песков
Песков: распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности Европе