https://ria.ru/20250514/evropa-2016792550.html
"Бич Европы": в Британии раскрыли всю суть отношений Запада и России
"Бич Европы": в Британии раскрыли всю суть отношений Запада и России - РИА Новости, 14.05.2025
"Бич Европы": в Британии раскрыли всю суть отношений Запада и России
Демонизация России странами Запада осуществляется в течение нескольких веков, и имеет глубокие корни, заявил профессор политэкономии, член британской палаты... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:16:00+03:00
2025-05-14T05:16:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Демонизация России странами Запада осуществляется в течение нескольких веков, и имеет глубокие корни, заявил профессор политэкономии, член британской палаты лордов Роберт Скидельски на YouTube."Русофобия — иррациональный страх России, из-за того, что она кажется большой, словно спрут. Это самое простое объяснение. <…> Царская Россия, варварская, бич молодой и свободной Европы — так говорили в 19 веке. Эти убеждения затем распространяло НАТО уже про СССР", — сказал он.Политик отметил, что русофобские тезисы остаются неизменными с 18 века."Все старые тезисы по-прежнему используют. Сама суть в том, что исторически все страны ссорились и воевали, но в итоге смогли прийти к мирному решению. Но когда речь заходит о русофобии, все меняется. Сам термин фобия обозначает иррациональный, неподконтрольный страх. А когда человек чего-то боится, он не пытается договариваться, он пытается либо сбежать, либо уничтожить источник своего страха", — продолжил Скидельски.Профессор также подчеркнул, что за последние десять лет, кроме попыток президента США Трампа, Запад не проводил никакие переговоры с Россией, а только вводил все новые и новые санкции и открыто готовился к войне.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250513/kellog-2016717160.html
https://ria.ru/20250513/tramp-2016748358.html
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россия, европа, сша, нато, русофобия, роберт скидельски
Россия, Европа, США, НАТО, русофобия, Роберт Скидельски
"Бич Европы": в Британии раскрыли всю суть отношений Запада и России
Профессор Скидельски: противостояние Запада и России имеет глубокие корни