https://ria.ru/20250514/evakuatsiya--2016975354.html

В подконтрольной ВСУ части ДНР расширили зону принудительной эвакуации

В подконтрольной ВСУ части ДНР расширили зону принудительной эвакуации - РИА Новости, 14.05.2025

В подконтрольной ВСУ части ДНР расширили зону принудительной эвакуации

Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в среду заявил о расширении зоны принудительной эвакуации семей с РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:59:00+03:00

2025-05-14T19:59:00+03:00

2025-05-14T19:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

дружковка

красный лиман

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в среду заявил о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из подконтрольных ВСУ частей Донецкой народной республики в районе Дружковки и Красного Лимана. Во вторник Филашкин объявил о начале принудительной эвакуации семей с детьми из восьми населенных пунктов Дружковской территориальной общины. "Было принято решение расширить (зону принудительной эвакуации семей с детьми -ред.) не только на Дружковскую общину, а и на Лиманскую (старое название административного центра общины - Красный Лиман -ред.) и многие другие общины, которе находятся вблизи линии фронта", - заявил Филашкин в эфире украинского новостного телемарафона. Как пояснил Филашкин, в указанных им районах остается "огромное количество" мирных жителей, в том числе семей с детьми. При этом чиновник не привел полный список населенных пунктов, на которые распространяется решение об эвакуации. По его словам, только за минувшие сутки украинские власти при помощи полицейских смогли вывезти 240 взрослых и 45 детей из прифронтовых населенных пунктов. Чиновник также заявил, что нередки случаи, когда мирные жители возвращаются в прифронтовые города, в частности, в Красноармейск (украинское название Покровск). Община - базовая территориальная единица на Украине, формируется из нескольких близлежащих населенных пунктов. В рамках действующего территориального деления из общин формируется район, из районов - область. Население Дружковской общины, по данным из открытых источников, составляет более 67 тысяч человек, более 31 тысячи из них проживает в самой Дружковке. В Краснолиманской общине, по данным на 2018 год, проживало почти 43 тысячи жителей. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20250514/vlasti-2016915673.html

https://ria.ru/20250513/evakuatsiya-2016713451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, дружковка, красный лиман, вооруженные силы украины