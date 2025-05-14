https://ria.ru/20250514/estoniya-2016983893.html

Парламент Эстонии проголосовал за изменения в законе о церквях, пишет ERR

Парламент Эстонии проголосовал за изменения в законе о церквях, пишет ERR - РИА Новости, 14.05.2025

Парламент Эстонии проголосовал за изменения в законе о церквях, пишет ERR

Эстонский парламент (Рийгикогу) проголосовал за дальнейшие изменения в законопроекте о церквях и приходах, предложения о поправках будут приниматься до конца... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T20:50:00+03:00

2025-05-14T20:50:00+03:00

2025-05-14T20:50:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Эстонский парламент (Рийгикогу) проголосовал за дальнейшие изменения в законопроекте о церквях и приходах, предложения о поправках будут приниматься до конца мая, сообщает телерадиокомпания ERR. "В среду в Рийгикогу проголосовали против повторного принятия в неизмененном виде ... закона о церквях и приходах. Был установлен срок подачи предложений о поправках - 28 мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что было решено внести в закон необходимые уточнения согласно позициям президента и привести его в соответствие с конституцией. Парламент Эстонии ранее принял в окончательном третьем чтении закон, предусматривающий разрыв канонической связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) с Русской православной церковью (РПЦ). В ЭХПЦ назвали поправки ограничивающими свободу вероисповедания и направленными против нее и Пюхтицкого ставропигиального (подчиненного непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) женского монастыря, и заявляли о намерении обратиться из-за этого в международные организации. Президент Алар Карис заявил эстонской газете Postimees, что не принял поправку к закону против православной церкви, так как "в такой редакции поправка к закону противоречит параграфам 40, 48 и 11 конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания". Как заявил ранее РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, поправки к закону о церквях и приходах попирают свободу вероисповедания и противоречат международным документам о свободе совести и конституции самой Эстонии.

https://ria.ru/20250513/estoniya-2016624669.html

https://ria.ru/20250509/tallin-2016111483.html

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эстония, алар карис, николай балашов, московский патриархат, русская православная церковь, в мире