ЕС может ограничить поставки урана из России во Францию, пишут СМИ
Bild: Евросоюз может ограничить поставки урана из России во Францию
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Брюссель может ограничить поставки урана из РФ во Францию, сократить ввоз российского природного газа в ЕС "до нуля" и ввести дополнительно санкции против ряда отдельных банков в РФ, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники.
Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, который утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая.
По данным Bild, санкции могут затронуть сектор энергетики, судоходства и банковский сектор.
"В банковском секторе обсуждаются новые санкционные меры в отношении отдельных банков, которые продолжают свою деятельность в России или участвуют в обходе санкций", - пишет таблоид.
В области судоходства якобы может быть затронут механизм страхования так называемого "теневого флота" РФ, который транспортирует нефть в обход санкций, утверждает Bild. Что же касается российской нефти, то ЕС рассматривает дополнительное понижение потолка цен.
"В энергетическом секторе импорт газа из России может быть сокращён до нуля. В настоящее время около 20% природного газа в ЕС всё ещё поступает из России... Кроме того, ведутся переговоры с Францией об ограничении импорта урана из России для атомных электростанций", - сообщает издание.
"Поэтому федеральный канцлер (Фридрих, ред.) Мерц встретится в четверг с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - добавила газета.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.