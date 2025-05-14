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ЕС может ограничить поставки урана из России во Францию, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2025
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14:42 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/es-2016890572.html
ЕС может ограничить поставки урана из России во Францию, пишут СМИ
ЕС может ограничить поставки урана из России во Францию, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2025
ЕС может ограничить поставки урана из России во Францию, пишут СМИ
Брюссель может ограничить поставки урана из РФ во Францию, сократить ввоз российского природного газа в ЕС "до нуля" и ввести дополнительно санкции против ряда... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:42:00+03:00
2025-05-14T14:42:00+03:00
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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Брюссель может ограничить поставки урана из РФ во Францию, сократить ввоз российского природного газа в ЕС "до нуля" и ввести дополнительно санкции против ряда отдельных банков в РФ, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники. Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, который утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. По данным Bild, санкции могут затронуть сектор энергетики, судоходства и банковский сектор. "В банковском секторе обсуждаются новые санкционные меры в отношении отдельных банков, которые продолжают свою деятельность в России или участвуют в обходе санкций", - пишет таблоид. В области судоходства якобы может быть затронут механизм страхования так называемого "теневого флота" РФ, который транспортирует нефть в обход санкций, утверждает Bild. Что же касается российской нефти, то ЕС рассматривает дополнительное понижение потолка цен. "В энергетическом секторе импорт газа из России может быть сокращён до нуля. В настоящее время около 20% природного газа в ЕС всё ещё поступает из России... Кроме того, ведутся переговоры с Францией об ограничении импорта урана из России для атомных электростанций", - сообщает издание. В то же время Bild отмечает, что для введения санкций в ЕС действует принцип единогласия и такие страны, как Словакия и Венгрия могут внести своё вето. "Поэтому федеральный канцлер (Фридрих, ред.) Мерц встретится в четверг с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - добавила газета. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250416/ministr-2011501531.html
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цены на нефть, россия, венгрия, франция, виктор орбан, bild, евросоюз, в мире
Цены на нефть, Россия, Венгрия, Франция, Виктор Орбан, Bild, Евросоюз, В мире
ЕС может ограничить поставки урана из России во Францию, пишут СМИ

Bild: Евросоюз может ограничить поставки урана из России во Францию

© Fotolia / jorisvo Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Fotolia / jorisvo
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Брюссель может ограничить поставки урана из РФ во Францию, сократить ввоз российского природного газа в ЕС "до нуля" и ввести дополнительно санкции против ряда отдельных банков в РФ, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники.
Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, который утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая.
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По данным Bild, санкции могут затронуть сектор энергетики, судоходства и банковский сектор.
"В банковском секторе обсуждаются новые санкционные меры в отношении отдельных банков, которые продолжают свою деятельность в России или участвуют в обходе санкций", - пишет таблоид.
В области судоходства якобы может быть затронут механизм страхования так называемого "теневого флота" РФ, который транспортирует нефть в обход санкций, утверждает Bild. Что же касается российской нефти, то ЕС рассматривает дополнительное понижение потолка цен.
"В энергетическом секторе импорт газа из России может быть сокращён до нуля. В настоящее время около 20% природного газа в ЕС всё ещё поступает из России... Кроме того, ведутся переговоры с Францией об ограничении импорта урана из России для атомных электростанций", - сообщает издание.
В то же время Bild отмечает, что для введения санкций в ЕС действует принцип единогласия и такие страны, как Словакия и Венгрия могут внести своё вето.
"Поэтому федеральный канцлер (Фридрих, ред.) Мерц встретится в четверг с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - добавила газета.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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