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ЕС упускает шанс на мир между Россией и Украиной, заявил депутат ЕП - РИА Новости, 14.05.2025
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14:25 14.05.2025 (обновлено: 14:28 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/es-2016885506.html
ЕС упускает шанс на мир между Россией и Украиной, заявил депутат ЕП
ЕС упускает шанс на мир между Россией и Украиной, заявил депутат ЕП - РИА Новости, 14.05.2025
ЕС упускает шанс на мир между Россией и Украиной, заявил депутат ЕП
Евросоюз упускает шанс на мир между Россией и Украиной и вместо дипломатии делает ставку на новый пакет санкций против Москвы, заявил австрийский депутат... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:25:00+03:00
2025-05-14T14:28:00+03:00
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ВЕНА, 14 мая - РИА Новости. Евросоюз упускает шанс на мир между Россией и Украиной и вместо дипломатии делает ставку на новый пакет санкций против Москвы, заявил австрийский депутат Европарламента от правой АПС (Австрийской партии свободы) Гаральд Вилимски, комментируя согласование 17-ого пакета антироссийских санкций. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник в Совете ЕС, постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-й по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. "Это безответственный путь - вместо того чтобы сосредоточиться на переговорах, ЕС подливает масло в огонь. Такое поведение не только опасно, но и политически недальновидно. Сейчас как никогда необходима сдержанность. Однако Брюссель продолжает делать ставку на санкции, а не выступает посредником", - приводит пресс-служба АПС слова евродепутата. По его мнению, и 17-й пакет санкций не приведёт к перелому в конфликте. "Это следовало бы понять уже после первых 16", - добавил Вилимски. В то же время, по его словам, экономическое давление на население Европы растёт, тогда как Россия переориентирует свои экономические связи на другие регионы мира. Вилимски отметил, что ЕС всё дальше отходит от своей первоначальной миссии - обеспечения мира, безопасности и благополучия в Европе. Вместо активного участия в поиске решения, он лишь усиливает конфронтацию, последствия которой всё больше ощущают европейские граждане, пояснил депутат. "Время почти вышло - Европе нужна дипломатия, а не эскалация. Пора положить конец спирали санкций, угроз и военной риторики", - заключил депутат. Постпреды начали согласование антироссийского санкционного пакета в понедельник после поступления соответствующего предложения Еврокомиссии. Как заявляла глава евродипломатии Кая Каллас, он включит много новых ограничений, в то же время источники заявляли, что 17-й пакет станет одним из самых слабых. Его полное содержание станет известно после публикации в официальном журнале Евросоюза. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции не эффективны.
https://ria.ru/20250514/evrosoyuz-2016745646.html
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в мире, россия, европа, москва, кайя каллас, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Россия, Европа, Москва, Кайя Каллас, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
ЕС упускает шанс на мир между Россией и Украиной, заявил депутат ЕП

Депутат ЕП Вилимски: ЕС упускает шанс на мир между Россией и Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 14 мая - РИА Новости. Евросоюз упускает шанс на мир между Россией и Украиной и вместо дипломатии делает ставку на новый пакет санкций против Москвы, заявил австрийский депутат Европарламента от правой АПС (Австрийской партии свободы) Гаральд Вилимски, комментируя согласование 17-ого пакета антироссийских санкций.
Как сообщил РИА Новости осведомленный источник в Совете ЕС, постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-й по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая.
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"Это безответственный путь - вместо того чтобы сосредоточиться на переговорах, ЕС подливает масло в огонь. Такое поведение не только опасно, но и политически недальновидно. Сейчас как никогда необходима сдержанность. Однако Брюссель продолжает делать ставку на санкции, а не выступает посредником", - приводит пресс-служба АПС слова евродепутата.
По его мнению, и 17-й пакет санкций не приведёт к перелому в конфликте. "Это следовало бы понять уже после первых 16", - добавил Вилимски. В то же время, по его словам, экономическое давление на население Европы растёт, тогда как Россия переориентирует свои экономические связи на другие регионы мира.
Вилимски отметил, что ЕС всё дальше отходит от своей первоначальной миссии - обеспечения мира, безопасности и благополучия в Европе. Вместо активного участия в поиске решения, он лишь усиливает конфронтацию, последствия которой всё больше ощущают европейские граждане, пояснил депутат.
"Время почти вышло - Европе нужна дипломатия, а не эскалация. Пора положить конец спирали санкций, угроз и военной риторики", - заключил депутат.
Постпреды начали согласование антироссийского санкционного пакета в понедельник после поступления соответствующего предложения Еврокомиссии. Как заявляла глава евродипломатии Кая Каллас, он включит много новых ограничений, в то же время источники заявляли, что 17-й пакет станет одним из самых слабых. Его полное содержание станет известно после публикации в официальном журнале Евросоюза.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции не эффективны.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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8 мая, 17:34
 
В миреРоссияЕвропаМоскваКайя КалласЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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