ЕС упускает шанс на мир между Россией и Украиной, заявил депутат ЕП
Депутат ЕП Вилимски: ЕС упускает шанс на мир между Россией и Украиной
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 14 мая - РИА Новости. Евросоюз упускает шанс на мир между Россией и Украиной и вместо дипломатии делает ставку на новый пакет санкций против Москвы, заявил австрийский депутат Европарламента от правой АПС (Австрийской партии свободы) Гаральд Вилимски, комментируя согласование 17-ого пакета антироссийских санкций.
"Это безответственный путь - вместо того чтобы сосредоточиться на переговорах, ЕС подливает масло в огонь. Такое поведение не только опасно, но и политически недальновидно. Сейчас как никогда необходима сдержанность. Однако Брюссель продолжает делать ставку на санкции, а не выступает посредником", - приводит пресс-служба АПС слова евродепутата.
По его мнению, и 17-й пакет санкций не приведёт к перелому в конфликте. "Это следовало бы понять уже после первых 16", - добавил Вилимски. В то же время, по его словам, экономическое давление на население Европы растёт, тогда как Россия переориентирует свои экономические связи на другие регионы мира.
Вилимски отметил, что ЕС всё дальше отходит от своей первоначальной миссии - обеспечения мира, безопасности и благополучия в Европе. Вместо активного участия в поиске решения, он лишь усиливает конфронтацию, последствия которой всё больше ощущают европейские граждане, пояснил депутат.
"Время почти вышло - Европе нужна дипломатия, а не эскалация. Пора положить конец спирали санкций, угроз и военной риторики", - заключил депутат.
Постпреды начали согласование антироссийского санкционного пакета в понедельник после поступления соответствующего предложения Еврокомиссии. Как заявляла глава евродипломатии Кая Каллас, он включит много новых ограничений, в то же время источники заявляли, что 17-й пакет станет одним из самых слабых. Его полное содержание станет известно после публикации в официальном журнале Евросоюза.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции не эффективны.