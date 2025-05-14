В Европе обеспокоены неопределенностью встречи России и Украины, пишут СМИ
Pais: Европа обеспокоена неопределенностью, окружающей встречу России и Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европейские лидеры обеспокоены высокой степенью неопределенности, окружающей возможную встречу представителей РФ и Украины в Стамбуле, от которой, по их словам, зависит "будущее Европы", пишет газета Pais
"Лидеры (европейского) континента обеспокоены высокой степенью неопределенности, которая окружает встречу, где будет поставлено на карту будущее Европы, и результат которой может быть от относительно хорошего до катастрофического", - пишет издание со ссылкой на ряд европейских правительств.
Как отмечает Pais, Европа, не имея места за столом переговоров по урегулированию на Украине, опасается, что отсутствие результатов этой встречи в условиях неопределенности не вызовет твердой реакции со стороны Вашингтона.
Помимо этого, как отмечает Pais, еще одним источником неопределенности для Европы является явное намерение президента США Дональда Трампа, "открыто презирающего ЕС", достичь мирного соглашения любой ценой. По словам ряда европейских источников, даже если соглашение будет плохим для Украины и, следовательно, для Европы, Трамп просто хочет заявить перед своей аудиторией, что ему удалось добиться сделки.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.